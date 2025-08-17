Рецензия на фильм "Никто 2" / Nobody 2

В новом боевике «Никто 2» зрителей ждет порция драк, взрывов и абсурдных ситуаций, от которых иногда хочется то смеяться, то подпевать саундтреку. Фильм не пытается выглядеть умнее, чем есть, он просто предлагает вам вечером забыть о будничных делах, удобно устроиться в кресле кинотеатра и посмотреть, как главный герой решает проблемы кулаками и пулями. Чистый, без лишних украшений, экшен, который не стесняется собственной простоты. Но работает ли это? Или это просто очередной боевик, который не оставит после себя и следа? Давайте разбираться.

Плюсы: Яркие и динамичные боевые сцены, харизма Боба Оденкерка, хорошая постановка взрывов и экшена, быстрый темп, без провисаний Минусы: Предсказуемый сюжет без интриги, карикатурные воры с мотивацией, потому что так надо; полное отсутствие глубины в сценарии, местами слишком прямолинейно и грубо 6 /10 Оценка

ITC.ua

«Никто 2» / Nobody 2

Режиссер Тимо Тьяджанто

Жанр боевик, комедия

В ролях Боб Оденкерк, Конни Нильсен, Кристофер Ллойд, Джон Ортис, Шэрон Стоун, и др.

Премьера 14 августа 2025 года, кинотеатры

«Никто 2» возвращает нас в мир, где главный герой, на первый взгляд, ничем не выделяется из толпе. Но стоит кому-то перейти ему дорогу и вокруг начинает разлетаться все, что можно разнести вдребезги. Это обычный боевик, который даже не пытается изображать из себя нечто большее, но в этом и его честность.

Здесь нет сложных моральных дилемм или глубоких драматических линий только яркие драки, взрывы, перестрелки и карикатурно-злобные антагонисты, у которых мотивации понятны уже с первого кадра. И да, вы с первых минут знаете, чем все закончится — но не в этом суть. Суть в том, чтобы раз на вечер отключить мозг и получить чистую порцию адреналина от старомодного махача, где кулаки говорят громче слов.

«Никто 2» — тот случай, когда кино даже не пытается притворяться умнее, чем есть на самом деле. И в этом есть свое очарование. Перед нами чистокровный боевик, который с первой минуты честно заявляет: «Сюжет? Мотивации? Повороты? Забудьте, здесь главное, чтобы красиво дрались, громко стреляли и все взрывалось». И надо признать, что в этой плоскости он работает без сбоев.

Злодеи — максимально карикатурные. Их поведение и реплики напоминают комиксовых злодеев из времен, когда никто не стеснялся делать наигранный смех и гримасу «я плохой, потому что так надо». Мотивация ясна с первой секунды, и уже в стартовых сценах можно безошибочно угадать, кто, как и когда получит по голове в финале. Все это звучит как минус, но в данном случае — это часть игры. Здесь просто не планировали снимать интеллектуальную драму с экшен-элементами.

Фильм существует для того, чтобы под вечер выключить мозг, развалиться в кресле и насладиться откровенно глупым, но ярким махачем. Постановка боев выглядит эффектно: есть и кровавые моменты, и зрелищные трюки, и хореография, которая чувствуется живой, а не стерильной, как во многих современных блокбастерах. Режиссер явно понимает, что зритель пришел за зрелищем, и дает ему это с головой.

Актеры — еще один плюс фильма. Боб Оденкерк в своем возрасте выглядит на удивление убедительно: двигается быстро, бьется жестко и умеет продавать даже самые нелепые сцены так, что веришь, будто он реально способен выбить дверь одним плечом. Это отдельный респект.

Шэрон Стоун, наоборот, получилась уж слишком карикатурной. Ее персонаж злой просто потому, что сценарию нужен злой персонаж, и никакой другой причины нам так и не дают. Она как будто из другого фильма — такого, где все играют в сатирическую пародию.

Музыка, операторская работа, монтаж все это в пределах нормы. Есть несколько классных визуальных моментов, когда взрывы снимают в медленном движении, или когда камера проходит сквозь драку одним движением. Саундтрек не впечатляет, но и не портит картину, он просто усиливает экшен, не отвлекая на себя.