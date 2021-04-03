Рецензия на сериал «Нерегулярные части» / The Irregulars

«Нерегулярные части» (The Irregulars) – британский сериал на Netflix, в котором заново переосмыслили творчество Артура Конан Дойла. Получилась современно-викторианская история о тинейджерах, живущих в лондонских трущобах, которые начинают расследовать мистические происшествия. Подростки выполняют поручения доктора Ватсона, в то время как Шерлок Холмс скрывается от чужих глаз, оставляя после себя опиоидный след.

«Нерегулярные части» / The Irregulars Жанр триллер, мистический детектив

Создатель Том Байдвелл

В ролях Таддеа Грэм (Би), Дарси Шоу (Джесси), Джоджо Макари (Билли), МакКелл Дэвид (Спайк), Харрисон Остерфилд (Леопольд), Генри Ллойд-Хьюз (Шерлок Холмс), Ройс Пирресон (доктор Ватсон), Джонджо О’Нил (Майкрофт Холмс), Эйлин О’Хиггинс (Элис), Эдвард Хогг (Даймлер), Оливия Грант (Патрисия), Эйдан Макардл (инспектор Лестрейд), Кларк Питерс (человек из видений) и др.

Канал Netflix

Год выпуска 2021

Серий 8

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В произведениях Артура Конан Дойла беспризорные жители улиц (называемые Baker Street irregulars) в обмен на щедрое вознаграждение помогали Холмсу вести расследование убийств. На страницах книг Шерлок считал, что смышленые дети, в отличие от полицейских, вызывают больше доверия, к тому же они, будучи сорванцами, могут проникать повсюду.

Создатели сериала несколько расширяют представление о беспризорниках – это уже не группа маленьких попрошаек, а компания подростков, которая научилась приспосабливаться к жестокости криминальных кварталов. Сперва их всего четверо (две сестры и двое друзей, которые живут в подвале), но волей случая к ним присоединяется настоящий принц, который скрывает свое происхождение, сбегая из королевского дворца. Жизнь героев меняется, когда перед ними объявляется доктор Ватсон. Он, загадочный и высокомерный джентльмен, рассказывает о детективном агентстве и просит помочь найти для него некоторые сведения. В ходе расследования выясняется, что все события, о которых говорит Ватсон, каким-то образом связаны с мистикой.

«Нерегулярные части» – это уже второй проект на Netflix, в котором сценаристы заново переписывают сюжеты Артура Конан Дойла (ранее на стриминговом сервисе вышел фильм Enola Holmes с Милли Бобби Браун в роли сестры Шерлока Холмса). Сериал задумывался как более мрачное воплощение детективных историй, в которых проявляются потусторонние явления, а знакомые персонажи кардинально меняют свое поведение. Сама идея кажется довольно занимательной, как и существенная перестановка действующих лиц, где доктор Ватсон выходит на первый план, и о нем создается впечатление как об отрицательном герое.

Концепция действительно интересная, но само воплощение идеи разочаровывает. Первые серии пытаются представить центральных персонажей, повторяя узнаваемые приемы (так, один из героев бегло рассказывает историю в комичной манере Майкла Пеньи из фильма Ant-Man), но общая картина все равно получается довольно невнятной. Герои часто ведут себя нелогично и резко перестраиваются с одной сцены на другую, а сюжетные пробелы, связанные с мистическими вставками, настолько большие, что их сложно игнорировать.

Шоураннеры снимали «Нерегулярные части» по принципам других современных сериалов, меняющих подход к изображению событий из прошлого: здесь нет исторической достоверности; в основном актерском составе собрались представители разных рас; в изображении событий есть элементы из наших дней (причем появляются они не везде, а лишь в избранных моментах, например, в сцене с королевским балом); фоновым сопровождением становятся ритмичные мелодии.

Но все вышеперечисленное не вызывало бы никаких вопросов, если бы создатели были более последовательны, придерживались одной линии и определились с потенциальной аудиторией. Без этого сериал «Нерегулярные части» получился местами очень скомканным, в отдельных моментах неожиданно подростковым, а под конец — явно ориентированным на знатоков историй о Шерлоке, которые могли бы оценить неординарные трансформации в изображении детектива.

В сериале Шерлок Холмс действительно не тот сыщик, о котором мы читали у Конан Дойла. Долгое время он остается таинственным персонажем, оставляющим после себя лишь догадки о его сильной зависимости от опиоидов. Когда Холмс наконец показывается перед камерой, постепенно раскрывается, что у него есть своя связь с мистическими явлениями, и благодаря этому сериал наконец становится интереснее.

Однако до этого момента нужно вытерпеть аж четыре нудные серии, в которых герои из трущоб без какой-либо дедукции, но со своим особенным козырем, пытаются раскрыть сверхъестественные преступления. В каждом эпизоде они встречают нового преступника (что очень напоминает сериалы из начала 2000-х) и моментально разгадывают секрет злодея, лишая сериал интриги.

Словом, ждать от «Нерегулярных частей» запутанного детектива не стоит, оригинальной мистической истории здесь тоже нет, как и новых ярких героев, которыми могли бы стать беспризорные жители улиц. Единственное, что может показаться интересным, – это переосмысление персонажей Шерлока Холмса и доктора Ватсона, живущих в Лондоне, который внезапно стал центром потусторонних событий.