Рецензия на фильм "Джей Келли" / Jay Kelly

5 декабря на платформе Netflix стала доступна к просмотру дорожная комедийная драма «Джей Келли», на съемочной площадке которой образовался довольно необычный экранный дуэт в лице Джорджа Клуни и Адама Сэндлера. Лента станет уже четвертым полнометражным проектом постановщика Ноа Баумбаха на Netflix после «Истории семьи Майровиц» (2017), «Брачной истории» (2019) и «Белого шума» (2022). Как проявляют себя две звезды в кадре и трогает ли история, в которой они существуют, предлагаем узнать в рецензии на фильм.

Плюсы: замечательные актерские выступления Джорджа Клуни и Адама Сэндлера; приятная сентиментальная история, способная вызвать искренний отклик; гармоничное сочетание комедийного и драматического; Минусы: вряд ли историю можно назвать глубокомысленной; если вам не нравятся простоватые сентиментальные истории, это кино не для вас; 7.5 /10 Оценка

ITC.ua

«Джей Келли» / Jay Kelly

Жанр дорожная драмеди

Режиссер: Ноа Баумбах

В ролях: Джордж Клуни, Адам Сэндлер, Лора Дерн, Билли Крудап, Стейси Кич, Райли Кио, Эмили Мортимер, Патрик Уилсон, Грета Гервиг, Айла Фишер

Премьера Netflix

Год выпуска 2025

Сайт IMDb

Известный голливудский актер Джей Келли только что отснял финальную сцену своего последнего фильма и уже было готовился провести свободное время вместе с младшей дочерью Дэйзи. Но у девушки были свои планы относительно досуга перед поступлением в вуз, и папаша в них явно не входил.

Меж тем Джей узнает о смерти режиссера Питера Шнайдера, который когда-то открыл для молодого начинающего актера двери в большое кино. На похоронах он встречает Тимоти — друга еще со времен актерской школы, чья карьера не задалась, и в итоге он стал детским психологом. В баре старые друзья вспоминают свое бурное прошлое, однако Тимоти искренне признается, что Келли украл его жизнь. Встреча завершается дракой, что заставляет Джея наконец сказать «стоп!» и вдумчиво оглянуться в прошлое.

За последние годы Ноа Баумбах убедился на собственном опыте, каково это, когда тебя возносят к небесам, что произошло после реально выдающейся «Брачной истории», а потом резко опускают на землю, как в случае с провальным «Белым шумом». В «Джее Келли» на помощь режиссеру пришла Эмили Мортимер, которая писала сценарий вместе с Баумбахом и ненадолго засветилась непосредственно в кадре. И в отличие от камерной истории с Адамом Драйвером и Скарлетт Йоханссон, здесь постановщик позволяет себе добавить масштаба, в частности в виде уютных европейских пейзажей.

Кажется, Netflix приберег все лучшее на конец года. После недавнего «Поезда во сне» стриминговый сервис презентует еще один фильм, который пусть в меньшей степени, но хочется рекомендовать к просмотру. Да, по своей содержательности у Баумбаха и Мортимер получилось довольно просто, если не сказать, что банально. Но по эмоциональному наполнению здесь полный порядок.

Если очевидная сентиментальность на экране способна на вас подействовать — удовольствие от просмотра гарантировано.

Пожалуй, невозможно снять плохое кино, когда в главных ролях у тебя Джордж Клуни и серьезный Адам Сэндлер. Последний, несмотря на привычку к нелепым кривляниям, давно зарекомендовал себя как отличный драматический актер (чего стоят только «Неограненные драгоценности» братьев Сефди). Здесь Сэндлер вновь проявляет свой талант, выдавая уместно сдержанный, но проникновенный перфоманс.

На место же Клуни поначалу планировался Брэд Питт, но из-за занятости в «F1: Фильм» он не смог присоединиться к проекту. Зато его коллега и партнер по съемочной площадке «Друзей Оушена» и прошлогодних «Одиноких волков» сверкает своей фирменной харизмой, и этого в принципе хватает, чтобы поверить в персонажа.

Герой Клуни почему-то ополчился на чизкейки. Он не чурается взять билет на обычный поезд, на котором путешествует по Европе его дочь. Звезду ждет не только знакомство с рядовыми пассажирами, но и путешествие по закоулкам своего прошлого. Джей Келли наконец получает возможность оглянуться и переосмыслить какие-то важные вещи, отрефлексировать. Например, понять, почему он настолько одинок — оказывается, на экране актер был отцом куда лучше, чем в реальной жизни. Красноречивой выглядит сцена, где Келли встречает своего коллегу Бена Олкока, находящегося рядом с родными даже на кинофестивале в далекой Тоскане.

В какой-то момент приходишь к выводу, что Клуни играет самого себя, а это, как выясняется, самое сложное. Не говоря о невозможности спокойно появиться где-то в общественном месте. Таким образом перед нами предстает метакомментарий о цене славы, трудностях, с которыми сталкивается творческая личность, старении и неутешительных последствиях фактора, когда все внимание мира приковано к тебе. Какова вероятность, что при таких обстоятельствах человек способен услышать тех, кто находится рядом? Будь то менеджер, публицистка или собственный ребенок, который чувствует себя брошенным.

Тем временем у преданного менеджера Джея Рона есть своя жизнь, и он многим жертвует ради клиента. Да и не только он. Но готов ли осознать это тот, кто купается в лучах славы? Сэндлеровский Рон — откровенный повод для сочувствия. Этот бесконечно уставший мужчина пытается удержать жизнь Джея на плаву, пока его собственная идет ко дну. Сэндлер удивительно гармоничен в роли, и в таком амплуа на него смотреть куда приятнее, чем в заурядной нетфликсовской ерунде вроде «Счастливчик Гилмор 2».

Лента Баумбаха довольно поверхностна, но способна зацепить — особенно это чувствуется, когда дело доходит до почестей на Тосканском кинофестивале. Это будет финал путешествия. И именно здесь будут даны ответы на главные вопросы.

Ретроспективой промелькнут перед нами знакомые многим кадры. Да, часы неустанно тикают, ошибок прошлого не исправить, а тех, кто по каким-то причинам не рядом, уже не вернуть. Но в этот момент по крайней мере можно убедиться в том, кто тебе был верным другом на протяжении многих лет. И что твои старания не были напрасными. А если повезет, то и найти настоящего себя: кто знает, возможно тебе действительно нравится этот чертов чизкейк.