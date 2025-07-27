Рецензия на фильм «Счастливчик Гилмор 2» / Happy Gilmore 2

25 июля на платформе Netflix премьеровался очередной фильм с популярным комиком Адамом Сэндлером, напомним, в рамках длительного соглашения актера со стриминговым сервисом — на этот раз это спортивная комедия «Счастливчик Гилмор 2». Как нетрудно догадаться, она является сиквелом вышедшей в далеком 1996 году ленты, рассказывающей о психически неуравновешенном хоккеисте-неудачнике, которому пришлось сменить клюшку для хоккея на клюшку для гольфа. Нашлись ли поводы для искреннего смеха во время просмотра — давайте разбираться в рецензии ниже.

Плюсы: в фильме действительно есть смешные моменты, а это для комедии главное; некоторые камео способны удивить; приятная солнечная картинка; усы Бена Стиллера; Минусы: неплохой юмор в начале впоследствии меркнет на фоне дальнейшего кринжа; создателям не удалось отойти от типичной сэндлеровской комедии в худших ее проявлениях; героине Джули Боуэн уделили преступно мало экранного времени; 5 /10 Оценка

ITC.ua

«Счастливчик Гилмор 2» / Happy Gilmore 2

Жанр спортивная комедия

режиссёр Кайл Ньюачек

В ролях Адам Сэндлер, Джули Боуэн, Кристофер Макдональд, Бен Стиллер, Хейли Джоэл Осмент, Бенни Сафди, Джон Дейли, Маргарет Куолли, Деннис Дуган, Стив Бушеми

Премьера Netflix

Год выпуска 2025

Сайт IMDb

После событий первого фильма Счастливчик Гилмор продолжил успешную карьеру в гольфе, женился на красавице Вирджинии Венит, и казалось, ничто не могло испортить их счастливую жизнь. Но однажды на одном из турниров Гилмор случайно убивает собственную жену и становится отцом-одиночкой с пятью детьми. Он зарекается больше никогда не брать клюшку в руки, а горе топит в алкоголе.

Это приводит к банкротству, в результате которого у бывшего гольфиста снова забирают бабушкин дом, а самому Счастливчику приходится устроиться обычным продавцом в супермаркете. Но тамошней зарплаты точно не хватит, чтобы отправить свою чрезвычайно талантливую дочь в Парижскую балетную школу, поэтому непутевому алкоголику снова придется взяться за клюшку и вспомнить те навыки, благодаря которым он когда-то стал выдающимся спортсменом. Более того, именно от Гилмора будет зависеть дальнейшая судьба классического гольфа.

Популярный комик Адам Сэндлер далеко не впервые берется изображать на экране звезд спорта или связанных с ним персонажей. Кроме собственно Счастливчика Гилмора можно вспомнить об игроках в американский футбол Бобби «Маменькином сыночке» Буше и Поле Кру из ремейка «Все или ничего», а также об уставшем от жизни баскетбольного скауте Стэнли Шугермане из «Прорваться в НБА» (2022), где Сэндлер в очередной раз продемонстрировал свой драматический талант. На этот раз актер достает из закромов запыленную клюшку для гольфа даже несмотря на то, что с момента выхода подзабытого оригинала прошло 29 лет.

Примечательно, что «Счастливчик Гилмор 2» появился почти одновременно с финалом другого стримингового проекта, посвященного тому же виду спорта — драмедийным «Королем гольфа». С Гилмором тамошнего героя в исполнении Оуэна Уилсона роднит то, что оба — вышедшие в тираж престарелые неудачники, которые изрядно прикладываются к бутылке. Плюс у обоих присутствует трагический бэкграунд, правда, раскрывается он у них совершенно по-разному ввиду разной тональности повествования.

Как ни странно для комедии с Адамом Сэндлером, но начало истории давало повод надеяться на что-то более-менее адекватное, вроде вышеупомянутого «Все или ничего» (2005). Первые минут 30-40, которые сосредоточены в основном на возвращении пьянице спортивной формы, настраивают не только на будущие победы, но и на что-то вменяемое именно в комедийном плане. При этом юмор здесь, основанный в основном на физической комедии, подкрепленной зажигательной музыкой, не скатывается в примитивную клоунаду худших образцов Happy Madison.

Среди самых удачных шуток — смена ориентиров в так называемом «счастливом месте» Гилмора — теперь вместо фантазий о горячей блондинке в эротическом белье с кувшинами канадского лагера наперевес у 58-летнего главного героя несколько иные маленькие радости жизни. Да, юмор пенсионерский, однако здесь можно углядеть и остроумный метакомментарий относительно того, как шутили раньше и что в современных представителях легкомысленного жанра сцены аля видеожурнал Playboy вряд ли увидишь.

Тот же Бен Стиллер внутри крошечного мячика (который в определенные моменты вполне сойдет за рюмку!) тоже довольно забавный. Как и «Стрелок» МакГевин, зачитывающийся «Сиянием» Кинга и, словно тот Джокер на минималках, триумфально танцующий на лестнице.

К сожалению, все то хорошее и действительно смешное меркнет на фоне типичного сэндлеровского балагана, предстающего перед зрителем в полную силу во второй половине ленты. Если немного перефразировать одного из местных спортивных комментаторов — бешеный фильм становится еще более бешеным, а уровень вопиющей нелепости и кринжа достигает апогея. Многочисленные камео ради камео с профессиональным спортсменами, комментаторами, комиками, в конце концов, дочерью, женой, друзьями Сэндлера (куда ж без Роба Шнайдера) и т.д. совсем не спасают ситуацию, а иногда, как в случае с появлением одного мегапопулярного рэп-исполнителя, делают еще хуже.

Нагромождение низкопробного безумия и нелепостей на экране заставляет не то что перестать смеяться, а буквально ошалеть. Введение в сюжет максигольфа, где по примеру медиафутбола скорее больше шоу, чем спортивной составляющей, не добавляет этой комедии смеха и точно хотя бы малейшей интриги.

Создатели ленты режиссер Кайл Ньюачек, работавший с Сэндлером в «Загадочном убийстве» (2019), сценарист Кайл Херлихи, фильмография которого изобилует сэндлеровскими опусами, и сам звезда этого шоу, начали за здравие, а закончили за упокой. И когда просмотр становится практически невыносимым, большие кувшины с пенным покажутся не такой уж и плохой идеей.