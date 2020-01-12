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Рецензия на религиозно-шпионский сериал Messiah / «Мессия» от Netflix

Рецензия на религиозно-шпионский сериал Messiah / «Мессия» от Netflix

Рецензия на религиозно-шпионский сериал Messiah / «Мессия» от Netflix

На фоне обострения американо-иранских отношений и нарастания напряженности на Ближнем Востоке события, показанные в сериале Messiah / «Мессия», вышедшем на Netflix 1 января 2020 г., воспринимаются совсем иначе – реальность даст фору любой выдумке. Впрочем, никто не гарантирует, что все показанное в этом религиозно-шпионском триллере не случится в самое ближайшее время.

Messiah / «Мессия»

Жанр триллер
Создатель Майкл Петрони
В ролях Мехди Дехби (аль-Масих), Томер Сислей (Авирам Дахан), Мишель Монаган (Ева Геллер), Джон Ортис (Феликс Игуэйро), Мелинда Пейдж Хэмилтон (Анна Игуэйро), Стефания Оуэн (Ребекка Игуэйро), Уил Трэвэл (Уил Мэтерс) и др.
Канал Netflix
Год выпуска 2020
Серий 10
Сайты IMDb

Итак, в раздираемой войной Сирии появляется человек, который 40 дней проповедует на площади, и которому люди приписывают в заслуги начало продолжительной песчаной бури, поглотившей артиллерию ИГИЛ, уже готовую обстреливать осажденный Дамаск. Внешне этот человек похож на Ису ибн Марьям аль-Масиха (исламского пророка, отождествляемого с новозаветным Иисусом Христом), и люди решают, что вот оно, второе пришествие, о котором говорят священные книги. Аль-Масих собирает последователей и отправляется к границе Израиля. Через какое-то время он появляется на Храмовой горе, где совершает чудо, а еще через некоторое время оказывается уже в США. Пророк собирает толпы последователей, которые ждут от него откровений и чудес… А в это время разведки Израиля и США пытаются понять, кто стоит за аль-Масихом, чего они добиваются и к каким последствиям приведут его действия. Напряженность на Ближнем Востоке начинает расти, в Палестине вспыхивает очередная Интифада.

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Идея о том, что во время второго пришествия люди не узнают Мессию, как это в принципе было и во время первого пришествия, широко эксплуатировалась, например, в фантастике 60-х. Сейчас, в эпоху интернет, терроризма, гибридных войн и постправды, вероятность отличить реального чудотворца от шарлатана в разы меньше, чем 2000 лет назад. Чудеса можно подделать, информацию исказить, любую правду заболтать миллионами лживых версий.

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Кем был Иисус из Назарета: сыном божьим и чудотворцем или политиком-популистом, пытающимся подбить иудеев на очередное восстание против римского владычества? Кто такой аль-Масих в Messiah: действительно ли пророк сразу нескольких религий или агент чужой разведки, задача которого отвлечь внимание США от наращивания группировки российских войск на границах с Латвией и Литвой? Надо сказать, создатели сериала до самого финала держат интригу. И хотя бравые агенты ЦРУ и Моссад находят информацию о детстве и юности аль-Масиха, она не подтверждает и не опровергает его божественное происхождение и чудеса, которые он творит. На каждый факт, доказывающий, что аль-Масих шарлатан, приходится другой факт, заставляющий вас сомневаться в этом.

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У Messiah очень неплохой кастинг. Причем отметить хочется не бельгийского актера Мехди Дехби, исполняющего главную роль, а людей, которые следуют за ним по приказу правительства: французского актера Томера Сислей (дилогия Largo Winch), играющего запутавшегося в себе агента израильской разведки, и американку Мишель Монаган (Kiss Kiss Bang Bang, Gone Baby Gone, Mission: Impossible – Fallout), в роли целеустремленного агента ЦРУ, которая хочет доказать, что аль-Масих — обманщик и террорист.

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Впрочем, у этого хорошего кастинга, в том числе и на роли второго и третьего плана, есть одна проблема – большое количество второстепенных сюжетных линий, которые размывают историю Мессии. Да, показать, как аль-Масих влияет на жизни людей, которых он задевает на своем пути, несомненно важно, но порой складывается впечатление, что этих побочных историй в сериале чуть ли не больше, чем основных. Еще одна проблема – достаточно вольное трактование священных текстов и догм ислама, христианства и иудаизма. Нет, слишком уж грубых ошибок здесь нет, но некоторые передергивания и упрощения в угоду сценарию имеются.

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Удивительно, но Messiah не успел вызвать бурю протестов представителей сразу трех религий, чувства которых он оскорбляет. Начало 2020 года оказалось настолько горячим, что провокационный сериал просто потерялся в потоке новостей с Ближнего Востока. Нет, мусульманская аудитория, конечно же, высказала негативное отношение к Messiah сразу после выхода его трейлера, но только в Иордании власти попросили Netflix воздержаться от показа сериала.

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К последним кадрам десятой серии, когда, казалось бы, все вопросы к пророку / «пророку» должны были быть сняты, Messiah, наоборот, задает новые. Сериал заканчивается мощным клиффхэнгером, а учитывая, что судьба второго сезона шоу традиционно для Netflix неизвестна, это несколько портит впечатление от финала. Впрочем, Messiah достаточно интересно обыгрывает некоторые темы современности и в целом неплохо смотрится, шоу можно смело порекомендовать любителям теории заговоров и шпионских сериалов.

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Редакция ITC.UA
Плюсы: Необычный взгляд на религиозную тематику; демонстрация специфики гибридной войны и использования информационного оружия в эпоху постправды; неплохой кастинг; интрига сохраняется до последних кадров сезона
Минусы: В сериале слишком много второстепенных персонажей, что размывает историю; несколько обобщенная трактовка многих религиозных постулатов
Вывод: Небезынтересный взгляд на вероятность второго пришествия Иисуса в мир постправды
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