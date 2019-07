Рецензия на шпионский боевик Anna / «Анна»

Люк Бессон явно неравнодушен к коротким женским именам и образу сильной женщины, борющейся за свою свободу. La Femme Nikita (1990), Lucy (2014), теперь Anna. Это не считая всяких Léon: The Professional (1994), The Fifth Element (1997), The Messenger: The Story of Joan of Arc (1997) и The Extraordinary Adventures of Adèle Blanc-Sec (2010), в фокусе которых не менее сильные женские персонажи. Anna, новый фильм самого голливудского из французских режиссеров, это, по сути, все та же старая добрая Nikita, только с КГБ и ведром развесистой клюквы в придачу.

Anna / «Анна» Жанр шпионский боевик

Режиссер Люк Бессон

В ролях Саша Лусс (Анна Полятова), Хелен Миррен (Ольга), Люк Эванс (Алекс Ченков), Киллиан Мёрфи (Ленни Миллер), Александр Петров (Петр), Лера Абова (Мод), Эрик Годон (Васильев) и др.

Студии EuropaCorp, TF1 Film Production

Год выпуска 2019

Фильмы даже начинаются похожим образом. Никита/Анна – наркоманка, принимающая участие в ограблении аптеки/банкомата, которое заканчивается перестрелкой с полицией/милицией. Всех друзей Никиты/Анны убивают, а сама она попадает на крючок к DGSE (французская разведка) / КГБ. Из Никиты/Анны готовят спецагента, и одно из первых ее заданий – убить важную цель в заполненном людьми ресторане. Люк Бессон, а в данном случае он режиссер, сценарист и продюсер в одном лице, цитирует самого себя. Что ж, выросло уже целое поколение, не видевшее La Femme Nikita, почему бы не использовать те же самые приемы второй раз? (Это была ирония, если что).

Опять-таки, Люк Бессон второй раз пытается сделать из топ-модели актрису. В прошлый раз он выбрал украинку Миллу Йовович и даже женился на ней (кстати, первая жена Бессона, Анн Парийо – исполнительница роли Никиты в фильме 1990 г.), в этой раз – россиянку Сашу Лусс, которая уже снималась у него в Valerian and the City of a Thousand Planets. И знаете, в некоторых кадрах Саша действительно очень похожа на Милу в юности.

Итак, Анна попала на работу в КГБ, а на дворе 1989 г., и стала вести двойную жизнь – топ-модели и профессионального убийцы на службе СССР. Естественно, в определенный момент она решает вырваться из лап спецслужб (привет, Red Sparrow) и затевает собственную игру.

Вообще, у Anna много общего с Red Sparrow, и речь не только о тривиальном сюжете про хитроумную шпионку, которая обхитрила всех. Общее у Anna и Red Sparrow и пренебрежение к логике, банальные диалоги, предсказуемые действия, карикатурные персонажи. А еще оба эти фильма снимались людьми, совершенно наплевательски относящимися к реалистичности окружения.

Поэтому в Anna, например, наркоманы в Москве 1986 г., в квартире-клоповнике пользуются ноутбуком и заполняют анкету на государственном сайте в Интернет (!!!). Ноутбуки, а в 1989 г. они в КГБ уже повсеместно (!), оснащены USB-слотами (разъем вышел только в 1996 г.) и HD-видеокамерами (!). В 1989 г. в СССР можно позвонить по мобилке и в КГБ ответят с мобилки (первая сотовая сеть заработала в России только в 1991 г.). «Жигули» возле ворот американского посольства в 1986 г. таранит Mercedes-Benz G 63 AMG (2012 г.), которому нечего делать в Москве того времени. Не те мобильные телефоны, не те компьютеры, не тот софт. Количество несоответствий в одежде, технологиях, антураже настолько велико, что просто подрывает любое доверие к происходящему на экране. Я конечно понимаю, что миллениалы, считающие, что динозавры вымерли незадолго до изобретения Instagram, не заметят большинство несоответствий, но честное слово, так же нельзя. После дотошности и внимания к деталям в Chernobyl это буквально режет глаза.

Но на пренебрежении к мелочам проблемы Anna не заканчиваются. Такое впечатление, что этот фильм, как и Red Sparrow, снимали в середине 90-х. И несмотря на то, что на роли большинства русских здесь взяли действительно русских, количество клюквы от этого не уменьшилось. Все разговоры агентов КГБ происходят здесь на фоне алых флагов, крупных надписей КГБ СССР, бюстов Ленина или портретов Дзержинского. Персонажи настолько карикатурны и шаблонны, насколько это вообще возможно. Жестокая и хитроумная наставница Ольга (Хелен Миррен); демонический глава КГБ Васильев (Эрик Годон), отрезающий противникам головы; глупые и внушаемые Алекс Ченков (Люк Эванс) и Ленни Миллер (Киллиан Мёрфи); типичный гопник из 90-х Петр (Александр Петров)… Последний, кстати, идеально попадает в образ. Хорошие актеры, конечно, пытаются как-то оживить полумертвый сценарий, и порой у них это даже получается. Особенно хороша Хелен Миррен, но от нее мы, по правде говоря, и не ожидали ничего другого. Что же до Саши Лусс, то как актриса она пока слаба, хотя на подиуме и в боевых сценах выглядит в целом неплохо.

Что же до шпионской интриги, то она представлена в Anna разве что неожиданным поворотом в самом финале. Вот его действительно сложно предсказать. Если говорить о драках и перестрелках, то кроме нарезки различных заданий Анны, запоминается разве что сцена в ресторане, списанная c Nikita, да перестрелка в здании КГБ. Причем последняя скорее в негативном ключе: очень уж этот эпизод похож на уровень из компьютерной игры, причем созданный дизайнером-дилетантом. Бессон явно очень хотел сделать женскую версию John Wick, но до фильма Чада Стахелски ему как до неба.

Давайте честно, последний хороший фильм от Люка Бессона назывался The Extraordinary Adventures of Adèle Blanc-Sec (наверняка, многие с этим не согласятся), и вышел он в 2010 г.. Мне, если честно, очень нравится и Valerian, несмотря на всю критику в его адрес. В целом же расцвет Бессона как режиссера пришелся на конец 80-х – середину 90-х гг. прошлого века и ничего лучше Subway (1985), Nikita (1990), Léon: The Professional (1994) и The Fifth Element (1997) он так и не снял. Последние же фильмы маэстро и вовсе пестрят самоповторами и банальностями – Лук Бессон, похоже, исписался.

Реклама Anna, в которой боевик позиционируется как новая работа автора Lucy, не врет. Это действительно фильм от режиссера Lucy – бессмысленный и глупый. А что стало с режиссером Subway, Léon и The Fifth Element, мы, к сожалению, похоже, так и не узнаем.