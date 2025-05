Рецензия на сериал «Этернавт» / The Eternaut

Сегодня у нас на обзоре любопытный и необычный киноэкземпляр — научно-фантастический сериал аргентинского производства «Этернавт», вышедший на Netflix 30 апреля и к тому же являющийся адаптацией одноименного аргентинского комикса, на минуточку, 50-х годов прошлого века. Над его созданием трудились автор Гектор Герман Эстерхельд и иллюстратор Франсиско Солано Лопес. Получилось ли у аргентинских киноделов сделать качественный и конкурентный среди богатейшей видеотеки Netflix продукт, как всегда, без спойлеров уже готовы рассказать в обзоре ниже.

Жанр научная фантастика

Создатель Бруно Стагнаро

В ролях Рикардо Дарин, Карла Петерсон, Сезар Тронкозо, Андреа Пиетра, Ариэль Сталтари, Марсело Субиотто, Мора Фиш, Клаудио Мартинес, Орианна Карденас

Премьера Netflix

Год выпуска 2025

Буэнос-Айрес. Однажды летним вечером компания старых друзей встречается дома у одного из них, ворчливого усача Альфредо Фавалли, чтобы сыграть в труко под бутылочку виски. Неплохо, однако в самый разгар забавы в доме выключается электроэнергия, а на улице начинает идти снег, что странно для столицы Аргентины, тем более в жаркую летнюю пору. Но на этом тревожные странности не заканчиваются: вскоре становится понятно, что каждый, кто контактирует с таинственным снегом, мгновенно умирает.

На фоне разворачивающегося буквально за окном апокалипсиса озадаченные друзья вынуждены как-то реагировать на обстоятельства. Хуан Сальво твердо решает отправиться к бывшей жене и дочери, чтобы не допустить непоправимое, поэтому натягивает на себя все доступные лохмотья и отличный кожух, а также противогаз (благо, старая маска завалялась в доме Фавалли и оказалась очень кстати) и отправляется в путешествие. Теперь в мире, который стремительно меняется и приходит в упадок, всем уцелевшим придется вступить в бескомпромиссную борьбу за выживание перед лицом таинственной угрозы.

Оригинальный графический роман «Этернавт» был написан аргентинским журналистом и автором комиксов Гектором Германом Эстерхельдом и проиллюстрирован его земляком Франсиско Солано Лопесом и публиковался в журнале Hora Cero Semanal с 1957 по 1959 годы. Позже история получила перезагрузку, известную как «Этернавт 1969», которой Эстерхельд добавил выразительный политический контекст, а затем случился и ряд продолжений. Часть из них создавалась уже другими авторами, ведь Эстерхельд вступил в партизанское движение Монтонерос и в 1977 году был похищен и, вероятно, убит тогдашней военной диктатурой.

Планы экранизировать «Этернавт» витали в воздухе еще с далекого 1968 года, но воплотить этот замысел киноделам удалось только сейчас. Более того, появление сериала такого масштаба и показ на международном уровне стал выдающимся событием для аргентинской кинематографии. Несмотря на то, что оригинальный комикс увидел свет почти 70 лет назад, сегодня его адаптация нисколько не кажется устаревшей или неактуальной.

Создатели уместно перенесли действие в наши дни. И пожалуй лучшего времени для выпуска шоу, учитывая сегодняшний день, и не найти. В нем испаноязычная страна потерпает от блэкаута, а снег выпадает, скажем так, в неподходящее время года (и как тут не вспомнить апрельские заморозки и снегопады, которые наведались в Украину несколько недель назад). Параллельно ощущаются и определенные отголоски политической составляющей, недаром же один из персонажей вспоминает о массовых беспорядках в Аргентине в 2001-м, а главный герой переживает флешбеки Фолклендской войны.

Начинается повествование вполне в духе Голливуда (разве что не так размашисто), будто на съемочную площадку пожаловал Роланд Эммерих с этим его неудержимым желанием подвергнуть мегаполис масштабной катастрофе, в частности посильнее заморозить. Однако такая ассоциация может возникнуть в начале, ведь снег у нас здесь не простой, а токсичный, и как выразился один из актеров в коротком закулисном видео: «Это не Бруклин в снегу, а Авенида Кабильдо», пусть даже в кадре и фигурирует местная Статуя Свободы.

Отсюда и выныривает неторопливый, неровный темп повествования. Персонажей здесь немало, каждого надо познакомить со зрителем, каждому прописать свою мини-арку, всем друг с другом переговорить и выяснить отношения, обстоятельства и тому подобное. Плюс надо еще же обратить внимание на уже привычное для постапокалиптики невыносимое человеческое поведение. Поэтому наряду с экшеновыми и напряженными сценами, которых тоже в достатке, соседствуют откровенно скучные, что немного портит общее впечатление от увиденного. Да и показанную в кадре многолетнюю дружбу не назовешь вызывающей искренний отклик.

Во время просмотра у вас будут возникать логические вопросы, на часть из которых, по крайней мере пока, не будут даны ответы. И если какие-то события вдруг покажутся непонятными, вызовут возмущение, будто здесь явно что-то не так, помните, что существует первоисточник, и что определенные объяснения явно прибережены на возможное продолжение. А оно напрашивается как никогда: «Этернавт» буквально обрывается на полуслове (мы еще даже не добрались до «Estadio Monumental») и лишь намекает на то, что должно произойти позже.

С интригующей завязкой и в меру увлекательным развитием событий, приличными как для телевизионного проекта спецэффектами, но неровным темпом повествования, когда то скучаешь, то не можешь оторваться от экрана, это аргентинское шоу имеет достаточный запас прочности, чтобы ждать второй сезон. Так что let it snow, let it snow, let it snow.