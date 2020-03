Коронавирус и фильмы: как пандемия COVID-19 повлияла на киноиндустрию

Коронавирусная инфекция COVID-19 повиляла на многие аспекты жизни граждан разных стран мира. Урон, нанесенный пандемией мировой экономике, еще предстоит подсчитать, но очевидно, что больше других пострадали авиаперевозчики, туристическая отрасль и индустрия развлечений, в первую очередь киноиндустрия. Давайте посмотрим, что происходит с кино на фоне глобального карантина.

Что происходит?

Запрет на проведение массовых мероприятий в связи с эпидемией коронавируса, включающий и закрытие кинотеатров, был введен в материковом Китае еще в конце января 2020 г. На середину марта 2020 г. кинотеатры не работают в Китае, США (96% залов), Италии, Франции, Германии, Испании, Украине, Дании, Норвегии, Греции, Чехии, Бразилии и ряде других стран. Впрочем, виной тому не только правительственные запреты, еще до введения карантина в некоторых странах наблюдалось резкое, от 30 до 75% (Италия) падение сборов – люди сами начали избегать кинотеатров как потенциального места заражения.

За первые два месяца 2020 г. кассовые сборы во всем Китае составили лишь $3,9 млн., на три порядка меньше, чем за аналогичный период 2019 г., когда кинопрокат принес $2,148 млрд. Американский боксофис в марте показал худший результат с 1998 г. — даже после событий 11 сентября 2001 г. в США ходили в кино лучше. Самым кассовым фильмом марта в США оказался Onward / «Вперед» от Pixar, собравший за первые выходные скромные $39 млн., а на следующей неделе рухнувший до $10,5, оставаясь при этом самым прибыльным фильмом в американском прокате. Сравните это с прошлогодним Captain Marvel / «Капитан Марвел», в одиночку собравшим за первые выходные $153 млн.

На начало марта потери мировой киноиндустрии только по сборам оцениваются в $5 млрд. И это не учитывая потери от проведенных, но не сработавших рекламных кампаний (No Time to Die – $30-50 млн., A Quiet Place: Part II – $10-30 млн.), в том числе таких дорогих, как во время Суперкубка в США (по минус $5 млн. у Mulan, Fast & Furious 9 и No Time to Die); потери от запланированных, но сорвавшихся рекламных туров; потери из-за отложенных съемок и т.д. В целом, на середину марта потери индустрии составляют более $7 млрд. Естественно, выпускать в таких условиях запланированные ранее фильмы совершенно бессмысленно, и ведущие студии начали массово переносить релизы на более поздние, зачастую не названные, даты 2020 и даже 2021 г.

Но проблема не только в потерях кассовых сборов. Та же Disney, например, терпит огромные убытки в связи с закрытием своих парков развлечений, приносивших существенные, до 45% процентов операционной прибыли, деньги. Производители игрушек и других продуктов по фильмам, уже вложившие деньги в их разработку и производство, теперь должны платить за хранение товаров в течение длительного срока, и т.д. И практически все студии, в том числе производственные компании, работающие для телеканалов и стриминговых сервисов, терпят убытки из-за переноса съемок, ведь каждый день простоя съемочной группы, членам которой нужно платить зарплату, влетает в копеечку (до $300-350 тыс. в день у Disney).

Кроме того, стоит учесть, что перенос крупных релизов на конец года повлечет за собой смещение фильмов, выход которых был запланирован на вторую половину 2020 г., еще дальше, на 2021 г., а это снова потери.

Почему нельзя перенести релизы фильмов на цифровые платформы?

Казалось бы, самое простое решение – перенести релизы фильмов в онлайн, тем более что у большинства крупных компаний уже есть и собственные стриминговые сервисы. В крайнем случае можно воспользоваться услугами сторонних площадок, таких как Netflix, Apple TV+, Amazon Prime Video, YouTube Premium и т.д., возможно, даже не добавляя фильмы в подписки, а позволяя арендовать их для просмотра. Теоретически это позволило бы минимизировать потери. К сожалению, все не так просто.

Во-первых, у крупных компаний подписаны долгосрочные договоры с дистрибьюторами и кинопрокатчиками в разных странах мира. Их отмена даже по причине форс-мажора, которая, кстати, далеко не всегда возможна, наверняка приведет к штрафным санкциям, судебным искам и репутационным потерям.

Во-вторых, и это даже важнее, сборы многих блокбастеров последних лет перевалили за отметку $1 млрд. Ни один стриминговый сервис, каким бы популярным он ни был, не способен обеспечить такие прибыли, и крупные компании, в первую очередь Disney, предпочитают перенести релизы, надеясь вернуться в кинотеатры хотя бы в конце года, когда в большинстве стран мира с вирусом будет покончено. Улучшение ситуации в том же Китае и Южной Корее позволяет надеяться на лучшее. Впрочем, возможно, осенью нас ждет вторая волна эпидемии, так что крупным игрокам придется искать иное решение.

Пока же в цифру отправляются некоторые релизы среднего уровня, которые не претендовали на огромную кассу и перенос которых на более поздние даты не имеет смысла. Например, сразу в цифре выйдут документалка Beastie Boys Story о хип-хоп группе Beastie Boys, гонконгский боевик Enter the Fat Dragon, китайская комедия Lost in Russia, мультфильм Trolls World Tour от DreamWork и романтическая комедия The Lovebirds, которая переехала на Netflix.

Некоторые компании раньше, чем планировалось, выпустили в цифровом формате свои релизы конца 2019 и начала 2020 г. Disney на неделю раньше выпустила в цифре Star Wars: The Rise of Skywalker / «Звездные войны: Скайуокер. Восхождение», а Frozen II / «Ледяное сердце II» и вовсе вышла на Disney+ на 3 месяца раньше запланированной даты. Тот же недавний Onward / «Вперед» от Disney уже вышел в цифре, а 3 апреля будет доступен на сервисе Disney+. Universal Pictures и вовсе отправила в цифру свои самые свежие фильмы – с 20 марта на стриминговых сервисах, в том числе в iTunes и на Amazon, появятся недавние «Человек-невидимка» / The Invisible Man, Emma. / «Эмма» и The Hunt, вышедший в США только 13 марта. Еще один релиз прошлой недели, супергеройский Bloodshot от Sony с Вин Дизелем в главной роли, 24 марта выйдет в цифре. В этот же день на стриминговых сервисах появятся Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) / «Хищные птицы (и фантастическая Харли Квинн)» от Warner Bros. и The Gentlemen / «Джентльмены» Гая Ричи.

Впрочем, и с онлайн не все в порядке. Netflix вынуждена снизить качество стриминга в связи с экстремальными нагрузками на европейскую структуру Интернет. YouTube планирует последовать примеру конкурентов.

Какие фильмы пострадали?

Antebellum. Фильм ужасов от Lionsgate перенесли с 24 апреля 2020 г. Новая дата выхода еще не названа.

Antlers. Выход фильма ужасов Скотта Купера, продюсером которого стал Гильермо Дель Торо, отложен на неопределенный срок. Картина должна была выйти 17 апреля 2020 г.

Avatar 2. Съёмки в Новой Зеландии приостановлены, группа возвращается в Лос-Анджелес. Выход картины был запланирован на 17 декабря 2021 г.

Black Widow. Долгожданный персональный фильм любимицы публики Наташи Романофф, который целился на сборы больше $1 млрд., перенесен с 1 мая 2020 г. на неназванную пока дату. Потенциально Marvel Cinematic Universe, все фильмы которого связаны друг с другом, может пострадать больше других франшиз Disney, ведь перенос одного фильма здесь тянет за собой смещение всей линейки.

Cinderella. Съемки в Великобритании новой экранизации «Золушки» с кубино-американской певицей Камилой Кабельо в главной роли приостановлены Sony. Ранее релиз фильма планировался на 5 января 2021 г.

Elvis. В Австралии приостановлены съемки биопика об Элвисе Пресли режиссера База Лурмана (Romeo + Juliet, Moulin Rouge!, The Great Gatsby). Роль Элвиса в картине играет актер и певец Остин Батлер. Выход фильма был запланирован на 1 октября 2021 г.

F9 (Fast & Furious 9). Universal Pictures не стала мелочиться, а перенесла новый «Форсаж» сразу на год, на 2 апреля 2021 г. вместо 22 мая 2020 г. Что ж, для фильма, предыдущая часть которого собрала за пределами США 75% кассы, это вполне логично.

Fantastic Beasts 3. Съемки третьего, еще не имеющего подзаголовка фильма про волшебника Ньюта Саламандера, стартовали 16 марта 2020 г. и в тот же день были приостановлены Warner Bros. Даты выхода у картины пока нет.

Home Alone. Перезапуск «Один дома» для сервиса Disney+, съемки которого должны были стартовать в Канаде, приостановлен.

Jurassic World: Dominion. Universal на время заморозила работы над третьей частью Jurassic World, выход которой запланирован на 11 июня 2021 г.

King Richard. Приостановлены работы над биографической драмой о Ричарде Уильямсе, отце и тренере теннисисток Серены и Винус Уильямс, съемки которой начались в январе в Лос-Анджелесе. Изначально планировалось, что картина выйдет уже 25 ноября 2020 г.

Minions: The Rise of Gru. Мультфильм, выход которого был запланирован на 3 июля 2020 г., перенесен на неназванную пока дату. Производство еще не закончено в связи с тем, что парижская студия Illumination Mac Guff закрыта на карантин.

Mission: Impossible 7. Съемки седьмой части боевика с Томом Крузом, которые происходили в Италии, остановлены на неопределённый срок. Планируемая дата релиза фильма – 23 июля 2021 г.

Mulan. Выход дорогостоящей life-action адаптации мультфильма Disney 1998 г., снятой с расчетом на Китай и целившейся на сборы более $1 млрд., перенесен на неназванный срок. Изначально фильм должен был выйти уже 27 марта 2020 г.

Nightmare Alley. Новый триллер Гильермо дель Торо, съемки которого начались 21 января 2020 г., тоже встал на паузу. Даты релиза у картины еще не было.

No Time to Die. 25-ый фильм про Джеймса Бонда перенесли одним из первых. Фильм, изначально целившийся на 9 апреля 2020 г., теперь выйдет (если не случится еще одного переноса) 12 ноября 2020 г. в Великобритании и 25 ноября 2020 г. в США. Перенос картины обойдется MGM и Universal в $30-50 млн.

Peter and Wendy. Работы над новой адаптацией «Питера Пэна» от Disney с живыми актерами тоже приостановлены.

Peter Rabbit 2: The Runaway. Сиквел милой семейной комедии Peter Rabbit / «Кролик Питер» сдвинули с 3 апреля 2020 г. на 7 августа 2020 г.

Run. Фильм ужасов с Сарой Полсон сдвинут с 8 мая 2020 г. на неназванную дату. Это уже второй перенос для картины, изначально целившейся в релиз 24 января 2020 г.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Производство 26-ого фильма в рамках Marvel Cinematic Universe приостановлено. Ранее картину планировали выпустить 12 февраля 2021 г., но в связи с чехардой переносов она наверняка будет передвинута.

Spiral. Девятая часть и перезапуск «Пилы» с Крисом Роком перенесена с 15 мая 2020 г. на неназванную дату. Интересно, что изначально фильм был нацелен на 23 октября 2020 г., но сдвинут, чтобы не конкурировать с Halloween Kills, сиквелом Halloween / «Хэллоуин».

The Batman. Хотя вначале Warner Bros. не планировала останавливать работу над новым «Бэтменом» с Робертом Паттинсоном, а просто перенесла съемки из Глазго в Ливерпуль, 14 марта студия сообщила о приостановке производства. Релиз фильм запланирован на 25 июня 2021 г.

The Last Duel. Работы над историческим триллером Ридли Скотта с Мэттом Деймоном, Адамом Драйвером и Беном Аффлеком на время остановлены. Первоначально картину планировали выпустить 25 декабря 2020 г.

The Little Mermaid. Съемки ремейка мультфильма Disney 1989 г. с живыми актерами даже не успели стартовать. Они отложены на более поздний срок.

The Matrix 4. Warner Bros решила приостановить съемки четвертой «Матрицы» в Берлине. Тем не менее, фильм все еще запланирован на 20 мая 2021 г. Режиссером картины осталась Лана Вачовски, а Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вернулись к ролям Нео и Тринити.

The New Mutants. Многострадальный супергеройский хоррор, который должен был выйти еще 13 апреля 2018 г. (!), перенесли в четвертый раз. Может быть, сразу в цифру?

The Personal History of David Copperfield. Комедия Армандо Ианнуччи по роману Чарльза Диккенса, которая успела выйти в Великобритании, но не успела в остальных странах мира, перенесена с 8 мая 2020 г. на неопределенную дату.

The Woman in the Window. Триллер Джо Райта с Эми Адамс в главной роли, который должен был выйти еще 4 октября 2019 г., после неудовлетворительных отзывов фокусной группы был сдвинут на 15 мая 2020 г., а теперь и вовсе лишился даты выхода.

Uncharted. Производство многострадальной экранизации игры Naughty Dog в очередной раз приостановлено. На этот раз из-за коронавируса. А ведь у фильма уже была даже дата релиза – 5 марта 2021 г.

А что с сериалами?

С новыми, да и старыми, сериалами тоже не все хорошо. Каналы просто закрывают пилоты новых проектов и приостанавливают производство старых шоу. Пока что студии говорят о двухнедельной паузе, но уже очевидно, что она продлится намного дольше. Счет закрытых пилотов идет на десятки.

Around the World In 80 Days. BBC приостановила съемки сериала по одноименному роману Жюля Верна с Дэвидом Теннантом в главной роли.

Atlanta. Работы над 3 сезоном сериала канала FX про рэперов приостановлены.

Fargo. Выход четвертого сезона отложен на неопределённый срок. Создатели сериала не успели закончить работу над последними эпизодами.

For All Mankind. Второй сезон сериала Apple TV+ про альтернативную космическую гонку между СССР и США, скорее всего, задержится. Работы временно приостановлены.

Line of Duty. Съемки 6 сезона приостановлены.

Mythic Quest: Raven’s Banquet. Работы над вторым сезоном ситкома про разработчиков игр от Apple TV+ поставлены на паузу.

Peaky Blinders. Съемки 6 сезона сериала приостановлены BBC на неопределенный срок.

Russian Doll. Производство второго сезона мистической комедии с Наташей Лионн для Netflix приостановлено.

See. Съемки второго сезона постапокалиптического сериала Apple TV+ временно заморожены.

Servant. Работы над вторым сезоном хоррор-сериала Apple TV+ от М. Найт Шьямалана (Split, Glass) приостановлены.

Snowfall. Съемки четвертого сезона криминальной драмы канала FX приостановлены.

Supernatural. Несмотря на то что до окончания съемок финального, 15 (!!!) сезона шоу, оставалось всего две недели, канал The CW решил поставить производство на паузу. Как это повлияет на выход серий, большая часть из которых уже показана, пока неясно.

The Flash. Работы над 7 сезоном супергеройского сериала The CW и Warner Bros приостановлены.

The Lord of the Rings. Amazon приостановила съемки сериала-приквела по «Властелину колец», которые проходили в Новой Зеландии.

The Morning Show. Работы над вторым сезоном сериалом Apple TV+ c Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стивом Кареллом поставлены на паузу.

The Witcher. Съемки второго сезона сериала от Netflix, которые происходили в Великобритании, приостановлены.

Y. Съемки многострадального сериала по культовому комиксу Y: The Last Man про загадочную эпидемию, уничтожившую всех мужчин на Земле, уже завершены, а вот постпродакшну не повезло, он временно остановлен. Какая ирония.

Что дальше?

На самом деле оба списка, приведенных выше, далеко не полные. Число фильмов и сериалов, так или иначе пострадавших от пандемии COVID-19, пополняется с каждым днем, а учитывая уже запланированные и будущие переносы релизов, эффект домино коснётся всего Голливуда и всех онлайн-платформ.

Студии очень надеются на то, что пауза в производстве продлится не более двух недель, а зрители вернутся в кинотеатры уже к лету. Вот только кажется, что такими заявлениями компании в первую очередь хотят обнадежить сотрудников и инвесторов. Как показывает опыт эпидемии в Китае, негативный для киноиндустрии эффект может продлиться дольше. Несмотря на открытие кинотеатров, часть людей, напуганных карантинными мерами, еще долго не сможет заставить себя находиться в закрытых помещениях с большим скоплением народа. Несомненно, это ударит по продаже билетов на протяжении всего 2020 г. И это только в том случае, если пандемию смогут обуздать, что пока удалось лишь трем азиатским странам.

В целом же многие аналитики склоняются к тому, что индустрию развлечений ждет рецессия. Голливуд ожидает череда увольнений (особенно в категории неквалифицированных рабочих, ассистентов и т.д.) и закрытий, причем даже крупные компании совсем не защищены от последствий, их суммарные убытки могут быть колоссальными. Упомянутый выше эффект домино затронет не только 2020, но и 2021 и, вероятно, даже 2022 г, что повлияет в первую очередь на способность киностудий привлекать деньги на производство новых фильмов.

Не лучше обстоят дела с телеканалами. Отмена съемок пилотов новых сериалов, а счет, напомню, идет на десятки, ударит по количеству контента в 2021-22 г. А хуже всего придётся спортивным каналам. В связи с запретом всех спортивных состязаний, сдвигом регулярных чемпионатов и возможным переносом Олимпийских игр им просто стало нечего показывать. Некоторые сервисы уже транслирует архивные игры и гонки, но это поможет удержать лишь небольшую часть зрителей. Сильнее всех может пострадать NBCUniversal, которая купила лицензию на трансляцию Олимпийских игр до 2034 г. и планировала запустить свой стриминговый сервис Peacock как раз в преддверии Олимпиады, 15 июля 2020 г.

Кроме того, стоит учитывать, что грядущий мировой экономический кризис, только подстегнутый пандемией COVID-19, ударит по кошелькам потребителей. И если при предыдущих кризисах люди как раз не экономили на развлечениях, то в этот раз все может быть иначе. Во-первых, распробовавшие на карантине стриминговые сервисы пользователи, по крайней мере их часть, не захотят возвращаться в кинотеатры, тем более что стриминг – это намного дешевле. Во-вторых, часть средств, которые люди готовы потратить на развлечения, уйдет на видеоигры. В год пандемии и обновления игровых платформ люди с большей вероятностью купят себе новую консоль и десяток игр к ней, чем будут ходить в кино.

Любой кризис – это пора обновления, посмотрим, каким станет Голливуд и онлайн-сервисы через год. Кто останется на плаву, а кто — только в статьях Википедии. В любом случае, кино- и сериаломанам не грозит информационный голод. Наверняка у всех имеются огромные списки пропущенных фильмов и сериалов, которые им хотелось бы посмотреть. Сейчас самое время.

P.S. В заставке использован кадр из фильма Contagion (2011) Стивена Содерберга с участием Мэтта Деймона, Джуда Лоу, Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет, Лоуренса Фишборна, Марион Котийяр, который удивительно точно предсказал некоторые детали пандемии 2020 г.