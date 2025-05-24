Рецензия на фильм «Кровавая тайна» / Cuckoo

22 мая в кино стартовал прокат фильма ужасов «Кровавая тайна» совместного производства Германии и США. Его мировая премьера состоялась на прошлогоднем Берлинском кинофестивале, после чего лента получила достаточно положительную реакцию от критиков. На этот раз к ним стоит прислушаться, но с определенными оговорками. Почему — уже готовы рассказать в обзоре ниже.

Плюсы: визуально и аудиально интересный фильм (здесь мы еще раз вспоминаем сцену с велосипедом или странные моменты с маленькими временными петлями), которому удается здорово заинтриговать и удерживать внимание в течение первого часа; мрачная таинственная ретро-атмосфера; хороший актерский состав; несмотря на значительное количество жанровых клише, это незаурядное кино; Минусы: невнятнре содержание теряется на фоне формы; финальная треть способна испортить общее впечатление; кому-то все это вообще покажется раздражающим бредом, и это можно понять; 7 /10 Оценка

ITC.ua

«Кровавая тайна» / Cuckoo

Жанр фильм ужасов

режиссёр Тильман Зингер

В ролях Хантер Шафер, Дэн Стивенс, Джессика Генвик, Мартон Чокаш, Ян Блудхардт, Грета Фернандес, Астрид Бердже-Фрисби, Конрад Зингер, Прощат Мадани, Келин Морроу

Премьера кинотеатры

Год выпуска 2025

Сайт IMDb

Отчужденная 17-летняя американка Гретчен неохотно прибывает на курорт, расположенный в Баварских Альпах, вместе со своим отцом Луисом (уже второй месяц подряд любуемся Мартоном Чокашем после апрельских «Спящих псов»), мачехой Бет и их немой дочерью Альмой. Девушка все еще скорбит по умершей матери, с потерей которой она никак не может смириться. Гостей встречает на первый взгляд весьма дружелюбный мистер Кениг, на которого будет работать Луис. Вскоре он предлагает несложную работу на рецепции и Гретчен, чтобы та могла отвлечься и не скучала в этой глуши.

Но уже с самого начала вокруг происходят какие-то странности: то Альму постигнут якобы эпилептические припадки, то гостей, в частности женщин, будет тошнить с завидным постоянством. Однажды вечером, когда Гретчен после рабочей смены уже возвращалась домой, она почувствовала за спиной чье-то присутствие. Девушке удается сбежать, и пока местная полиция бездействует, Гретчен понимает, что что-то неладное творится в этом Богом забытом месте.

Немецкий постановщик и сценарист Тильман Зингер в 2018-м дебютировал в полнометражном кино с ужастиком «Медиум», который по большей части понравился обозревателям профильных медиа, а вот зрителям, судя по рейтингам на популярных киноресурсах, что называется, не зашел. С «Кровавой тайной», которая в оригинале звучит просто «Кукушка» — ровно та же история. Лучшим эпитетом для характеристики ленты послужит прилагательное «странная», к которому не лишним будет добавить количественно-определяющее наречие «очень».

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Свое повествование немецкий кинодел строит, руководствуясь хорошо знакомыми поклонникам жанра тропами, перемешивая их в причудливый коктейль.

Вот перед зрителем предстанет дисфункциональная семья, один из членов которой чувствует себя абсолютно лишним, что предполагает для Гретчен ситуацию «против всего мира». Вот они прибыли в отдаленный отель, где время будто остановилось где-то на пересечении 70-х—80-х, а сияние ночных фонарей буквально извещает о страшной тени, которая уже нависла над несчастной — здесь это поистине выдающаяся хоррорная сцена с мощным саспенсом. Вот из леса доносятся пугающие звуки, которые сообщат о затаившейся между деревьев твари. А вот тебя уже преследует жуткая блондинка с ярким красным маникюром, которая на вид как человек, но, кажется, и не совсем человек, как в том «Оно» (2014) Дэвида Роберта Митчелла.

Только если у последнего таинственное существо олицетворяло неутешительные последствия незащищенного секса, то у Зингера с иносказаниями немного беда — он больше беспокоится не о том, что именно рассказывает, а о том, как его история выглядит визуально. Это яркий пример кино, в котором несколько хаотичная форма сплошь давит над содержанием.

Так, в кадре фигурирует «сумасшедший ученый» (как всегда, крайне энергичный Дэн Стивенс), для которого женщины — не более чем сосуды с репродуктивной функцией, а где-то там далеко лениво разворачивается арка о попытках Гретчен пережить большую потерю и история ее взросления. Утешением для девушки стали сообщения, которые она отправляет на автоответчик телефона матери, благодаря чему имеет возможность услышать такой родной для себя голос. В один момент может показаться, будто на эти отчаянные месседжи вот-вот придут ответы, как в кинговском «Телефоне мистера Харригана», однако до этого все же не доходит.

Впрочем, все эти нарративы существуют скорее для проформы, чем сойдут за попытку Зингера донести до зрителя какие-то важные скрытые смыслы.

В то же время при заявленных выше жанровых клише «Кровавую тайну» трудно назвать фильмом заурядным: здесь артхаусный подход соседствует с неуемным желанием пустить побольше пыли в глаза, подкрепленным визуально стильным и аудиально продуманным оформлением.

В начале у зрителя будет возникать куча вопросов, связанных, например, с игрой на свирели персонажа Дэна Стивенса (Ридли Скотт такое точно одобряет) или непонятными временными выбриками, когда герои переживают какие-то мгновения снова и снова. Все работает на нужную атмосферу, так что если вы купились на закинутые крючки, первый час пролетит практически незаметно и безболезненно.

А вот потом у Зингера-сценариста случается какой-то сбой и финальную треть иначе как сливом не назовешь. Изначально интригующая загадочность стремительно сходит на нет, а там, где должны были произойти захватывающие ответы на животрепещущие вопросы, ничего, кроме недоумения не чувствуешь. Очень жаль, что не докрутили как следует.

Конечно, кому-то показанное на экране покажется бредом душевнобольного, кого-то — просто выбесит, и такие реакции вполне очевидны. Но «Кровавая тайна» все же заметно выделяется на фоне стандартных жанровых однодневок, которые пачками крутятся в кинотеатрах, и ценителям причудливого странного кино стоит дать ему шанс.