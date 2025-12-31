Лучшие фильмы 2025 года: выбор редакции ITC.ua

Если вы из тех скептиков, которые глубоко уверены, что настоящий кинематограф давно умер, мы уже мчимся убедить вас в обратном. Кино по-прежнему живо и способно порадовать тех, кто в него безгранично влюблен. Чтобы не казаться голословными, представляем десятку фильмов 2025 года, которые не только преимущественно являются оригинальными проектами (здесь две экранизации и два римейка), но и, на наш взгляд, точно стоят тех многочисленных комплиментов, повсеместно звучавших в их адрес.

Конечно, этот список — не истина в последней инстанции, и если лично вам больше понравился, скажем, «Хищник: Дикие земли», чем «Бугония», это замечательно, мы только искренне порадуемся за ваш выбор. Список сформирован по датам премьер. Как всегда, приглашаем дополнять его вашими любимцами в комментариях.

«Бруталист» / The Brutalist

Режиссер: Брэди Корбет

В ролях: Эдриен Броуди, Фелисити Джонс, Гай Пирс, Джо Алвин, Стейси Мартин, Алессандро Нивола, Исаак де Банколе, Михаэль Эпп, Реффи Кессиди, Джонатан Гайд, Эмма Лейрд, Питер Поликарпу

Жанр: эпическая историческая драма

Рейтинг IMDb: 7,3

Формально фильм вышел еще в прошлом году, но до украинского проката добрался только в феврале 2025-го, и не упомянуть о нем было бы большим упущением с нашей стороны. «Бруталист» справедливо вошел в списки лучших фильмов года многих изданий. А читатели газеты New York Times, например, внесли его в сотню лучших фильмов XXI века.

История о талантливом венгерско-еврейском архитекторе, пережившем Холокост и эмигрировавшем в США, покорила и тех, кто присуждает различные кинопремии. Так, картина взяла 3 «Оскара» (всего 10 номинаций), 3 «Золотых глобуса» (7 номинаций), 4 награды Британской киноакадемии (9 номинаций) и 3 — Венецианского кинофестиваля, где Корбет был удостоен «Серебряного льва» за лучшую режиссуру. Всеобщее признание получила и актерская игра Эдриена Броуди, который после «Пианиста» (2002) Романа Полански снова выдал впечатляющий перформанс.

Это не просто кино, а монументальное кинополотно, грандиозная, снятая на пленку эпопея, исследующая «американскую мечту» сквозь призму капитализма, архитектуры, неописуемой боли и сложностей эмигрантской жизни. А еще этот фильм очень понравился Дени Вильневу.

«Грешники» / Sinners

Режиссер: Райан Куглер

В ролях: Майкл Б. Джордан, Хейли Стейнфельд, Майлз Кейтон, Джек О’Коннелл, Вунми Мосаку, Джейми Ловсон, Делрой Линдо, Омар Бенсон Миллер, Ли Юн Ли, Лола Керк, Питер Драйманис, Сол Уильямс, Натаниэль Аркан, Бадди Гай

Жанр: фильм ужасов, боевик

Рейтинг IMDb: 7,5

Где посмотреть: MEGOGO

Такого причудливого сочетания хоррора в духе культового «От заката до рассвета» (1995) Роберта Родригеса с музыкой и зажигательными танцами, не при обольстительной Сальме Хайек будь сказано, еще нужно поискать. В историческом сеттинге американской южной готики нашлось место не только для кровавой резни, но и, например, для девицы, танцующей тверк.

Но в ядре этой формалистской эклектики существует история о связях культур, их историческом влиянии друг на друга, а также о важном значении своего культурного кода. Кому как не нам, украинцам, известно, что сохранение собственной идентичности имеет огромный вес. Ну и отмечаем двух Майклов Б. Джорданов по цене одного билета.

«F1: Фильм» / F1: The Movie

Режиссер: Джозеф Косински

В ролях: Брэд Питт, Дамсон Идрис, Кэрри Кондон, Тобайас Мензис, Хавьер Бардем, Ким Бодниа, Сара Найлс, Шей Вигем

Жанр: спортивная драма, гоночный экшн

Рейтинг IMDb: 7,7

«F1: Фильм» по всем параметрам заслуживает звания «блокбастер года». Со всей ответственностью констатируем, что круто занести на поворотах может даже тех, кто ничегошеньки не понимает в кольцевых гонках скоростных болидов. Это, конечно, не о сюжете, поскольку он здесь как раз без сюрпризов, но о том адреналиновом драйве на большом экране, давно покинувшем чат в фантастических заездах Доминика Торетто и компании.

Как и положено пышным аттракционам, в центре этого высокобюджетного и технически совершенного действа находится большая голливудская звезда. Брэду Питту ветеранская, немного ворчливая мудрость подходит не меньше, чем, скажем, молодецкая задорность одного бешеного продавца мыла. А когда он усаживается за руль болида, пусть весь мир подождет.

«Оружие» / Weapons

Режиссер: Зак Креггер

В ролях: Джулия Гарнер, Джош Бролин, Олден Эренрайк, Бенедикт Вонг, Остин Абрамс, Эми Мадиган, Джун Диана Рафаэль, Тоби Хаас, Джастин Лонг

Жанр: детективный фильм ужасов

Рейтинг IMDb: 7,5

Где посмотреть: MEGOGO

Если вам таки повезет познакомиться с невыносимой тетей Глэдис, этот персонаж запечатлеется в памяти надолго! Как и новое творение новоиспеченного хоррормейкера Зака Креггера. Еще его предыдущая жанровая работа «Варвар» (2022) наделала немало шума, но здесь талантливый кинодел превзошел самого себя.

Описать в двух абзацах все то, что предлагает многослойная история Креггера, невозможно априори. Да это и не то чтобы жизненно необходимая опция: для тех, кто фильм не видел, малейший спойлер рискует испортить всю магию. Единственное, что стоит отметить, это ту гамму эмоций, которую вызывает лента. К финалу вы и сами едва будете понимать, то ли пугаться от увиденного, то ли удивляться ему, то ли может истерически хохотать.

«Бугония» / Bugonia

Режиссер: Йоргос Лантимос

В ролях: Эмма Стоун, Джесси Племонс, Алисия Сильверстоун, Эйдан Дельбис, Ставрос Халкиас, Седрик Дюморне

Жанр: научно-фантастическая черная комедия

Рейтинг IMDb: 7,5

Где посмотреть: MEGOGO

Римейк южнокорейской картины «Спасите зеленую планету!» (2003) Чан Чжун Хвана. История о двух ярых конспирологах и CEO крупной фармацевтической корпорации вряд ли была бы такой в хорошем смысле странной и увлекательной, если бы не несколько говорящих имен в титрах. Режиссер здесь — Йоргос Лантимос, среди продюсеров — Ари Астер. Создатели выдают безжалостную сатиру на нынешнюю параноидальную помешанность на теориях заговоров, впрочем, еще надо разобраться, кто здесь действительно сумасшедший.

Эмма Стоун упорно продолжает ярко проявлять себя в лантимосовском кино — это уже четвертая совместная работа актрисы с греческим самородком. Ради аутентичности она не чурается побрить голову. Но ярче всего в кадре сияет все-таки звезда Джесси Племонса. Актер, обычно выступающий на подпевках, в «Бугонии» настолько убедителен, что его на первый взгляд сумасбродному конспирологу нет-нет, да и невольно начинаешь верить. Возможно еще и потому, что Стоун здесь действительно какая-то космическая.

«Одна битва за другой» / One Battle After Another

Режиссер: Пол Томас Андерсон

В ролях: Леонардо Ди Каприо, Шон Пенн, Чейз Инфинити, Бенисио Дель Торо, Теяна Тейлор, Реджина Холл, Вуд Харрис

Жанр: экшн-триллер, черная комедия

Рейтинг IMDb: 7,8

Где посмотреть: MEGOGO

Пол Томас Андерсон снова все всем доказал. В «Одной битве за другой» политическая драма, военный триллер и экшн переплетаются так плотно, что только успевай реагировать. Это масштабное, напряженное и одновременно интеллектуальное кино, говорящее о революции не плакатами или митингами, а через сложные моральные выборы, подкрепленные сломанными человеческими судьбами. Здесь нет места четкому делению на черное и белое. Фильм держит темп от начала и до финала, играет с ожиданиями, не позволяет перевести дыхание и не жертвует смыслами ради зрелищности.

Леонардо Ди Каприо выдает удивительно мощное выступление, в то время как Шон Пенн мастерски создает холодный, почти маниакальный образ антагониста, от присутствия которого становится не по себе. Камера четко работает на атмосферу, монтаж держит напряжение, а музыка Джонни Гринвуда становится полноценным участником событий, подчеркивая каждый эмоциональный момент. В итоге «Одна битва за другой» предлагает именно тот редкий баланс, где кино развлекает и заставляет поработать мозгами, оставляя сильное послевкусие и ощущение, что перед нами действительно нечто выдающееся.

«Ты — космос»

Режиссер: Павел Остриков

В ролях: Владимир Кравчук, Алексия Депикер, Леонид Попадько, Дарья Плахтий

Жанр: научно-фантастическая трагикомедия

Рейтинг IMDb: 8,1

«Ты — космос» стал одной из самых теплых премьер 2025 года. Очень приятно, что украинской. Это камерный сай-фай, который не прячется за масштабами апокалипсиса, а сосредотачивается на человеке и его внутреннем состоянии. Разрушенная Земля — лишь фон, рядом с которым разворачивается история об одиночестве, поиске смысла и упрямом желании двигаться вперед, даже когда вокруг одна пустота.

Андрюха в исполнении Владимира Кравчука — не классический голливудский герой, а живой человек, с которым зрителю легко ассоциировать себя. Фильм тонко балансирует между забавным и драматическим, избегая пафоса, и предлагает визуальный уровень, который радует глаз. «Ты — космос» — наглядный пример того, как выжать максимум из довольно скромных возможностей. Замечательное украинское кино, которым хочется гордиться.

«Поезд во снах» / Train Dreams

Режиссер: Клинт Бентли

В ролях: Джоэл Эджертон, Фелисити Джонс, Клифтон Коллинз-младший, Кэрри Кондон, Уильям Мэйси, Пол Шнайдер, Джон Дил, Альфред Гсинг, Натаниэль Арканд, Уилл Паттон (голос)

Жанр: драма

Рейтинг IMDb: 7,5

Где посмотреть: Netflix

Сюжет «Поезда во снах» основан на одноименной общепризнанной новелле американского писателя Дениса Джонсона, увидевшей свет в 2011 году. Примечателен тот факт, что это единственный полнометражный представитель стриминга в нашем списке — как видим, в контексте как минимум качества кинотеатры наносят сокрушительное поражение стриминговым платформам. Как бы кто ни предрекал их будущую гибель.

Ленту Клинта Бентли уместно охарактеризовать «экзистенциальной драмой года» — это щемящее, эмоциональное, очень красивое и одновременно грустное кино, остаться равнодушным к которому решительно невозможно. Чувственный, глубоко травмированный персонаж Джоэла Эджертона на фоне величественной природы и стремительной индустриализации Америки могут стать настоящим открытием, если вы вдруг соскучились по историям, которые буквально проживаются вместе с их героями.

«Сентиментальная ценность» / Sentimental Value

Режиссер: Йоаким Триер

В ролях: Ренате Реинсве, Стеллан Скарсгард, Инга Ибсдоттер Лиллеас, Эль Фаннинг, Кэтрин Коэн, Андерс Даниэльсен Ли

Жанр: драма

Рейтинг IMDb: 7,9

«Сентиментальная ценность» — тихое, зрелое кино, которое не нуждается в громких драматических поворотах, чтобы работать на полную. Это рассказ о семье, эмоциональной дистанции и последствиях поступков, которые не ломают жизнь мгновенно, а откликаются сквозь призму лет. Триер никуда не спешит, полагаясь на тишину, многозначительные взгляды и паузы и позволяя зрителю самому составить портреты персонажей из мелких, но очень точных деталей.

Главная сила повествования — в честности и отсутствии простых ответов. В фильмическом пространстве существуют настоящие люди, когда-то сделавшие свой выбор и теперь живущие с его последствиями. Стеллан Скарсгард играет отца, поставившего творчество выше семьи, без попыток оправдать себя, а Ренате Реинсве дает почувствовать сдержанную, глубоко скрытую боль, которая слишком долго терзала душу. Визуально драма Триера такая же сдержанная, как и ее эмоциональный тон. Но она остается с тобой надолго.

«Никакого выбора» / No Other Choice

Режиссер: Пан Чхан Ук

В ролях: Ли Бьонхон, Сон Е Джин, Пак Хи Сун, Ли Сун Мин, Йом Хёран, Чха Син Вон, Ю Йон Сок

Жанр: сатирическая черная комедия, триллер

Рейтинг IMDb: 7,5

«Никакого выбора» в очередной раз доказывает, что у режиссера культового «Олдбоя» (2003) и нашумевшей «Служанки» (2016) Пак Чхан Ука еще полно пороха в пороховницах, особенно, если речь идет о загнанном в угол человеке. Сюжет основан на романе «Гильотина» Дональда Уэстлейка, и это уже вторая его экранизация после «Ножа гильотины» (2005) Коста-Гавраса.

Начинается фильм как нечто вроде бытовой драмы с элементами сатиры, медленно и методично превращаясь в темный психологический триллер, где личная катастрофа становится триггером для настоящего хаоса. Ли Бьонхон мастерски превращает своего персонажа из растерянного, почти карикатурного мужчины в хладнокровного убийцу, теперь формирующего окружающую действительность по собственным правилам. Черный юмор работает не смеха ради, а для создания выразительного дискомфорта. Но именно такие острые картины наиболее четко фиксируют болезненные тревоги настоящего.