Рецензия на фильм "Марти Суприм: Гений комбинаций" / Marty Supreme

С 15 января в кинотеатрах стартовал прокат спортивной комедийной драмы «Марти Суприм: Гений комбинаций», получившей всеобщее признание западных критиков и вошедшей в многочисленные списки лучших фильмов 2025 года. Среди обозревателей также распространено мнение, что эта роль Тимоти Шаламе является лучшей в его карьере, что подкрепляется победой актера в соответствующей категории на недавнем «Золотом глобусе». В обзоре ниже будем разбираться, насколько подобные восторги, конечно, на наш скромный взгляд, соответствуют действительности.

Плюсы: динамичный темп повествования — скучать некогда ни героям, ни зрителям; достаточное количество напряженных моментов, гармонично соседствующих с остроумным юмором; великолепные актерские выступления, но ярче всего зажег в кадре Тимоти Шаламе; в целом увлекательная история, что хорошо, весьма далекая от стандартных спортивных байопиков; Минусы: неприятному главному герою трудно сочувствовать, он не заслуживает нашего сопереживания; от экранного хаоса в течение двух с половиной часов может закружиться в голове; 8.5 /10 Оценка

«Марти Суприм: Гений комбинаций» / Marty Supreme

Жанр спортивная трагикомедия

режиссёр Джош Сафди

В ролях Тимоти Шаламе, Гвинет Пэлтроу, Одесса Эзайон, Кевин О’Лири, Тайлер Оконма, Абель Феррара, Фрэн Дешер, Эмори Коэн

Премьера кинотеатры

Год выпуска 2025

Сайт IMDb

Нью-Йорк, 1952 год. Молодой игрок в пинг-понг Марти Маузер планирует выступать на чемпионате в Великобритании, а пока вынужденно продает обувь в магазине своего дяди Мюррея. Ради спортивных побед этот амбициозный парень готов буквально на все, даже прибегает к ограблению, чтобы таки принять участие в турнире.

Впрочем, главной целью Марти в ближайшем будущем становится чемпионат мира по настольному теннису, который должен пройти в Токио. Всеми правдами и неправдами он пытается собрать деньги, чтобы осуществить свою мечту и вместе с тем взять реванш у японского виртуоза Кото Эндо. На пути к цели героя ждут неожиданные знакомства, болезненные падения (причем порой в прямом смысле), опасные авантюры и многочисленные препятствия, самым большим из которых является он сам.

После того как братья Сафди, которые раньше всегда работали в тандеме, ушли в свободное плавание, каждый из них, как будто ради соревнования, подался в жанр спортивной (биографической) драмы. Младший, Бен, в прошлом году выдал «Несокрушимого» с Дуэйном Джонсоном, где последний не побоялся выйти за рамки зоны комфорта и выложился на полную. В «Марти Суприме» у Джоша блистает звезда Тимоти Шаламе, и на этот раз все комплиментарные эпитеты, звучащие в сторону молодого таланта, абсолютно заслужены.

Вообще братья Сафди не впервые наглядно показывают, что умеют работать с актерами и выжимать из них максимум — чего стоит только мощный перформанс комика Адама Сэндлера в «Неограненных драгоценностях» (2019) — последнем на сегодня совместном полнометражном проекте родственников-киноделов.

Но если кто-то думал, что «Марти Суприм: Гений комбинаций» — спортивная драма в прямом понимании, или даже спортивный байопик, ведь прототипом главного героя послужил реальный чемпион США по настольному теннису Марти Рейсман, то это будет абсолютно ошибочным предположением. Смысловые акценты в ленте так же далеки от спорта, как и здешний обманчивый подзаголовок — от правды.

Проще говоря, никакое это не кино про теннис. А Марти Маузер — никакой не гений, а самый обыкновенный высокомерный, самоуверенный проходимец, готовый пойти на любые ухищрения, запросто переступить нормы морали, лишь бы добиться своего. При этом наглец не лишен и таланта, жаль только, что распыляет он свой молодецкий пыл большей частью на сомнительные авантюры.

Но на самом деле не жаль. Ибо в противном случае мы рисковали получить очередную жанровую историю с сухими биографическими фактами, изобилующую обязательными взлетами и падениями и, при необходимости, клиповыми нарезками изнурительных тренировок под условный Eye of the Tiger.

Вместо всего этого Сафди сразу дает понять, что у него так не будет, предлагая здоровую провокацию. В начале персонаж Шаламе занимается сексом в подсобке обувного магазина со своей замужней подружкой Рэйчел. И пока звучит легендарная Forever Young от Alphaville (даром, что здесь у нас 50-е) и параллельно начинаются вступительные титры, мы становимся свидетелями того, как один из сперматозоидов оплодотворяет яйцеклетку. Та, в свою очередь, благодаря магическому матч-кату плавно превращается в теннисный мячик.

Это станет началом напряженной, безудержной, хаотичной одиссеи. Увлекательной, бесконечно драматической и одновременно чертовски забавной погони Марти Маузера то ли за своей мечтой, то ли от самого себя. На пути к славе/падению (нужное подчеркнуть) этот мелкий мерзавец будет иметь дело с кучей разнообразного люда и даже с собакой. Перевести дыхание практически некогда. Чтобы решить насущную проблему, парень встряет в следующую. И даже когда, кажется, что удача, вот она, повернулась к страждущему лицом, самым абсурдным образом он все портит.

В этом контексте никак нельзя не упомянуть об отношениях горе-теннисиста с бывшей кинодивой Кей Стоун в исполнении Гвинет Пэлтроу. Обойдемся без серьезных спойлеров, но оральные ласки со значительно старшей теткой прямо в Центральном парке Нью-Йорка, которые вполне послужат благодарностью за ее щедрость, дорого обойдутся «гению комбинаций». Пэлтроу, кстати, наконец громко заявляет о себе за много лет, и несмотря на второстепенность роли доказывает, что сейчас способна не только секретаршу Тони Старка играть или приторговывать свечами с «запахом» собственной вагины.

Все точки над і расставит финальная сцена — логический результат того, с чего все началось. И именно здесь многочисленные маузерские неприятности и невзгоды меркнут на фоне понимания того, что в этой жизни действительно важно. Места для смеха больше нет, только для слез. Но это слезы очищения. И, наверное, все-таки счастья.