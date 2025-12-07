Кино Кино 07.12.2025 comment views icon

Рецензия на фильм "Вечность" / Eternity

Александр Наумец

"Вічність"

Новый фильм «Вечность» предлагает пространство, где люди не наказываются за свои поступки, а получают время переосмыслить их, и именно в этом здесь основная интрига. И хотя трейлер обещал сложные эмоциональные ставки и смелый взгляд на загробную жизнь, результат оказался значительно мягче, даже комфортным, что может понравиться части аудитории, но вряд ли удивит тех, кто ожидал от ленты большего драматического веса. Детали рассказываем в нашей рецензии.

Плюсы:

интересная концепция загробной жизни; легкий тон, адекватный юмор; Майлз Теллер в форме; несколько интересных персонажей

Минусы:

предсказуемый и примитивный любовный треугольник; нелогичное поведение взрослых персонажей; разбалансированный тон; слабая визуальная составляющая в основной локации; потерянный потенциал фильма, который мог быть значительно глубже

6/10
Оценка
ITC.ua

«Вечность» / Eternity

Жанр мелодрама, комедия, фантастика
режиссёр Дэвид Фрейм
В ролях Майлз Теллер, Элизабет Олсен, Каллум Тернер и др.
Премьера 4 декабря 2025 года, кинотеатры

«Вечность» рассказывает о мире после смерти, оформленном как пространство, где люди продолжают свой путь, пытаясь ответить на вопросы, которые не успели решить раньше. Главная героиня, оказавшись в этом странном месте, сталкивается со сложным выбором между двумя мужчинами, которым она когда-то была важна, а теперь хотят провести с ней свою вечность.

На бумаге «Вечность» получается драмой с глубоким потенциалом, где есть трое взрослых людей, каждый с собственными шрамами, жизненными ошибками, пережитым, и невозможным выбором, который зависит не только от чувств, но и от понимания того, кем ты был и кем хочешь быть.

Но фильм довольно быстро движется в сторону привычной мелодрамы о любовном треугольнике, где логика, психология и реалистичность отступают перед потребностью снова и снова раскачивать эмоции по знакомой схеме: двое влюбленных мужчин, одна женщина, и затяжные колебания между ними, которые больше напоминают подростковую драму, чем историю взрослых людей.

"Вічність"

Самое обидное то, что концепция загробной жизни действительно интересна. Она свежая, и в ней есть пространство для почти любого нарратива — драматического, трагикомического, философского и сатирического. Чувствовалось, будто авторы хотят заговорить о цене выбора, об ошибках, о втором шансе, о том, что смерть не освобождает от ответственности, а лишь переосмысливает ее.

Но все это остается в теоретической плоскости, потому что история движется не к осмысленному финалу, а к предсказуемому завершению романтической линии, где героиня наконец выбирает того, кого изначально и должна была выбрать. И это не вызывает катарсиса, не дарит ощущение завершенности, а лишь раздражение: зачем было тратить два часа, если результат очевиден с первой трети фильма, и почему герои, прожившие целую жизнь, мыслят и ведут себя так, будто впервые столкнулись с чувством ответственности?

Когда история отходит от треугольника и дает персонажам быть собой, тогда они становятся живыми, милыми и даже смешными. Диалоги могут быть теплыми и естественными, персонажи иногда вызывают симпатию, и есть моменты, где эта история как будто останавливает время и просто позволяет тебе улыбнуться. Больше всего это касается персонажа Ларри, которого хочется поддержать. Ведь он не запутался в бессмысленных колебаниях, не убегает от себя, а просто пытается жить свою жизнь дальше со своей женой, которую любит.

"Вічність"

Но каждый раз, когда сюжет возвращается к главной линии, все замедляется, теряет ритм и драматический смысл, становится повторяющимся, как будто фильм циклично возвращается к одной и той же сцене с немного другими репликами.

Актеры вытягивают то, что могут. В первую очередь это делает Майлз Теллер, который в очередной раз доказывает, что каждая его роль другая. Трудно поверить, что еще в феврале этого же года, он мочил и разбрасывал зомбаков на дне опасного ущелья. Он почти всегда находит новый ритм, новый тембр и новую пластику для своих героев и это точно редкий талант. Его партнер, Калум Тернер, напротив, остается узнаваемым, ведь он хорош, бесспорно, но он каждый раз играет вариацию на тему «Калум Тернер». И этот фильм не становится исключением.

Элизабет Олсен, которая последние годы привыкла работать с материалом посложнее, чем этот, здесь выглядит растерянно. Как будто не в своей тарелке, будто фильм задумывался как драмеди с эмоциональной глубиной, но превратился в легкий ромком, и актриса не успела адаптироваться.

"Вічність"

Визуально лента тоже ощущается разбалансированной. В моменты, где эмоция требует красоты, она есть: яркие цвета, аккуратная операторская работа, действительно работающие кадры. Но когда мы попадаем в пространство, где происходит большинство ключевых сцен (а это почти весь фильм), все блекнет и теряет выразительность. Можно было бы списать это на выбранную концепцию, но у фильма нет такой идеи. Наоборот, внутри этого мира людям весело, беззаботно, они не наказаны и не лишены красок. Поэтому визуальная пустота выглядит не замыслом, а недоработкой, и это ощутимо снижает эмоциональный эффект.

В конце концов, «Вечность» могла быть хорошей историей о сложности выбора, о том, как трудно принимать решения, когда ты уже прожил одну жизнь и знаешь, сколько она стоит. Она могла быть драмой о памяти, о потере и втором шансе. Но фильм не рискует, не копает и не погружается, потому что превращается в легкую мелодраму, которая пытается понравиться, а не зацепить зрителя. И поэтому, даже со всеми своими милыми моментами, он оставляет после себя больше вопросов, чем эмоций, а главный из них звучит так: «Зачем?»

Вывод:

"Вечность" — кино с хорошей концепцией, которая не получила соответствующего развития. Это легкая, местами смешная, местами милая мелодрама, которая могла стать значительно большей историей, но не стала, потому что выбрала более простую дорогу. Это не провал, но и не то кино, которое захочется пересматривать еще раз.

