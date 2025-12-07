Рецензия на фильм "Вечность" / Eternity

Новый фильм «Вечность» предлагает пространство, где люди не наказываются за свои поступки, а получают время переосмыслить их, и именно в этом здесь основная интрига. И хотя трейлер обещал сложные эмоциональные ставки и смелый взгляд на загробную жизнь, результат оказался значительно мягче, даже комфортным, что может понравиться части аудитории, но вряд ли удивит тех, кто ожидал от ленты большего драматического веса. Детали рассказываем в нашей рецензии.

Плюсы: интересная концепция загробной жизни; легкий тон, адекватный юмор; Майлз Теллер в форме; несколько интересных персонажей Минусы: предсказуемый и примитивный любовный треугольник; нелогичное поведение взрослых персонажей; разбалансированный тон; слабая визуальная составляющая в основной локации; потерянный потенциал фильма, который мог быть значительно глубже 6 /10 Оценка

ITC.ua

«Вечность» / Eternity

Жанр мелодрама, комедия, фантастика

режиссёр Дэвид Фрейм

В ролях Майлз Теллер, Элизабет Олсен, Каллум Тернер и др.

Премьера 4 декабря 2025 года, кинотеатры

«Вечность» рассказывает о мире после смерти, оформленном как пространство, где люди продолжают свой путь, пытаясь ответить на вопросы, которые не успели решить раньше. Главная героиня, оказавшись в этом странном месте, сталкивается со сложным выбором между двумя мужчинами, которым она когда-то была важна, а теперь хотят провести с ней свою вечность.

На бумаге «Вечность» получается драмой с глубоким потенциалом, где есть трое взрослых людей, каждый с собственными шрамами, жизненными ошибками, пережитым, и невозможным выбором, который зависит не только от чувств, но и от понимания того, кем ты был и кем хочешь быть.

Но фильм довольно быстро движется в сторону привычной мелодрамы о любовном треугольнике, где логика, психология и реалистичность отступают перед потребностью снова и снова раскачивать эмоции по знакомой схеме: двое влюбленных мужчин, одна женщина, и затяжные колебания между ними, которые больше напоминают подростковую драму, чем историю взрослых людей.

Самое обидное то, что концепция загробной жизни действительно интересна. Она свежая, и в ней есть пространство для почти любого нарратива — драматического, трагикомического, философского и сатирического. Чувствовалось, будто авторы хотят заговорить о цене выбора, об ошибках, о втором шансе, о том, что смерть не освобождает от ответственности, а лишь переосмысливает ее.

Но все это остается в теоретической плоскости, потому что история движется не к осмысленному финалу, а к предсказуемому завершению романтической линии, где героиня наконец выбирает того, кого изначально и должна была выбрать. И это не вызывает катарсиса, не дарит ощущение завершенности, а лишь раздражение: зачем было тратить два часа, если результат очевиден с первой трети фильма, и почему герои, прожившие целую жизнь, мыслят и ведут себя так, будто впервые столкнулись с чувством ответственности?

Когда история отходит от треугольника и дает персонажам быть собой, тогда они становятся живыми, милыми и даже смешными. Диалоги могут быть теплыми и естественными, персонажи иногда вызывают симпатию, и есть моменты, где эта история как будто останавливает время и просто позволяет тебе улыбнуться. Больше всего это касается персонажа Ларри, которого хочется поддержать. Ведь он не запутался в бессмысленных колебаниях, не убегает от себя, а просто пытается жить свою жизнь дальше со своей женой, которую любит.

Но каждый раз, когда сюжет возвращается к главной линии, все замедляется, теряет ритм и драматический смысл, становится повторяющимся, как будто фильм циклично возвращается к одной и той же сцене с немного другими репликами.

Актеры вытягивают то, что могут. В первую очередь это делает Майлз Теллер, который в очередной раз доказывает, что каждая его роль другая. Трудно поверить, что еще в феврале этого же года, он мочил и разбрасывал зомбаков на дне опасного ущелья. Он почти всегда находит новый ритм, новый тембр и новую пластику для своих героев и это точно редкий талант. Его партнер, Калум Тернер, напротив, остается узнаваемым, ведь он хорош, бесспорно, но он каждый раз играет вариацию на тему «Калум Тернер». И этот фильм не становится исключением.

Элизабет Олсен, которая последние годы привыкла работать с материалом посложнее, чем этот, здесь выглядит растерянно. Как будто не в своей тарелке, будто фильм задумывался как драмеди с эмоциональной глубиной, но превратился в легкий ромком, и актриса не успела адаптироваться.

Визуально лента тоже ощущается разбалансированной. В моменты, где эмоция требует красоты, она есть: яркие цвета, аккуратная операторская работа, действительно работающие кадры. Но когда мы попадаем в пространство, где происходит большинство ключевых сцен (а это почти весь фильм), все блекнет и теряет выразительность. Можно было бы списать это на выбранную концепцию, но у фильма нет такой идеи. Наоборот, внутри этого мира людям весело, беззаботно, они не наказаны и не лишены красок. Поэтому визуальная пустота выглядит не замыслом, а недоработкой, и это ощутимо снижает эмоциональный эффект.

В конце концов, «Вечность» могла быть хорошей историей о сложности выбора, о том, как трудно принимать решения, когда ты уже прожил одну жизнь и знаешь, сколько она стоит. Она могла быть драмой о памяти, о потере и втором шансе. Но фильм не рискует, не копает и не погружается, потому что превращается в легкую мелодраму, которая пытается понравиться, а не зацепить зрителя. И поэтому, даже со всеми своими милыми моментами, он оставляет после себя больше вопросов, чем эмоций, а главный из них звучит так: «Зачем?»