Рецензия на мультсериал «Звездные войны: Сказания о Подземном мире» / Star Wars: Tales of the Underworld

4 мая на сервисе Disney+ вышел очередной, уже третий сезон цикла анимационных короткометражек-антологий Star Wars Tales, получивший название «Tales of the Underworld». Каждый из сезонов был посвящен каким-то двум персонажам из культовой вселенной, конечно, не таким популярным и распиаренным, как Дарт Вейдер или Хан Соло, однако интересным ярым поклонникам бренда «Звездные войны». В обзоре ниже напоминаем, о ком шла речь в предыдущих сезонах, на кого создатели сериала во главе с Дэйвом Филони обратили внимание на этот раз и удается ли «Звездным войнам» по-прежнему быть увлекательными в таком компактном анимационном формате.

Плюсы: в меру интересные истории двух ярких персонажей, которые лучше раскрывают их характеры (особенно это касается Кэда Бейна); качественная фирменная анимация; нет навязчивых манипуляций с фансервисом; приятные компактность и лаконичность; Минусы: одна из историй может показаться интереснее другой (в этом контексте и мнения фанатов могут разделиться), в обоих рассказах присутствует определенный набор шаблонов; новичкам здесь делать нечего; 7 /10 Оценка

ITC.ua

«Звездные войны: Сказания о Подземном мире» / Star Wars: Tales of the Underworld

Жанр короткометражная анимация, антология, приключенческая фантастика

Создатель Дэйв Филони

Роли озвучили Ника Футтерман, Кори Бертон, Артт Батлер, Лейн Фектор, Эй Джей ЛоКасцио, Клэр Грант, Дон-Лиен Гарднер, Эрик Лопес, Тони Амендола

Премьера Disney+

Год выпуска 2025

Сайт IMDb

Неутомимый Дэйв Филони продолжает расширять сюжетные арки разнообразных персонажей в анимационных короткометражных эпизодах антологии «Tales». В первом сезоне «Сказания о джедаях», вышедшем на экраны в 2022 году, зрители имели возможность познакомиться с предысториями Асоки Тано и Графа Дуку. Во втором под названием «Сказания об Империи», который увидел свет в прошлом году, также 4 мая — в неофициальный День «Звездных войн» — рассказывалось о Морган Элсбет и Баррис Оффи. И вот, в «Сказаниях о Подземном мире» (в интернетах еще гуляет название, где фигурирует «Преступный мир») очередь дошла до Асажж Вентресс и Кэда Бейна.

Как и в случае с предыдущими сезонами (особенно со вторым), если эти имена вам ни о чем не говорят, наверное, нет смысла начинать просмотр антологии, требующей от зрителя знания матчасти и, соответственно, многочисленных нюансов. Но если вы, что называется, «в теме» и к тому же знакомы с серией «Tales», то уже представляете, чего ожидать от очередных приключений в далекой-далекой Галактике. В частности в заданном формате — 6 эпизодов длительностью примерно в 15 минут, выполненных в фирменном анимационном стиле, по 3 на каждого из главных героев.

Первые три серии посвящены Асажж Вентресс — бывшему падавану, отрекшемуся от светлой стороны Силы и присоединившемуся к Графу Дуку. Позже она возглавила армию дронов Альянса сепаратистов и выступила против джедаев во время Войн клонов. Однако впоследствии Вентресс была предана Лордом ситхов и стала охотницей за головами. На экране персонаж действовал исключительно в анимационных проектах: сериале «Войны клонов» 2003 года, затем — в одноименном фильме и сериале 2008-го, а также в «Бракованной партии».

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Для полного понимания картины, с которой стартует первый эпизод, не лишним будет вспомнить и роман «Темный последователь» Кристи Голден — адаптацию написанных Джорджем Лукасом и Дэйвом Филони сценариев для мультсериала «Войны клонов», выпущенную в 2015 году. В кадре быстро промелькнут Квинлан Вос и Оби-Ван Кеноби, а вскоре перед зрителем предстанет и сама Асажж. Ее дальнейшее знакомство с юным джедаем, на которого охотятся имперские штурмовики, приведет к классическому в рамках вселенной приключению — с перестрелками, квестами, путешествиями, битвами на световых мечах, потенциальным наставничеством и т.д.

Это в меру увлекательная компактная история, показывающая попытки Асажж Вентресс покончить с прошлой жизнью и ее готовность протянуть руку помощи страждущему. Плюс есть побочная сюжетная линия, где транслируется месседж о том, как порой сложно отпустить войну, если быть в ней так долго, что уже не представляешь, как жить иначе. У кого-кого, а у украинского зрителя эта тема найдет отклик.

Вторая тройка эпизодов касается Кэда Бейна. Это жестокий охотник за головами, работающий на тех, кто больше заплатит, и чрезвычайно умелый стрелок. Его первое появление на экранах состоялось все в тех же «Войнах клонов» образца 2008-го, а позже персонажа можно было увидеть и в «Бракованной партии». В отличие от Вентресс, Бэйн не ограничился участием лишь в анимационных проектах и появился в «Книге Бобы Фетта».

В «Сказаниях» предлагается предыстория безжалостного наемника, начиная с его голодного детства и заканчивая взрослой версией красноглазого дуроса в кадре. Собственно, это ничто иное как путь становления злодея, выполненный в духе классических вестернов вплоть до крупных планов глаз стрелков. Трудно назвать это каким-то открытием, история довольно шаблонная, хотя и не лишена определенного очарования. Да и сам Кэд Бейн для многих достаточно яркий персонаж, чтобы не жалеть о потраченном времени.

Создатели третьего сезона наступают на те же грабли, что и в случае с предшественником о джедаях — снова одна арка рискует показаться интереснее на фоне другой (напишите в комментариях, какая больше понравилась вам), но при этом какие-то существенные упреки в сторону Филони и компании предъявлять совсем не хочется.

Сериал более-менее держит заданную планку качества, он приятный, коротенькие эпизоды щелкаются, как семечки, игриво то тут, то там разгуливают в кадре причудливые существа. Неплохой аперитив для тех, кто планирует запоем смотреть второй сезон «Андора», финал которого состоится уже на следующей неделе.