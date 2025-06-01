Рецензия на фильм «Каратэ-пацан: Легенды» / Karate Kid: Legends

Прошло более десяти лет с момента выхода последнего фильма о «Карате пацана», а поп-культура за это время успела пережить настоящий бум перезапусков и продолжений. И вот в 2025 году франшиза снова выходит на ринг: с Джеки Чаном, Ральфом Маккио и совершенно новым героем. Удалось ли авторам соединить несколько поколений зрителей, сделать шаг вперед и одновременно сохранить дух оригинала? Или это очередная мотивационная история, которых мы видели уже сотни? Ответ, как всегда, где-то посередине.

Плюсы: приятное настроение ностальгии, хорошо поставленные драки, Джеки Чан и Ральф Маккио — всегда приятно видеть, не требует просмотра всех предыдущих частей, визуально и технически — все на уровне Минусы: сюжет вторичен и предсказуем, герои не запоминаются, сценарий местами слабый, не хватает настоящих эмоций или драматизма, ощущение «разового» просмотра 6 /10 Оценка

ITC.ua

«Каратэ-пацан: Легенды» / Karate Kid: Legends

Жанр боевик, драма

режиссёр Джонатан Энтвистл

В ролях Бен Ван, Сэди Стэнли, Джошуа Джексон, Арамис Найт, Ральф Маккио, Джеки Чан, и др.

Премьера 29 мая, 2025 года, кинотеатры

Представьте себе попытку примирить две параллельные вселенные: ту, где царит ностальгия по 80-м с Ральфом Маккио, и ту, где Джеки Чан и Джейден Смит махали ногами на крышах китайских храмов в 2010 году. Да, именно такую задачу поставили перед собой создатели «Каратэ Кид: Легенды» — фильма, который одновременно и продолжение, и перезапуск, и, кажется, попытка вспомнить, за что мы вообще любили эту франшизу.

Интриги здесь было достаточно еще до выхода — возвращение Чана, участие новых героев, возможное слияние канонов… Но что из этого получилось? Собственно, продукт. Стандартный, ничем особо не выдающийся, но и не болезненно плохой. Просто очередная мотивационная история о вере в себя, которых мы видели уже десятки, если не сотни. Но иногда и такого бывает достаточно.

В центре сюжета — новый юный герой, типичный аутсайдер с добрым сердцем, который, конечно же, попадает в беду, находит ментора, тренируется, учится бить ногами, верить в себя, прощать, преодолевать страх и все остальное, что входит в базовый пакет фильмов о боевых искусствах.

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На этот раз в роли менторов сразу два ветерана франшизы — Джеки Чан и Ральф Маккио, и если вы ожидаете от них какого-то масштабного противостояния или глубокой драмы, то зря. Они здесь скорее для того, чтобы легализовать новое поколение героев, дать советы и мудро улыбнуться. Это не обязательно плохо — просто, если вы ждали кино масштаба финала «Кобра Кай», то лучше сразу снизить ожидания.

Актерская игра здесь вполне сносная. Новый главный герой, возможно, не поразит харизмой, но справляется со своей задачей: быть лицом подросткового гнева, растерянности и постепенного роста. Чан, как всегда, добрый и немного уставший, но при этом искренний. Маккио играет привычно — его герой до сих пор чувствует себя обязанным спасать всех вокруг.

Персонажи, правда, не слишком глубокие, но в рамках жанра работают. И если говорить о самом сильном аспекте фильма — то это, бесспорно, боевые сцены. Здесь они сняты динамично, с нормальным монтажом (без пятидесяти склеек на один удар), а хореография местами даже напоминает лучшие моменты из «Кобра Кай». Собственно, именно ради них фильм стоит пересмотреть тем, кто скучает по старым добрым тренировкам на рассвете и финальным турнирам с замедлением.

Отдельно стоит сказать о связи с предыдущими частями. Если вы не смотрели все «Карате пацаны», не перечитывали вики, ничего страшного. Фильм работает как отдельная история, с достаточным бэкграундом для новичков. А если вы фанат оригинала, то найдете немало отсылок, камео и теплых моментов — не настолько кринжевых, как могло бы быть.

Сценарий, правда, прост до невозможности. Некоторые реплики звучат так, будто их писал искусственный интеллект после просмотра 10 сезонов «Могучих рейнджеров», но в этом тоже есть определенный шарм. Музыка и визуал не раздражают, операторская работа на уровне, монтаж более или менее держит темп — словом, техническая часть выполнена профессионально, без особых вау-эффектов, но и без провалов.

После просмотра этого кино остается странное ощущение — будто ты съел тарелку теплого риса без соуса. Вроде бы сыто, но никаких эмоций не вызывает. Все работает, но ничего не запоминается.

Возможно, именно в этом и проблема — фильм пытается угодить всем: новичкам, фанатам, детям, взрослым, но в результате превращается в средний продукт без лица. Как экшн для вечера с пиццей — сойдет, но как новая легенда франшизы — вряд ли. Название фильма обещает «Легенды», а на выходе имеем скорее приятную историю с элементами ностальгии, которая спокойно пройдет мимо большинства зрителей.