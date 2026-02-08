Рецензия на фильм "Twisted"

6 февраля состоялась цифровая премьера триллера/фильма ужасов Twisted (изначально рабочим названием проекта было «Монстр»), где руководить кровавым парадом взялся хоррормейкер Даррен Линн Боусман. Последний прежде всего известен своим вкладом в серию «Пила» — под его чутким руководством находились вторая, третья, четвертая и девятая часть насильственной франшизы в стиле так называемого пыточного порно. Что подготовил для поклонников жуткого жанра кинодел на этот раз — выложили в текущем обзоре.

Плюсы: интригующее смещение акцентов относительно персонажей; присутствие кровавых и дискомфортных сцен, что для жанра ок; есть один интересный визуальный прием, мгновенно напоминающий о стрелке часов; неплохой актерский состав; Минусы: абсолютно предсказуемый и абсурдный сюжет, который вроде как предполагает откровение, но это не так; много скуки; среди персонажей зрителю решительно не за кого переживать; 4 /10 Оценка

“Twisted”

Жанр триллер, фильм ужасов

режиссёр Даррен Линн Боусман

В ролях Джимон Гонсу, Лорен Лавера, Миа Гили, Алисия Уитт, Нил Макдонаф, Джина Филипс, Джейкоб Лукас Андерсон, Майкл Ломбарди, Дэвид Колл

Премьера цифровые сервисы

Год выпуска 2026

Сайт IMDb

Две самоуверенные проходимки-любовницы, Палома и Смит, обманывают доверчивых клиентов, сдавая в аренду дорогие апартаменты в Нью-Йорке, которые им на самом деле не принадлежат. Схема работает до тех пор, пока одна из аферисток не пытается нагреться за счет недвижимости талантливого местного нейрохирурга Роберта Кезиана, который решительно настроен достичь революционных результатов в области трансплантации тканей головного мозга. В итоге то, что начиналось для заносчивой девицы как очередное прибыльное дело, завершается самым ужасным кошмаром в ее жизни.

Даррен Линн Боусман довольно дерзко ворвался в мир жуткого жанра, вместе с охочими до хороших заработков продюсерами паразитируя на заслугах оригинального замысла Джеймса Вана и Ли Уоннела, штампуя одну «Пилу» за другой. Можно было бы сказать, что парень здорово разбирается в экранном членовредительстве и эффектном кровопускании, поскольку каждая из поставленных им лент раннего периода непременно собирала щедрую прибыль в прокате. Но после прощания с популярным средоточием пыточного порно, приносившим золотые яйца, Боусман как-то быстро сдулся.





Дальнейшие попытки режиссера зарекомендовать себя в жанре, в том числе и в малобюджетном сегменте, в подавляющем большинстве получили сокрушительную критику. О финансовых показателях нечего и вспоминать. Не стало спасительным и возвращение Боусмана к истокам, ибо «Пилу: Спираль» (2021) справедливо не пинал только ленивый.

Собственно, во время просмотра «Twisted» трудно избавиться от мысли, что постановщик так и остался в 2000-х (если не сказать, что в «Пиле») — уже в самом начале нам дают понять, что главная героиня заключает «сделки» исключительно благодаря своей сексуальности. А сцена близости между ней и подружкой у стенки залитого неоном ночного клуба, напоминающая страстный эпизод с Софией Бутеллой и Шарлиз Терон в «Атомной блондинке» (2017), отдает не толерантностью, а откровенным эротизмом.

Впрочем, поклонникам олдскульности рано ликовать, ведь «Twisted» представляет собой малосодержательную бессмыслицу, наблюдать за которой — занятие не более увлекательное, чем смотреть на то, как мясник режет свежину на рынке.

Поначалу создатели еще как-то пытаются расставить интересные акценты относительно персонажей с намеком на то, что злодейка, мол, должна превратиться в жертву, а местный врач — в бездушного мясника. Но впоследствии болеть в этом ужасно скучном параде бреда вообще не за кого.

Одержимость хирурга сниманием с каждого встречного-поперечного скальпа и упорство камеры касательно любования сверхкрупными планами оголенного мозга, кажется, продиктована любовью Боусмана к соответствующей сцене с Рэем Лиоттой в «Ганнибале» (2001) Ридли Скотта. Практически все остальное — совершенно точно от «Пилы».

Тут вам и внезапные выныривания из темноты, чтобы усыпить жертву. И доминирование все тех же зеленых оттенков в кадре, которые, правда, со временем уступают место агрессивному красному. И причудливые обороты камеры (голландским углом оператор явно злоупотребляет), чтобы мы уж точно поняли психологическую уязвимость персонажей. И беспомощные копы, как всегда, находящиеся на шаг позади. И монтажные ухищрения как способ удивить. Но удивления все равно не происходит.

Отдельного упоминания заслуживают методы выманивания легких денег, которыми пользуются вредные лесбиянки. Наряду с обольстительно короткими юбками, что однажды вылезает боком незадачливой аферистке, соседствуют и липовые имена. И берутся они… из романов; очевидно, безнаказанные девушки считают, что кругом одни идиоты, не читающие книг.

В какой-то момент безумный доктор вздумает добраться и до мозга Паломы — как нетрудно догадаться, ее играет Лорен Лавера, которую поклонники жанра точно помнят по культовой серии «Ужасающий». Для этого его прихвостень возьмется брить страждущей голову, и, в отличие от прошлогодней Эммы Стоун, вряд ли актрисе светит хоть какая-то награда за свои старания в кадре.

Увидим мы и звезду первого «Джиперса Криперса» (2001) Джину Филипс в роли сообразительной детективки (этакий аналог Дэнни Гловера в оригинальной «Пиле»). Увы, ее карьера так толком и не задалась — предыдущим проектом актрисы была озвучка в нетленке «Doom: Аннигиляция» (2019), а перед тем ее Триш Дженнер обещала отомстить Криперу за смерть брата в камео третьей части (2017), но этим планам, похоже, так и не суждено было осуществиться.

В сухом остатке получаем «Пилу» на минималках, вобравшую в себя худшие черты изрядно потрепанной франшизы. Какие-то неинтересные болванчики абсурдно мечутся, кому-то будет несладко, на экране часто мелькает скальпель и звучит Шопен, и все это безобразие выльется в типа неожиданную концовку. Вопрос лишь в том, кто пожалеет мозг зрителя.