Рецензия на фильм "Заклятие 4: Последний обряд" / The Conjuring: Last Rites

С 4 сентября в кино стартовал показ фильма ужасов «Заклятие 4: Последний обряд», который продолжает и, если верить подзаголовку, заканчивает многолетнюю паранормальную эпопею Эда и Лоррейн Уорренов. Это девятая часть в рамках нашумевшей хоррор-франшизы «Заклятие», начатой Джеймсом Ваном и его одноименным фильмом в 2013 году. В обзоре ниже будем разбираться, на что больше смахивает четвертое полноценное пришествие неутомимых исследователей инфернальщины — действительно увлекательную и жуткую пугалку, или, быть может, выжимание последних соков из явно поистрепавшейся темы.

Плюсы: несколько резких демонически-кукольных появлений, будоражащих уснувшего зрителя; Патрик Уилсон и Вера Фармига по-прежнему прекрасно выглядят как экранная пара; приятные для поклонников франшизы ссылки на предыдущие фильмы; Минусы: совершенно несостоятельное в жутком жанре кино; как семейная драма это тоже выглядит слабо; неторопливость, смысловая пустота, вторичность, отсутствие саспенса порождают сплошную скуку; 5 /10 Оценка

«Заклятие 4: Последний обряд» / The Conjuring: Last Rites

Жанр фильм ужасов о сверхъестественном

режиссёр Майкл Чавес

В ролях Патрик Уилсон, Вера Фармига, Мия Томлинсон, Бен Харди, Шеннон Кук, Ребекка Колдер, Питер Уайт

Премьера кинотеатры

Год выпуска 2025

Сайт IMDb, официальный сайт

В 1964 году молодая пара Эд и Лоррейн Уоррены сталкиваются с загадочным проклятым зеркалом, что фактически становится их первым взаимодействием с паранормальным, за чем последует блестящая карьера борцов со всевозможными демонами и прочими адскими тварями. Тогда они так и не решились довести дело до конца, к тому же супруги, в частности Лоррейн, пережили сложные роды, когда казалось, что их новорожденная дочь не выживет.

К счастью, тогда все обошлось, и спустя 22 года симпатичная девушка Джуди знакомит заметно постаревших родителей, бросивших дело жизни, со своим бойфрендом — бывшим копом Тони. Но беда приходит откуда не ждали: зловещее зеркало оказывается в обычной семье Смарл, поселившейся в небольшом городке в Пенсильвании. Вскоре оно начинает терроризировать несчастных, и ситуация складывается таким образом, что у Уорренов нет другого выбора, кроме как помочь страждущим и встретиться с потусторонней нечистью лицом к лицу.

В 2013 году Джеймс Ван, за спиной которого к тому времени была культовая «Пила» (2004), провальная «Мертвая тишина» (2007) и успешный «Астрал» (2010) все с тем же Патриком Уилсоном, выдал «Заклятие», ставшее общепризнанным кассовым хитом. Не удивительно, что в дальнейшем эти ужастики стали множиться, как грибы после дождя: к основной серии, теперь состоящей из четырех фильмов, добавились два сюжетных ответвления о кукле Аннабель и Монахине.

В итоге восемь предыдущих лент, без учета «Последнего обряда», собрали $2,2 млрд при общем бюджете в $208 млн, что сделало «Заклятие» самой кассовой хоррор-франшизой в истории. А это означало, что чтобы там не ворчали снобствующие критики (признаю, все так и есть), а рядовым зрителям похождения Уорренов и встречи с на удивление макабричными куклами и монахинями были перманентно интересны.

На позднем этапе развития серии к ней присоединился постановщик Майкл Чавес, ответственный за три последних фильма — «Заклятие 3: По велению дьявола» (2021), «Монахиня ІІ» (2023) и собственно «Последний обряд», тогда как Ван стал ограничиваться сценарными и продюсерскими функциями. И хотя к качеству этих опусов возникали справедливые вопросы, два из трех были окупаемы в прокате; о новинке в этом контексте делать выводы пока рано.

Четвертое «Заклятие» по доброй, или недоброй, традиции франшизы основано на реальных событиях, известных как дело семьи Смарл. В августе 1973-го они переехали в дом в Вест-Питтстоне, а позже сделали заявление, что там живет демон. Дело получило широкую огласку в прессе, а настоящие Уоррены были привлечены к нему в 1986 году.

Фактор зеркала в сюжетах о таинственных зловещих силах — далеко не новое слово в и без того потрепанном жанре — навскидку можно вспомнить, тут без всякой оригинальности в названии, «Зеркала» (2008) французского хоррормейкера Александра Ажа или, например, «Окулус» (2013) Майка Флэнегана.

Но основная проблема «Заклятия 4» заключается не в том, что это заезженное до дыр вторичное кино без единой новой идеи. Беда в том, что на фоне современных затейливых хорроров, насыщенных метафорами, интересными визуальными решениями и свежим подходом к жанру в исполнении молодых талантливых авторов, такого рода ужастики о сверхъестественном в своем традиционном виде банально неконкурентоспособны. Да и пик их популярности давно прошел. «Заклятие» скорее держится на давних поклонниках и шлейфе популярности бренда, завоеванной в совсем другую киноэпоху.

То есть, находясь рядом с произведениями Джордана Пила, Зака Креггера, братьев Филиппу, Ари Астера, Роберта Эггерса и так далее прямолинейные истории обо всех этих демонах, диббуках, бешеных монахинях и еще невесть каких чудовищах, вселяющихся в беззащитных болванчиков или стремительно выныривающих из-за угла, выглядят бледно. Таким сегодня едва ли кого-то напугаешь и тем более никого не удивишь.

В «Последнем обряде» Чавес пытается не только в хоррор, но еще и во что-то вроде семейной драмы, но общая скука и драматургия уровня среднестатистических сериалов для домохозяек не позволяет искренне проникнуться судьбами героев.

У Эда серьезные проблемы с сердцем, так давайте нажмем на этот рычаг, ни за что не догадаетесь, в самый ответственный момент. У Джуди есть бойфренд, и конечно он по-милому неуклюже попросит девушку выйти за него, чтобы мы максимально переживали за будущую семью. Не говоря о том, что победить извечное зло можно только в том случае, если катарсически объединить усилия дружной семьи. Пусть это и выглядит как обычное перетягивание каната. Зато как минимум Доминик Торетто будет в восторге.

Смотреть очередное «Заклятие» стоит разве что в том случае, если вы до сих пор преданный поклонник этой изрядно сдувшейся франшизы и обводите дату выхода каждого нового фильма красным маркером в календаре. В противном случае приготовьтесь к двум с лишним часам сомнительных страстей и скуки, разбавленных спорадическими появлениями тех, кто уже давно не пугает.