Рецензия на сериал "Девушка моего сына" / The Girlfriend

10 сентября на сервисе Prime Video одновременно вышли все 6 эпизодов психологического триллера «Девушка моего сына», сюжет которого основан на одноименном романе Мишель Фрэнсис, появившемся на полках книжных магазинов в 2017 году. Экранное противостояние разыграли между собой Робин Райт и Оливия Кук, исполнившие роли матери и девушки персонажа Лори Дэвидсона соответственно. Насколько интересно наблюдать за этим принципиальным как никогда конфликтом — изложили в рецензии ниже.

Плюсы: присутствие захватывающих моментов; актерские выступления Оливии Кук и особенно Робин Райт; совместные сцены главных героинь; Минусы: присутствие скучных моментов; сомнительные сценарные решения; возможно, именно вы не являетесь целевой аудиторией такого контента; 6 /10 Оценка

ITC.ua

«Девушка моего сына» / The Girlfriend

Жанр психологический триллер

Режиссёры Робин Райт, Андреа Харкин

В ролях Робин Райт, Оливия Кук, Лори Дэвидсон, Валид Зуайтер, Анна Ченселлор, Франческа Корни, Шалом Брюн-Франклин, Карен Генторн, Лео Сутер, Таня Муди

Премьера Prime Video

Год выпуска 2025

Сайт IMDb

Многие из нас, кто связал себя узами брака, прошли через тот неловкий момент, когда наступает время знакомить свою вторую половинку с родителями. Вот именно такой наступил в жизни студента-медика из состоятельной лондонской семьи Дэниела Сандерсона, который привел домой свою новую пассию — эффектную деваху с ягодным именем Черри Лейн. Но с самого начала у нее как-то не задалась дружба с властной матерью бойфренда — художницей Лорой, не представляющей своей жизни без любимого сыночка рядом.

С течением времени взаимная неприязнь Лоры и Черри приобретает зловещие обороты и перерастает в настоящую войну, в которой каждая готова пойти на коварство, манипуляцию и банальный обман ради выигрышного положения. На фоне этого непримиримого конфликта двух хищниц недоразумения между Робертом Де Ниро и Беном Стиллером в «Знакомстве с родителями» (2000) покажется детским лепетом.

Подтверждением этих слов послужат первые кадры сериала, которые хоть и не раскрывают всех подробностей и интриг (а их здесь будет очень, очень много), но убедительно дают понять, что все завершится поножовщиной. Впрочем, до нее еще надо дожить, а для этого зрителю предстоит с головой окунуться в роскошный образ жизни Сандерсонов и нездоровые отношения Лоры и Дэниела, что нет-нет, да и наталкивают на мысли о комплексе Йокасты.

Не трудно догадаться, что движущей силой сюжета выступают две бешеные девицы, тогда как мужские персонажи выполняют сугубо номинальную функцию — давайте, чтобы не вешать на людей ярлыки и не называть хрупкого Дэниела маменькиным сынком, просто отметим, что остановился он на ментальном развитии 7-летнего школьника. Учитывая такие вводные данные зрителю стоит понимать, является ли он целевой аудиторией женских страстей подобного толка — недаром же согласно Rotten Tomatoes рецензировать «Девушку моего сына» в подавляющем большинстве взялись представительницы прекрасного пола.

Подкрепляется повествование общей глянцевостью и красноречивым попсовым саундтреком, присущим, скажем, экранизациям непритязательного чтива вроде «Пятьдесят оттенков серого» (2016).

Выразительной особенностью повествования стал тот факт, что по примеру первоисточника ведется оно как с точки зрения Лоры, так и Черри, поэтому одинаковые ситуации в глазах героинь выглядят совершенно по-разному. Проблема местного эффекта Расёмона в том, что зрителю трудно выбрать чью-то сторону, ведь ни одна из барышень не заслуживает нашего сочувствия (или, наоборот, точечно вроде бы и заслуживает, чтобы впоследствии убедить нас в ошибочности любых проявлений эмпатии). Словом, зрителем здесь тоже пытаются манипулировать.

Для своего жанра и заданного направления «Девушка моего сына» кажется приличной ерундой — ставки растут, дамочки слетают с катушек все сильнее и причиняют вреда друг другу все больше.

Не то чтобы наблюдать за этими перипетиями большое наслаждение (как и небольшое — оценивать художественную выставку Лоры, картины которой можно охарактеризовать не иначе как «sausage fest», if you know what I mean), если не сказать, что на экране происходит полнейшая дичь. Но за счет стандартных приемов создателям частично, умеренно удается удерживать внимание. На него работают и вышеуказанное повышение ставок и, как следствие, напряжения в кадре, и обязательные клифхенгеры, куда же без них, и разные точки зрения, не позволяющие аж прямо заскучать.

Оливия Кук, которой перманентно пришлось щеголять в кричащих нарядах, и особенно Робин Райт проделали отличную работу — в самые бурные моменты наэлектризованность воздуха вокруг них достигает своего апогея, и ты буквально ждешь, что же та или иная соперница выкинет на этот раз.

При этом госпожа Райт еще и собственноручно срежиссировала половину эпизодов, но для нее это не новая функция, учитывая постановочный опыт в «Карточном домике» (2013—2018) или «Озарке» (2017—2022). О других действующих лицах сказать толком нечего, настолько сильно история сосредоточена на дрянных девчонках.

К финалу можно относиться по-разному, это уже будет зависеть от вашего личного восприятия. Но к тому времени экранное противостояние успевает изрядно достать не только всех окружающих в кадре, но и зрителя у экрана — прекращайте наконец вы это бессмысленное перетягивание каната, сумасшедшие! Иногда его достаточно просто отпустить, чтобы ненавистная оппонентка неуклюже шлепнулась на землю.