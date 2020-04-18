Рецензия на музыкальный мультфильм Trolls World Tour / «Тролли 2: мировое турне»

Музыкальный мультфильм Trolls World Tour / «Тролли 2: мировое турне», сиквел Trolls / «Тролли» (2016) оказался в числе первых киножертв COVID-19. Мультфильм, кинотеатральный релиз которого в Украине был запланирован на 18 марта 2020 г. (в США – 17 апреля 2020 г.), было решено выпустить сразу в цифре. 10 апреля картина появилась на сервисах Amazon, Apple, YouTube и FandangoNow, правда, без украинской озвучки.

Trolls World Tour / «Тролли 2: мировое турне» Жанр мультфильм, мюзикл

Режиссер Уолт Дорн

Роли озвучивали Анна Кендрик, Джастин Тимберлэйк, Джеймс Корден, Рэйчел Блум, Мэри Джей Блайдж, Келли Кларксон, Рон Фанчес, Кунал Нэйэр, Джейми Дорнан, Энтони Рамос и др.

Студии DreamWorks Animation, Universal Pictures

Год выпуска 2020

Сайт IMDb

И уже 13 апреля Universal сообщила, что Trolls World Tour показал один из лучших стартов среди цифровых релизов за свой первый день и за выходные в целом. Точные цифры, к сожалению, не называются, но сообщается, что мультфильм собрал в цифре в 10 раз больше, чем Jurassic World: Fallen Kingdom / «Мир Юрского периода 2», так что можно говорить о суммах в $20-30 млн. Это, конечно, не те $300-400 млн., на которые Trolls World Tour целились в случае театрального релиза, но хоть что-то в текущей непростой ситуации. Кроме того, мультфильм показали в некоторых автокинотеатрах на территории США, здесь сборы составили еще $1,9 млн. До окупаемости картине, на которую потратили около $100 млн., еще очень далеко.

Прямо сейчас на YouTube мультфильм можно взять в прокат всего за 26 грн. или приобрести в HD-качестве за 60 грн., правда, только с английской озвучкой. На некоторых сервисах можно найти и версию с русской дорожкой. На украинских стриминговых сервисах фильм, к сожалению, еще не появился, в планах локального дистрибьютора значится релиз мультика в июне 2020 г., что, честно говоря, маловероятно. Но давайте поговорим о самой картине.

Trolls World Tour – это музыкальное попурри, то, что в английской версии называется Jukebox musical – мюзикл, построенный на кавер-версиях и перепевках популярных песен. В данном случае, в соответствии с сюжетом, разноплановых композиций совершенно противоположных жанров. Хард-рок, попса, фанк, джаз, K-поп, кантри, классическая музыка, техно, рэп, тирольские напевы и т.д. Так что удовольствие от просмотра напрямую зависит от того, насколько вы готовы воспринимать музыкальные композиции разных стилей.

По сюжету Trolls World Tour тролли и королева Розочка узнают, что на самом деле королевств троллей целых шесть и тролли, живущие в них, совершенно не похожи друг на друга, и, что самое страшное, предпочитают другие стили музыки. Но и это еще не все, оказывается, что Рокси, королева хард-рок троллей, планирует уничтожить музыку других стилей и установить господство рока во всем мире. Розочка и ее друзья отправляются в опасное путешествие, чтобы помочь другим королевствам и победить Рокси. Но вот беда, тролли, приверженцы разных стилей музыки, не хотят слышать друг друга и проигрывают напористым рокерам и их предводительнице.

Собственно, основная мысль, которую авторы Trolls World Tour хотят донести до маленьких и взрослых зрителей – это то, что все стили музыки важны. Что то, что все мы такие разные, очень важно и позволяет нам быть оригинальными и интересными другим. Что жизненно важно слушать и слышать друг друга. Правильные мысли и очень неплохое их изложение.

Так как Trolls World Tour – это в первую очередь мюзикл, песенных номеров здесь много, чуть ли не больше, чем в традиционных мультфильмах Disney, и они на самом деле очень даже неплохи. Как оригинальные песни, так и перепевки классических поп- и рок-хитов. Яркие, красивые, с танцами и спецэффектами, в оригинале в исполнении реальных певцов, того же Джастина Тимберлэйка, озвучивающего одного из персонажей.

Что до визуального стиля, то некоторая психоделика, характерная для современных детских мультфильмов, и порой очень уж цветастая картинка, понравятся далеко не всем. А вот с технической точки зрения мультфильм очень даже неплох. Впечатляет имитация различных материалов и сред: ткани, замши, фетра, шерсти, хлопка, лент, блесток, пыли, папье-маше, ведь все королевства троллей созданы из подручных материалов. Интересно выглядят и эксперименты с глубиной резкости и разными стилями рендеринга.

В целом же, Trolls World Tour — немного странный, но очень милый и яркий мультфильм с отсылками к песенным хитам 1970-2010 гг. Самое то, чтобы посмотреть вместе с детьми во время карантина.

С точки же зрения бизнеса опыт Trolls World Tour – это ответ на вопрос, почему снятым для большого экрана фильмам не имеет смысла выходить в цифре. $20-30 млн. сборов — это в десять раз меньше, чем мультфильм мог бы собрать в кинотеатрах, и в несколько раз ниже границы окупаемости.