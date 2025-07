Рецензия на фильм «Кирпич» / Brick

10 июля Netflix представил очередную новинку на выходные — научно-фантастический триллер немецкого производства «Кирпич». Главные роли в нем исполнили Маттиас Швайгхёфер и Руби О. Фи, уже работавшие вместе на съемочной площадке фильма «Армия воров», который был приквелом к зомби-постапокалиптике «Армия мертвецов» Зака Снайдера. На этот раз перед героями предстала куда более загадочная угроза, чем полчища ходячих мертвецов, а именно — черная стена, которая охватила целую многоэтажку, закрыв все пути наружу. Насколько увлекательно было искать выход из злосчастного дома вместе с его жителями — читайте в обзоре ниже.

Жанр научно-фантастический триллер

режиссёр Филипп Кох

В ролях Маттиас Швайгхьофер, Руби О. Фи, Фредерик Лау, Салбер Ли Уильямс, Муратхан Муслу, Сира-Анна Фаал, Аксель Вернер, Александер Бейер, Йозеф Берусек

Премьера Netflix

Год выпуска 2025

Сайт IMDb

Тим — разработчик видеоигр из Гамбурга, который с головой погрузился в работу. Он давно планировал путешествие в Париж вместе со своей женой Лив, но до дела у них руки так и не дошли. Вот и сейчас Тим ставит работу превыше всего, совершенно не понимая, что это путешествие — последняя попытка Лив спасти брак, который по определенным причинам дал трещину.

Очередная ссора страдальцев прерывается очень странной находкой: все двери и окна в многоквартирном доме оказываются заблокированы черной стеной неизвестного происхождения. Любые попытки как-то разрушить или хотя бы повредить таинственную ограду заканчиваются неудачей. Вскоре Тим и Лив делают дыру в обычной стене, что помогает коммуницировать с соседями. Они объединяют усилия, чтобы добраться до бомбоубежища, а там якобы и до метро рукой подать. Удастся ли буквально замурованным в своих жилищах постояльцам выбраться наружу?

Уже в начале немецкие киноделы вставляют в повествование красноречивый кадр с мухой, попавшей в ловушку. А через несколько мгновений не составит особого труда расшифровать авторский посыл, который кроется за стеной клаустрофобного триллера с элементами научной-фантастики. Метафорический месседж считывается чуть ли не после первого же диалога между главными героями — это история о стенах, которые мы неосознанно возводим вокруг себя. О психологических барьерах, мешающих нам слышать друг друга, понимать, идти на компромиссы.

Конкретно у персонажа Маттиаса Швайгхёфера такое поведение обусловлено ужасным трагическим событием, постигшим супругов несколькими годами ранее. Полное погружение в работу стало его способом преодоления неописуемого горя, своего рода защитной реакцией, в том числе и от собственной жены.

С одной стороны из клаустрофобного сюжета о том, как группа людей оказывается в замкнутой среде в духе культового «Куба» (1997) Винченцо Натали можно выжать максимум напряжения. С другой, если в истории не предусмотрено место для смертельно опасных ловушек, у создателей остается не так много и без того ограниченного пространства, чтобы саспенс ощущался постоянно и только нарастал.

В «Кирпиче» как раз так и происходит. Маневров для неожиданных ситуаций, предполагающих летальный исход, в ленте немного, а драматизм конфликтует с жанровой остросюжетной составляющей вместо того, чтобы гармонично дополнять друг друга. Ну да, стена умеет останавливать пули, словно тот Нео, и делать с наиболее любознательными то же, что Королева Чужих сделала с андроидом Бишопом в сиквеле Кэмерона. К сожалению, подобных моментов, стремительно электризующих воздух, здесь решительно не хватает.

Например, местный любитель экстази выдает весьма рабочую версию о том, что жильцы дома попали в некий аналог «Игры в кальмара» (или вообще все это связано с «Матрицей»). Netflix, конечно, любит штамповать конвейер, да и намеки на расширение географии кровавых игрищ нам уже показали. Однако такая плотность похожих историй ввиду того, что третий сезон южнокорейского хита вышел совсем недавно — это было бы слишком даже для стримингового гиганта.

По мнению же здешнего конспиролога, в определенных ракурсах подозрительно похожего на Джая Кортни, высокотехнологичный кирпич призван не уничтожить, а наоборот, спасти страждущих, ведь снаружи наверняка свирепствует некое заражение. И если «гамбургская стена» таки рухнет, всем наступит каюк. Как бы там ни было, а часть зрителей точно будет не удовлетворена теми намеками-ответами, которые предлагает кино. Зато это позволяет создателям развить тему в потенциальном сиквеле.

В целом «Кирпич» звезд с неба не хватает и абсолютно ничем не впечатляет. Но, по крайней мере, здесь хотя бы есть за что зацепиться глазу, в отличие от «Старой гвардии 2», вышедшей на Netflix неделей ранее.

В сухом остатке с позиции видеотеки стриминга эта лента — не более чем just another brick in the wall.