Рецензия на фильм «Судная ночь навсегда» / The Forever Purge

Среди первых июльских кинопремьер можно найти триллер «Судная ночь навсегда» (The Forever Purge). Это пятый фильм из антиутопической франшизы The Purge, который несколько отличается от предыдущих частей – в нем хаос не заканчивается даже днем, а убийства происходят на почве расовой нетерпимости.

«Судная ночь навсегда» / The Forever Purge Жанр триллер

Режиссер Эверардо Гоут

В ролях Ана де ла Регера (Адела), Теноч Уэрта (Хуан), Уилл Паттон (владелец ранчо), Кэссиди Фримен (Эмма), Джош Лукас (Дилан), Алехандро Эдда (друг Хуана) и др.

Студии Universal Pictures, Platinum Dunes, Blumhouse Productions

Год выпуска 2021

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Производством медиафраншизы занимается компания Blumhouse Productions, известная благодаря выпуску фильмов ужасов. Поэтому неудивительно, что во всех частях The Purge есть элементы хоррора – вероятно, не самые изобретательные, но зато передающие зрителю тревогу альтернативного мира, в котором возможна полная анархия.

События фильмов происходят в США, где царит масштабный экономический кризис. Страной управляют политики, которые называют себя «Новые Отцы-основатели». Чтобы разобраться с бедностью и недовольством населения, они создают «Судную ночь» – один день в году, когда с 7 часов вечера до 7 утра разрешены любые преступления. Таким образом людям предлагают «выпустить пар» и собственными силами восстановить справедливость. Каждый раз все превращается в массовую бойню без правил, в ходе которой происходят пытки и жестокие убийства.

Надо сказать, что сама идея довольно интересная (хотя сценарий и постановка иногда оставляют желать лучшего). Еще в первом фильме, выпущенном в 2013 году, зрителям открывают правду о «Судной ночи» – выжить могут только те, кто оплатит дорогостоящую защиту дома (да и это срабатывает не всегда). Остальные же превращаются в легкую добычу или, теряя рассудок, сами идут в атаку. Во второй части становится ясно, что насилие дополнительно стимулируют «Новые Отцы-основатели», которые за счет одного дня избавляются от малоимущих людей.

Вопреки попыткам отменить ежегодное торжество насилия (в третьей части франшизы все шло именно к этому), «Судная ночь» происходит вновь и вновь. Со временем это явление приобретает новые смыслы, трансформируясь в идеологию. Этому и посвящен пятый фильм (в котором, к слову, среди главных героев больше нет актера Фрэнка Грилло). Итак, перед нами новые персонажи из Техаса, которым предстоит пройти через ужасы искаженного общества — это обеспеченное семейство, которое владеет ранчо, и мигранты, сбежавшие из Мексики.

Хуану и его супруге предстоит пережить первую «Судную ночь», скрываясь в довольно простом убежище и переживая из-за того, что к ним в любой момент ворвутся недоброжелатели. А вот работодатели Хуана отсиживаются совсем в других условиях – их ранчо оснащено системой защиты, поэтому им переживать не о чем. После ночи ожидания все возвращаются к привычным делам, однако их ждет большое потрясение – «Судная ночь», вопреки сигналу о прекращении стрельбы, продолжается. На этот раз правила устанавливает не правительство, а фанатики, которые продолжают убивать, провозглашая новые порядки.

Первый конфликт фильма возник между работником-иностранцем и американским ковбоем, который заметно раздражался из-за того, что на его ранчо присутствует мексиканец. Но вскоре появилась настоящая проблема – по всему городу сформировались патрули радикальных националистических группировок, нацеленных на истребление тех, кто «оскверняет Америку», а заодно и тех, кто просто попадается им на пути. В таких условиях нужно объединиться, чтобы спасти свои жизни, – и главная интрига кроется в том, смогут ли взаимодействовать главные герои, переборов предубеждения.

Сценарий писали еще во время президентства Дональда Трампа, поэтому к фильму добавили десятки отсылок на некорректные высказывания и экранизировали расистские настроения, звучавшие в рядах поклонников политика. Создатели демонстрируют (откровенно утрируя), куда бы все это могло привести, если бы в США больше не действовали законы. Более того, они обыгрывают идею желанной миграции наоборот (тут не обходится и без американо-мексиканской стены) и погружают все штаты в тотальный хаос.

Возможно, если бы фильм вышел еще год назад (как и планировалось, пока дату премьеры не перенесли из-за пандемии), картина воспринималась бы более свежо. Сейчас же намеки на правление Трампа уже надоели, хотя социальное высказывание о расизме, которое сделали сценаристы, все еще актуально (и оно было бы отличным, если бы только создатели картины не перебарщивали с дружественно-торжественными моментами).

В остальном же пятый фильм из франшизы, от которого в принципе уже ничего не ждешь, оказывается не таким уж плохим. Здесь заново запускают механизм всеобщей паники, чтобы зритель постоянно представлял себя на месте героев, которые пытаются выжить и сами берут оружие в руки. Благодаря тому, что «Судная ночь» больше не имеет временных рамок, события происходят днем (в этом большое отличие от предыдущих фильмов). А ужас преследования распространяется на разные территории (спасения нет даже в пустыне) – это держит в постоянном напряжении.

Так что в конечном итоге фильм становится более-менее интересным триллером о выживании. Только к нему зачем-то добавляют сцены хоррор-испуга, удивляя зрителей резкими моментами в сопровождении громкой музыки (видимо, кто-то из Blumhouse Productions счел это хорошей идеей, перепутав антиутопию с франшизой о паранормальных явлениях).