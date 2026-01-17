Обзоры Кино 17.01.2026 comment views icon

Рецензия на фильм "Марти Суприм: Гений комбинаций" / Marty Supreme

author avatar

Денис Федорук

Автор статей и рецензий

“Марті Супрім: Геній комбінацій”

С 15 января в кинотеатрах стартовал прокат спортивной комедийной драмы «Марти Суприм: Гений комбинаций», получившей всеобщее признание западных критиков и вошедшей в многочисленные списки лучших фильмов 2025 года. Среди обозревателей также распространено мнение, что эта роль Тимоти Шаламе является лучшей в его карьере, что подкрепляется победой актера в соответствующей категории на недавнем «Золотом глобусе». В обзоре ниже будем разбираться, насколько подобные восторги, конечно, на наш скромный взгляд, соответствуют действительности.

Рецензия на фильм "Марти Суприм: Гений комбинаций" / Marty Supreme

Плюсы:

динамичный темп повествования — скучать некогда ни героям, ни зрителям; достаточное количество напряженных моментов, гармонично соседствующих с остроумным юмором; великолепные актерские выступления, но ярче всего зажег в кадре Тимоти Шаламе; в целом увлекательная история, что хорошо, весьма далекая от стандартных спортивных байопиков;

Минусы:

неприятному главному герою трудно сочувствовать, он не заслуживает нашего сопереживания; от экранного хаоса в течение двух с половиной часов может закружиться в голове;

8.5/10
Оценка
ITC.ua

«Марти Суприм: Гений комбинаций» / Marty Supreme

Жанр спортивная трагикомедия
режиссёр Джош Сафди
В ролях Тимоти Шаламе, Гвинет Пэлтроу, Одесса Эзайон, Кевин О’Лири, Тайлер Оконма, Абель Феррара, Фрэн Дешер, Эмори Коэн
Премьера кинотеатры
Год выпуска 2025
Сайт IMDb

Нью-Йорк, 1952 год. Молодой игрок в пинг-понг Марти Маузер планирует выступать на чемпионате в Великобритании, а пока вынужденно продает обувь в магазине своего дяди Мюррея. Ради спортивных побед этот амбициозный парень готов буквально на все, даже прибегает к ограблению, чтобы таки принять участие в турнире.

Впрочем, главной целью Марти в ближайшем будущем становится чемпионат мира по настольному теннису, который должен пройти в Токио. Всеми правдами и неправдами он пытается собрать деньги, чтобы осуществить свою мечту и вместе с тем взять реванш у японского виртуоза Кото Эндо. На пути к цели героя ждут неожиданные знакомства, болезненные падения (причем порой в прямом смысле), опасные авантюры и многочисленные препятствия, самым большим из которых является он сам.

После того как братья Сафди, которые раньше всегда работали в тандеме, ушли в свободное плавание, каждый из них, как будто ради соревнования, подался в жанр спортивной (биографической) драмы. Младший, Бен, в прошлом году выдал «Несокрушимого» с Дуэйном Джонсоном, где последний не побоялся выйти за рамки зоны комфорта и выложился на полную. В «Марти Суприме» у Джоша блистает звезда Тимоти Шаламе, и на этот раз все комплиментарные эпитеты, звучащие в сторону молодого таланта, абсолютно заслужены.

Вообще братья Сафди не впервые наглядно показывают, что умеют работать с актерами и выжимать из них максимум — чего стоит только мощный перформанс комика Адама Сэндлера в «Неограненных драгоценностях» (2019) — последнем на сегодня совместном полнометражном проекте родственников-киноделов.

Но если кто-то думал, что «Марти Суприм: Гений комбинаций» — спортивная драма в прямом понимании, или даже спортивный байопик, ведь прототипом главного героя послужил реальный чемпион США по настольному теннису Марти Рейсман, то это будет абсолютно ошибочным предположением. Смысловые акценты в ленте так же далеки от спорта, как и здешний обманчивый подзаголовок — от правды.

Проще говоря, никакое это не кино про теннис. А Марти Маузер — никакой не гений, а самый обыкновенный высокомерный, самоуверенный проходимец, готовый пойти на любые ухищрения, запросто переступить нормы морали, лишь бы добиться своего. При этом наглец не лишен и таланта, жаль только, что распыляет он свой молодецкий пыл большей частью на сомнительные авантюры.

Спецпроекты
VoIPTime: як працює українська платформа, яка конкурує з CISCO і Avaya
CES 2026: Samsung радикально переосмислює дисплеї — від 6K 3D-моніторів Odyssey до просторових екранів нового покоління

Но на самом деле не жаль. Ибо в противном случае мы рисковали получить очередную жанровую историю с сухими биографическими фактами, изобилующую обязательными взлетами и падениями и, при необходимости, клиповыми нарезками изнурительных тренировок под условный Eye of the Tiger.

Вместо всего этого Сафди сразу дает понять, что у него так не будет, предлагая здоровую провокацию. В начале персонаж Шаламе занимается сексом в подсобке обувного магазина со своей замужней подружкой Рэйчел. И пока звучит легендарная Forever Young от Alphaville (даром, что здесь у нас 50-е) и параллельно начинаются вступительные титры, мы становимся свидетелями того, как один из сперматозоидов оплодотворяет яйцеклетку. Та, в свою очередь, благодаря магическому матч-кату плавно превращается в теннисный мячик.

Это станет началом напряженной, безудержной, хаотичной одиссеи. Увлекательной, бесконечно драматической и одновременно чертовски забавной погони Марти Маузера то ли за своей мечтой, то ли от самого себя. На пути к славе/падению (нужное подчеркнуть) этот мелкий мерзавец будет иметь дело с кучей разнообразного люда и даже с собакой. Перевести дыхание практически некогда. Чтобы решить насущную проблему, парень встряет в следующую. И даже когда, кажется, что удача, вот она, повернулась к страждущему лицом, самым абсурдным образом он все портит.

В этом контексте никак нельзя не упомянуть об отношениях горе-теннисиста с бывшей кинодивой Кей Стоун в исполнении Гвинет Пэлтроу. Обойдемся без серьезных спойлеров, но оральные ласки со значительно старшей теткой прямо в Центральном парке Нью-Йорка, которые вполне послужат благодарностью за ее щедрость, дорого обойдутся «гению комбинаций». Пэлтроу, кстати, наконец громко заявляет о себе за много лет, и несмотря на второстепенность роли доказывает, что сейчас способна не только секретаршу Тони Старка играть или приторговывать свечами с «запахом» собственной вагины.

Все точки над і расставит финальная сцена — логический результат того, с чего все началось. И именно здесь многочисленные маузерские неприятности и невзгоды меркнут на фоне понимания того, что в этой жизни действительно важно. Места для смеха больше нет, только для слез. Но это слезы очищения. И, наверное, все-таки счастья.

Вывод:

Фильм однозначно рекомендуется к просмотру. И если Тимоти Шаламе до этого вас раздражал, ничего не изменится. Только теперь не признать его талант просто невозможно.

Популярные статьи

arrow left
arrow right
Рецензия на фильм "Джей Келли" / Jay Kelly
Рецензия на сериал "Единственная" / Pluribus
Рецензия на фильм "Одной тихой ночью" / Silent Night, Deadly Night
Рецензия на фильм "Достать ножи: Проснись, покойник" / Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery
"Звездные Войны. Легенды: Солдаты Смерти" — атмосферный зомби-хоррор во вселенной Star Wars
Рецензия на сериал "Копенгагенский тест" / The Copenhagen Test
Рецензия на фильм "Бегущий человек" / The Running Man
Трилогия "Разбудить дракона" Кевина Дж. Андерсона: идеальный фэнтезийный середняк
Лучшие сериалы 2025 года: выбор редакции ITC.ua
Рецензия на фильм "Ты — космос" / "Ти — космос"
Рецензия на фильм "Смотритель" / The Home
Рецензия на фильм "Анаконда" / Anaconda
Рецензия на мультфильм "Зверополис 2" / Zootopia 2
Рецензия на фильм "Примат" / Primate
"Эра нелюдей. Цена успеха" Ивана Хорунжего: украинский космоопера о цене человечности
Рецензия на фильм "Торнадо" / Tornado
Рецензия на сериал "Человек против младенца" / Man Vs Baby
Затерянные среди звезд: 10 отличных фильмов об одиночестве в космосе
Рецензия на фильм "Иллюзия обмана 3" / Now You See Me: Now You Don't
Лучшие фильмы 2025 года: выбор редакции ITC.ua
Рецензия на фильм "Служанка" / The Housemaid
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить