Рецензия на сериал "Ограбление" / Steal

21 января на платформе Prime Video вышел 6-серийный криминальный триллер «Ограбление» с будущей Ларой Крофт Софи Тернер в главной роли. Все эпизоды доступны одновременно, так что мы оперативно готовы вынести свой вердикт относительно нового телешоу.

Плюсы: интересное многообещающее начало; проблески напряжения в следующих эпизодах; попытка удивить развязкой; Минусы: много монотонной скуки; есть вопросы относительно правдоподобности показанного; неинтересные персонажи; присутствие лишних арок (история вполне могла обойтись, например, без мамочки главной героини); смехотворная концовка; 5.5 /10 Оценка

ITC.ua

«Ограбление» / Steal

Жанр криминальный триллер

Режиссеры Сэм Миллер, Хетти Макдональд

В ролях Софи Тернер, Арчи Мадекве, Джейкоб Форчун-Ллойд, Эндрю Говард, Элли Джеймс

Премьера Prime Video

Год выпуска 2026

Сайт IMDb

Тусовщица Зара Данн работает в отделе обработки сделок в фирме Lochmill Capital, специализирующейся на управлении инвестициями пенсионных фондов. Расположена контора на 27 этаже лондонского бизнес-небоскреба The Scalpel. Зара как раз проводила экскурсию стажерке, но не успела она толком рассказать, насколько вкусные в офисе печенюшки, как в здание врывается группа вооруженных людей с суровой внешностью банды Ганса Грубера и явно недобрыми намерениями.

Вооруженные грабители заставляют сотрудников компании, среди которых находится Зара и ее друг Люк, а также несколько руководителей из инвестиционного комитета, перевести сумму в более чем 4 миллиарда фунтов стерлингов. Когда транзакция проходит (хм, интересно, а возможно ли, чтобы она так легко прошла — финансисты, подскажите), воры быстренько исчезают. Вскоре на место преступления прибывает полиция — за расследование берется старший инспектор Рис Ковак.

Сценаристу Сотирису Никитасу и режиссеру Сэму Миллеру хорошо удается подцепить зрителя на крючок уже в самом начале. Шоу позиционируется как «современный высокооктановый триллер об ограблении века», и в дебютном эпизоде оно соответствует этой характеристике на все 100 процентов. Ограбление с привкусом «Крепкого орешка», только без, во всех смыслах, спасительного Джона Маклейна, проходит достаточно напряженно, чтобы у зрителя возникло желание узнать, чем же подобная дерзость обернется для всех причастных в итоге.

Вообще, сериал относится к той категории проектов, которые максимально некомфортны для рецензентов. Здесь судьбоносные открытия начинаются уже со второго эпизода, и их раскрытие недопустимо. Но парадоксальным образом стремительные атаки твистами разной степени адекватности и правдоподобности не делают историю увлекательной. К тому же ее темп в дальнейшем существенно проседает.

Чем дальше движется сюжет, тем больше он закапывается в какие-то сомнительные монотонные перипетии. Поведение поистине непутевых персонажей вызывает все больше вопросов. Количество арок — от глуповатой матери-алкоголички Зары до вмешательства MI5 — только сбивает с толку. До жути мрачный саундтрек, который не столько подчеркивает напряжение, сколько призван навязчиво и искусственно нагнетать там, где пространства для нагнетания решительно не хватает — лишь раздражает.

От изначальной душной, ощутимо зловещей атмосферы и след простыл: среди прочего трудно претендовать на заявленную «остросюжетность и высокооктановость», когда позволяешь себе не то чтобы сильные диалоги продолжительностью в 8 минут.

Не вызывают эмпатии и местные главные герои — если кто-то из них не лжец, готовый подставить другого ради спасения собственной шкуры, то уж точно личность не из приятных. Разве что персонаж Джейкоба Форчуна-Ллойда в какой-то момент заслуживает искреннего сочувствия, но спасительным для истории в глобальном смысле это не становится.

Особенно странно выглядят дифирамбы западных критиков в сторону Софи Тернер — едва ли не каждый из обозревателей признается в том, что восхищается здешним выступлением актрисы. И это на фоне того, что ее Зара не вызывает абсолютно никаких эмоций. Впрочем, если разгуливать в кадре со сплошь скорбным выражением лица в течение всех 6 серий — это что-то выдающееся, тогда да, стоит отметить крутой перформанс звезды «Игры престолов» и «Людей Икс».

Отдельным видом издевательства над зрителем послужат кульминация и развязка. Первое выглядит как концовка какого-нибудь написанного на коленке кустарного боевика из эпохи VHS (теперь о «Крепком орешке» никто и не вспомнит). Достаточно знать, что антагонист — максимально тупой и прямолинейный болван, склонить мысль которого в ту или иную сторону сможет, пожалуй, и школьник. Второе кажется притянутым за уши бредом, твистом ради твиста, бессмысленным настолько, что возникает чувство дежавю и вспоминается недавний «Его и ее», где было нечто подобное. Наверное, это новый сериальный тренд криминальных триллеров 2026 года.

Таким образом Prime Video, по крайней мере в этом случае, работает в лучших традициях Netflix. «Ограбление» станет идеальным сериалом для пресловутого «фонового просмотра», лишь притворяющимся напряженным, полным саспенса триллером, а на самом деле предлагающим ерунду и скуку.

В арсенале авторов стандартный набор обманчивых инструментов для привлечения непритязательной аудитории. Это и знакомые имена на афише (играющие неинтересных персонажей); и идеально вылизанная, глянцевая и максимально привлекательная картинка; и увлекательное начало; и повсеместные клифхенгеры в конце каждого эпизода (идеальная структура для тех, кто смотрит сериалы со смартфоном в руках); и искусственное нагнетание напряжения, в том числе за счет соответствующей музыки и тому подобное. Наконец, финальное откровение, которое разве что курам на смех.

«Ограбление» начиналось уверенно, но скатилось в типичный стриминг. Софи Тернер отметилась появлением в сюжете с высокими ставками, и теперь страшно подумать, что она выкинет в роли крутой расхитительницы гробниц.