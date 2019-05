Рецензия на сериал Dead to Me / «Мёртв для меня»

Сериал Dead to Me от Netflix – уже третья за последнее время черная комедия, рассказывающая о людях, тяжело переживающих смерть супруга. Вот только похож он скорей не на недавние After Life и The Kominsky Method, а на Big Little Lies от HBO – дело происходит в Калифорнии, а в центре сюжета женщины из благополучного пригорода.

Dead to Me / «Мёртв для меня» Жанр драма, комедия

Создатель Лиз Фельдман

В ролях Кристина Эпплгейт (Джен Хардинг), Линда Карделлини (Джуди Хейл), Джеймс Марсден (Стив Вуд), Макс Дженкинс (Кристофер Дойл), Сэм Маккарти (Чарли Хардинг), Люк Росслер (Генри Хардинг) и др.

Канал Netflix

Год выпуска 2019

Серий 10

Сайты IMDb

Джен Хардинг потеряла мужа. Его, во время вечерней пробежки, сбила машина. Водитель скрылся с места происшествия и все, о чем мечтает Джен – найти и покарать виновного в смерти Теда. Мрачная, подверженная приступам гнева Джен посещает группу поддержки для людей, перенесших утрату, где знакомится с переживающей столь же непростой период Джуди Хейл. Несмотря на то, что женщины являются полными противоположностями, они быстро становятся очень близкими подругами, и вскоре Джуди переселяется в дом к Джен, что не очень-то радует ее старшего сына подростка. Незнакомка обаятельна, улыбчива, добра и кажется искренне хочет помочь страдающей семье. Естественно, у каждой из женщин есть свои тайны, и вскоре этот клубок начнет разматываться, открывая достаточно нелицеприятные подробности смерти Теда Хардинга и жизни семьи Хардинг.

Впрочем, Dead to Me ни в коем случае не фильм-ужасов, не детектив и не мистический сериал. Это социальная драма о проблемах женщин среднего возраста. От серии к серии добавляя подробностей к событиям той роковой ночи авторы хотят поговорить о таких проблемах как неравные отношения в браке; поддержка супруга, перенесшего серьезную утрату или тяжелую болезнь; отношение с детьми и родителями; ответственность за свои действия; право настоять на своем и т.д. В сериале поднимаются такие вопросы как согласие на секс, бесплодие, рак груди, супружеские измены и пр. Причем нельзя сказать, что авторы используют данную тематику лишь из-за ее актуальности, создатель сериала Лиз Фельдман действительно пытается показать зрителям, что под внешним благополучием успешных женщин может скрываться настоящий ад. И очень важно вовремя распознать эти проблемы и оказать поддержку любимому человеку.

Как Big Little Lies, Dead to Me в каждой серии добавляет штрих к общей картине и ближе к финалу, стартующий достаточно вяло и в целом медленный сериал, внезапно обретает глубину и смысл. Да, уже в девятой серии можно понять, чем все в итоге закончится, в конце концов в Голливуде чтят чеховские законы, но следить за событиями все равно интересно.

Как и The Kominsky Method, в котором все держится на великолепном актерском дуэте Майкла Дугласа и Алана Аркина, Dead for Me подкупает отличным подбором актрис на главные роли. Кристина Эпплгейт и Линда Карделлини органично дополняют друг друга и потрясающе взаимодействуют в кадре. Как и их персонажи, актрисы почти ровесницы, Кристина Эпплгейт может быть известна вам по своей гостевой роли в Friends, за которую она в 2004 г. получила Emmy Awards, Линда Карделлини – аналогичной гостевой ролью в Mad Men, принесшей ей номинацию на Emmy. Интересно, что у Эпплгейт, как и у ее героини в Dead to Me, был рак груди.

Хотя формально Dead to Me черная комедия, собственно юмора в этом сериале немного, и по большому счету, весь он сводится к неловкостям в диалогах главных героинь и к тому, что мы, как зрители, знаем чуть больше, чем участники истории.

Несмотря на жирую точку в конце у Dead to Me открытый финал. Во втором сезоне, если Netflix решится продлить шоу, авторы могут двинуть его в любую сторону. Впрочем, историю можно и завершить, ведь она, по большому счету, замкнулась. Остались лишь две немолодые женщины, которые все потеряли.