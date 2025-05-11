Рецензия на фильм «Кровавый урожай» / Clown in a cornfield

Слэшеры — жанр, переживший несколько взлетов: от «Хэллоуина» и «Пятницы, 13-го» до ироничного «Крика» и ультранасильственного «Ужасающего». Но фильм «Кровавый урожай» решил пойти другим путем — не становиться новым шоком, а скорее вернуть зрителя в знакомое болото криков, крови и подростковых глупостей, где что-то страшное прячется в кукурузе. Лента снята по одноименному молодежному роману и имеет все шансы понравиться тем, кто ностальгирует по эре VHS-слэшеров, но хочет чего-то немного более нового. Последнее важно, потому что в центре здесь снова провинциальный городок, снова школьники, вечеринки и, конечно же, клоун.

Плюсы: самоироничный тон и чувство жанра; визуально стильный и темповый фильм; забавные персонажи и неплохой каст; легко смотреть, не утомляет Минусы: не страшный как хоррор; прогнозируемый сюжет; персонажи — сплошные шаблоны; некоторые сцены больше смешные, чем напряженные 6.5 /10 Оценка

ITC.ua

«Кровавый урожай» / Clown in a cornfield

Жанр слэшер, комедия, …

режиссёр Эли Крейг

В ролях Кэти Даглас, Кевин Дюранд, Кассандра Потенца, …

Премьера 8 мая 2025 года

События фильма «Кровавый урожай» разворачиваются в типичном американском городке, который имеет не менее типичный набор проблем: упадок, скука, подростки с телефонами, раздраженные родители и страшилка о бывшем маскоте кукурузной фабрики — клоуне Фрэндо.

Все это идеальный фон для фильма, который, на первый взгляд, выглядит как классический слэшер из 90-х, но уже через пятнадцать минут раскрывает истинное лицо — не клоунское, а довольно хитрое. Потому что что может быть лучше очередной истории, где кого-то рубят посреди поля? Разве что история, которая понимает, что ее сюжет — это мем, и пользуется этим по максимуму.

В центре сюжета — старшеклассница Квинн. Она с отцом переезжает в маленький городок после личной трагедии. И пока девушка пытается адаптироваться, городок начинает собирать кровавый урожай. Кто-то в маске Фрэндо охотится на школьников, а зритель пытается угадать, это серьезное кино или все же сатира. Ответ где-то посередине.

Фильм не стесняется показывать распоротые животы, однако все это подается с таким уровнем самосознания, что местами хочется дать «пять» сценаристу просто за наглость.

Ближайший аналог — «Scream» с тинейджерами с Ютубом, и немного провинциальной «Техасской резней бензопилой». Только здесь все имеют смартфоны, но не всегда имеют мозги.

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Персонажи — карикатурные, но не раздражающие, они скорее функции, чем герои, но работают в рамках жанра. Главная героиня, в исполнении Кэти Даглас, вызывает симпатию и не пытается быть супергероиней — в этом ее плюс. Ее Квинн — не клишированная девушка со стальными нервами, а просто человек, который вынужден давать отпор и желает лишь одного — выжить.

Визуально фильм выглядит добротно: темные локации, кукурузные поля, ночные сцены с фонариками — все это знакомо, но подано качественно. Монтаж без лишнего хаоса, крови вдоволь, однако не настолько, чтобы вызвать тошноту.

Это не «Ужасающий» и точно не Арт со своей яркой, но чертовски детальной резней. «Кровавый урожай» больше балансирует на грани черной комедии, чем пытается ужаснуть до потери сна. Большинство сцен вызывают не «о май гад», а «ну ясно», и эта предсказуемость странным образом работает на пользу фильма — ты будто снова смотришь это на VHS, и это часть кайфа.

Музыка и звук — сугубо для фона. Не выносят, но и не запоминаются. Точно не та часть, о которой хочется говорить, но она держит ритм. И главное: фильм не затягивается. В кино происходит достаточно всего, чтобы зритель не скучал. Здесь действительно мало чего такого, что хочется перемотать.

Это идеальный вариант для вечера, когда хочется чего-то «по приколу», а не глубокого погружения в психологию убийцы.

Актерский состав работает именно так, как должен работать в хорошем слэшере: без лишней глубины, но с четким пониманием, что их герои — больше архетипы, чем полноценные персонажи.

Кэти Даглас в роли Квинн держит внимание зрителя и успевает быть и жертвой, и героиней, даже когда сценарий заставляет ее принимать решения уровня «а давай зайду в темный сарай одна». Остальная молодежь — типажная, но симпатичная. Чувствуется, что никто не пытается играть ультра глубоко, но в то же время и не переигрывает, что для жанра «маски, кровь и крики» — уже большая победа.