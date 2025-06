Рецензия на фильм «Балерина» / Ballerina

С 4 июня на экранах кинотеатров развернулись нешуточные разборки в боевике «Балерина», где роль смертоносной киллерши досталась Ане де Армас. Фильм является спинофом популярной экшн-франшизы «Джон Уик» с бессменным Киану Ривзом, а события в нем происходят между третьей и четвертой частями основной серии. В этом обзоре разбираемся, насколько обоснованным выглядит появление такого сюжетного ответвления и интересно ли наблюдать за кубино-испанской красавицей с автоматом наперевес.

Плюсы: хорошо поставленные, захватывающие экшн-сцены; именно на экшене, в ущерб содержанию и под стать основной серии, сосредоточены усилия создателей, поэтому поклонникам франшизы такой подход точно понравится; Ана де Армас еще в коротком появлении в «Не время умирать» (2021) доказала свою боевиковую профпригодность, и здесь тоже выглядит достаточно уверенно; появление Киану Ривза и других персонажей оригинальной тетралогии; Минусы: сюжетно очень примитивное кино (хотя в рамках жанра и серии «Джон Уик» в частности это вполне допустимо); абсурдность джонуиковского мироустройства никуда не делась; заметна неправдоподобность многих экшн-элементов; ближе к концовке это непрерывное насилие начинает утомлять; 6.5 /10 Оценка

ITC.ua

«Балерина» / Ballerina

Жанр боевик

режиссёр Лен Вайзман

В ролях Ана де Армас, Анжелика Хьюстон, Гэбриэл Бирн, Норман Ридус, Киану Ривз, Иен Макшейн, Лэнс Реддик

Премьера кинотеатры

Год выпуска 2025

Сайт IMDb, официальный сайт

Отец маленькой Евы умер у нее на руках, когда девочке было всего 12 — так закончилась его встреча с негодяем, возглавляющим таинственный культ, расположенный где-то среди живописных альпийских гор. С подачи владельца отеля «Континенталь» Уинстона Скотта ребенок попадает под «опеку» Директорши клана «Руска рома», где ее учат не только изящным па-де-буре или сисон томбе, но и ловко бить в морду и стрелять из пистолета.

После того как «преподаватели балета» делают вывод, что их воспитанница наконец готова «выйти на сцену», девушка сталкивается с теми, кто виновен в смерти ее отца. Теперь она готова на все, чтобы отомстить негодяям, и даже легендарный Джордани Йованович, более известный как Джон Уик, ей не помеха.

Давайте сразу обозначим целевую аудиторию «Балерины» — лента в первую очередь рассчитана не столько на рядовых поклонников боевиков, сколько на фанатов именно «Джона Уика». Еще, возможно, персонально Аны де Армас. То есть тех, кто давно принял правила абсурдной игры и смирился со сплошной условностью здешнего гипертрофированного мироустройства.

А основывается оно на том, что каждый встречный, будь то обольстительная красотка или дед-дворник, все они опасные ассасины, готовые в любой момент вынырнуть из-за угла, чтобы прикончить главного героя, а в нашем случае — героиню. Обычно последний/последняя, и это роднит серию с видеоиграми, готовы вступить в схватку с запредельным количеством соперников, при этом последствия их травматизма сведены к минимуму.

Подкрепляется кино неправдоподобной, но крайне зрелищной боевой хореографией (и это вполне нивелирует экранный маразм) и удивительно пафосной мифологией с теми всеми золотыми монетами, какими-то бессмысленными кодексами и удивительно дисфункциональными отелями.

В этом контексте «Балерина» по своей сути — действительно «Джон Уик» в юбке. С той разницей, что персонаж Киану Ривза предстал перед зрителем натурально Богом убийственного ремесла, в то время как Ева Макарро — это пока больше про историю становления, и, как следствие, все-таки уместную уязвимость героини.

Ну как историю, сюжета как такового здесь практически нет. Да он, пожалуй, и не нужен. Если вам удастся перетерпеть первые полчаса, пока на смену детской линии придет взрослая, дальше пойдет веселее. Во время своей киллерской муштры Ева усвоит золотое правило, которое непременно поможет ей в битве с физически более мощным бугаем. А именно — удар в причинное место, что сойдет за самый настоящий чит-код (помним о близости к видеоиграм). И как тут не вспомнить о легендарном приеме «когти тигра» в молодежной комедии «Крутой парень» (2002).

Что касается повестки дня, то нас ждут и враждебно настроенные азиаты в, куда же без него, неоновом ночном клубе (где-то мы такое уже видели); и посещение отеля «Континенталь», где нас встретит не только Дэрил Диксон, но и в последний раз на ресепшене ныне покойный Лэнс Реддик; и путешествие в Богом забытую, засыпанную суровыми снегами глухомань, напоминающую советскую мрачность. Промелькнет в кадре, коль уж мы вспомнили о давно исчезнувшем государстве, и фасад театра Тарковского, чей «Сталкер» мелькал в другом боевике о крутой воительнице — «Взрывной блондинке» (2017).

Если же взглянуть на путь персонажки де Армас, то получается в меру увлекательная прогулка по хорошенько протоптанной культовыми предшественниками тропе. Обязательные изнурительные тренировки в духе Рокки через «не могу», на морально-волевых (где-то тут не хватает звучания культовой Eye of the Tiger) — раз. По-рэмбовски отважное прижигание ранения — два. В особо трудный момент на помощь героине придет спасительный пожарный кран, как когда-то он пригодился и Джону Макклейну — даром, что нью-йоркский коп со словами «что же это ты творишь, Джон?» использовал оборудование не по назначению — три.

А чтобы в кадре стало совсем горячо — держите выжигание «нечисти» огнеметом в стиле Эллен Рипли. Поэтому наряду с Шарлиз Терон Ана де Армас вполне заслуживает статуса взрывной брюнетки. Впрочем, блистать в качестве блондинки ей тоже не привыкать.

Основной музыкальной темой выступает Hand That Feeds от Halsey и Эми Ли из Evanescence. Тех самых Evanescence, которые звучали в «Сорвиголове» образца 2003 года со своим наверное самым крутым треком Bring Me to Life, и именно в сцене, где к решающему бою готовилась еще одна боевая барышня Электра.

Где-то там на задворках суетится и как всегда непоколебимый Джон Уик, появление которого не то чтобы необходимо, но приятно. Именно он начнет что-то талдычить о выборе, будто наследуя умозаключения одного знакомого Киану Ривзу дядьки с двумя таблетками в руках.

Все это, конечно, здорово — привлекательная кубино-испанка отстреливается от оравы статистов, эффектно и, главное, эффективно орудует гранатами, безжалостно ломает злодейские руки и крушит рожи. Но на исходе второго часа подобное безобразие, или, наоборот, великолепие (тут уж кому как) начинают жутко утомлять. Не сказать, что это критический недостаток. Та же сцена «огнемет против пожарного крана» насколько абсурдна, настолько и гениальна. Или эпизод с коньками — выглядит классно. Однако под конец от чувства перенасыщенности непрерывным действом все равно избавиться трудно.

«Балерина» получилась далеко не выдающимся, прямолинейным и крайне неправдоподобным, но сносным киноатракционом. Ведь язык не повернется сказать, что залитая неоном Ана де Армас хоть в каком-то смысле — это нехорошо.