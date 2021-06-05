Рецензия на сериал «Невероятные» / The Nevers

«Невероятные» (The Nevers) – приключенческая фантастика с элементами стимпанка от канала HBO, действие которой происходит в викторианской Англии. Если судить по первому впечатлению, то это история об одаренных женщинах, отторгнутых обществом. Однако сериал не совсем то, чем он кажется.

«Невероятные» / The Nevers Жанр фантастика

Создатели Джосс Уидон

В ролях Лора Доннели (Амалиа Тру), Оливия Уильямс (Лавиниа Бидлоу), Джеймс Нортон (Хьюго Суэн), Том Райли (Оугюстус Бидлоу), Энн Скелли (Пенанс Эдейр), Бен Чаплин (детектив Фрэнк Мунди), Пип Торренс (лорд Мэссен), Ник Фрост (Деклан Орран), Денис О’Хэр (доктор Эдмунд Хэйг) и др.

Канал HBO

Год выпуска 2021

Серий 6

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События первой серии происходят в 1899 году – через три года после того, как над Лондоном появились загадочные вспышки света, благодаря которым у некоторых людей были обнаружены сверхспособности. Мало кто может объяснить природу происходящего, поэтому большинство женщин, ставших одаренными, подвергаются гонениям. Защитой девушек занимается Амалиа Тру – боевая дама, управляющая приютом, где дают пристанище отвергнутым и непонятым. Там же живет лекарь, который может исцелять раны, и изобретательница, которая конструирует технические приспособления, нехарактерные для XIX века.

Оказывается, что проблема одаренных не только в том, что их считают необычными. На самом деле в них видят людей с серьезными недугами, которые несут опасность для приличного общества. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в городе объявляется банда в жутких масках, которая похищает особенных девушек. Также полиция тщетно пытается поймать сумасшедшую одаренную, которая стала серийной убийцей, одержимой личной местью.

Первый эпизод «Невероятных» плавно погружает в мир викторианской эпохи, которая подходит к концу, уступая место не только прогрессу, но и хаосу. На улицах Лондона продолжают ездить кареты, запряженные лошадьми, мимо них проносятся автоэкипажи, а рядом ходят одаренные, стреляющие огненными шарами. Здесь же можно встретить того, кто умеет превращать предметы в стекло, и даже тех, кто действует на людей как сыворотка правды. Среди лондонцев находятся весьма предприимчивые проходимцы, использующие чужие способности в качестве шоу. Так, например, персонаж Джеймса Нортона (наверное, самого известного артиста в актерском составе сериала) – это аристократ, который владеет приватным клубом, в котором джентльмены предаются любовным утехам с теми, кого обычно клеймят в светских беседах.

Сперва сериал «Невероятные» кажется в меру приключенческой историей, в которой научная фантастика становится лишь фоном – для того, чтобы показать шаткое положение женщин в обществе, где им не полагалось выделяться и захватывать власть. Однако одаренные с каждой серией раскрываются немного иначе. Оказывается, способности проявляются не только у женщин, но и у мужчин. Более того, причина, по которой люди внезапно обнаруживают в себе необъяснимые дары, – это нечто, что полностью выходит за пределы стандартных сюжетов. В первых сериях об этом намекают несколько сцен, но в целом сериал просто показывает довольно большой набор центральных персонажей, которые рано или поздно встретятся друг с другом.

Практически во все дела вовлечена Амалиа Тру – та самая управляющая приютом, которая, как выяснилось, обладает уникальным даром видеть будущее. Она волевая и совершенно бесстрашная, поэтому Амалия при любой возможности ввязывается в драку, защищая своих подопечных или же отбивая атаку врагов. Спустя несколько серий, описывающих подобные передряги, возникает вопрос о том, почему главная героиня так мастерски проявляет себя в бою. Мы знаем лишь об одном ее даре, но сюжет совершенно не объясняет, как получилось, что она так мастерски машет кулаками.

И вдруг то, что кажется легкомыслием сценаристов, оказывается большим сюжетным поворотом, который полностью меняет суть «Невероятных». Финальная шестая серия порядком озадачивает, заставляя переосмыслить всю историю, и оставляет большой зазор для продолжения (по информации WarnerMedia, шесть серий для второй части истории уже отсняты).

Когда выйдет второй сезон, на данный момент неизвестно, из проекта ушел шоураннер Джосс Уидон (создатель сериала Buffy the Vampire Slayer и постановщик Justice League, который в 2017 году занял место Зака Снайдера). Уидона обвинили в злоупотреблении властью во время работы над более ранними проектами, однако это все равно негативно повлияло на промо «Невероятных», так что, возможно, придется ждать, когда неприятная ситуация уляжется.

Но ждать, если честно, особо не хочется. Сериал «Невероятные», несмотря на костюмированную постановку и большое разнообразие героев, особо ничем не захватывает. Да, в нем есть воплощение новых идей и совершенно неожиданный клиффхэнгер, однако все это не вызывает большой увлеченности сюжетом. Некоторые линии кажутся вымученными и совершенно неоригинальными, какие-то очень утомляют (как эпизоды с сумасшедшей одаренной), а последняя серия хоть и удивляет, но, увы, отталкивает чересчур запутанным сюжетным поворотом. Словом, из «Невероятных» совсем не получается революционный сериал, который хочется обсуждать, подмечая его хитрый сценарий.