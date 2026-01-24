Обзоры Сериалы 24.01.2026 comment views icon

Рецензия на сериал "Ограбление" / Steal

author avatar

Денис Федорук

Автор статей и рецензий

“Пограбування”

21 января на платформе Prime Video вышел 6-серийный криминальный триллер «Ограбление» с будущей Ларой Крофт Софи Тернер в главной роли. Все эпизоды доступны одновременно, так что мы оперативно готовы вынести свой вердикт относительно нового телешоу.

Рецензия на сериал "Ограбление" / Steal

Плюсы:

интересное многообещающее начало; проблески напряжения в следующих эпизодах; попытка удивить развязкой;

Минусы:

много монотонной скуки; есть вопросы относительно правдоподобности показанного; неинтересные персонажи; присутствие лишних арок (история вполне могла обойтись, например, без мамочки главной героини); смехотворная концовка;

5.5/10
Оценка
ITC.ua

«Ограбление» / Steal

Жанр криминальный триллер
Режиссеры Сэм Миллер, Хетти Макдональд
В ролях Софи Тернер, Арчи Мадекве, Джейкоб Форчун-Ллойд, Эндрю Говард, Элли Джеймс
Премьера Prime Video
Год выпуска 2026
Сайт IMDb

Тусовщица Зара Данн работает в отделе обработки сделок в фирме Lochmill Capital, специализирующейся на управлении инвестициями пенсионных фондов. Расположена контора на 27 этаже лондонского бизнес-небоскреба The Scalpel. Зара как раз проводила экскурсию стажерке, но не успела она толком рассказать, насколько вкусные в офисе печенюшки, как в здание врывается группа вооруженных людей с суровой внешностью банды Ганса Грубера и явно недобрыми намерениями.

Вооруженные грабители заставляют сотрудников компании, среди которых находится Зара и ее друг Люк, а также несколько руководителей из инвестиционного комитета, перевести сумму в более чем 4 миллиарда фунтов стерлингов. Когда транзакция проходит (хм, интересно, а возможно ли, чтобы она так легко прошла — финансисты, подскажите), воры быстренько исчезают. Вскоре на место преступления прибывает полиция — за расследование берется старший инспектор Рис Ковак.

Сценаристу Сотирису Никитасу и режиссеру Сэму Миллеру хорошо удается подцепить зрителя на крючок уже в самом начале. Шоу позиционируется как «современный высокооктановый триллер об ограблении века», и в дебютном эпизоде оно соответствует этой характеристике на все 100 процентов. Ограбление с привкусом «Крепкого орешка», только без, во всех смыслах, спасительного Джона Маклейна, проходит достаточно напряженно, чтобы у зрителя возникло желание узнать, чем же подобная дерзость обернется для всех причастных в итоге.

Вообще, сериал относится к той категории проектов, которые максимально некомфортны для рецензентов. Здесь судьбоносные открытия начинаются уже со второго эпизода, и их раскрытие недопустимо. Но парадоксальным образом стремительные атаки твистами разной степени адекватности и правдоподобности не делают историю увлекательной. К тому же ее темп в дальнейшем существенно проседает.

Чем дальше движется сюжет, тем больше он закапывается в какие-то сомнительные монотонные перипетии. Поведение поистине непутевых персонажей вызывает все больше вопросов. Количество арок — от глуповатой матери-алкоголички Зары до вмешательства MI5 — только сбивает с толку. До жути мрачный саундтрек, который не столько подчеркивает напряжение, сколько призван навязчиво и искусственно нагнетать там, где пространства для нагнетания решительно не хватает — лишь раздражает.

От изначальной душной, ощутимо зловещей атмосферы и след простыл: среди прочего трудно претендовать на заявленную «остросюжетность и высокооктановость», когда позволяешь себе не то чтобы сильные диалоги продолжительностью в 8 минут.

Не вызывают эмпатии и местные главные герои — если кто-то из них не лжец, готовый подставить другого ради спасения собственной шкуры, то уж точно личность не из приятных. Разве что персонаж Джейкоба Форчуна-Ллойда в какой-то момент заслуживает искреннего сочувствия, но спасительным для истории в глобальном смысле это не становится.

Спецпроекты
CES 2026: Samsung радикально переосмислює дисплеї — від 6K 3D-моніторів Odyssey до просторових екранів нового покоління
Wi-Fi 7: топ-5 роутерів від TP‑Link для різних завдань та поради, як обрати свій варіант

Особенно странно выглядят дифирамбы западных критиков в сторону Софи Тернер — едва ли не каждый из обозревателей признается в том, что восхищается здешним выступлением актрисы. И это на фоне того, что ее Зара не вызывает абсолютно никаких эмоций. Впрочем, если разгуливать в кадре со сплошь скорбным выражением лица в течение всех 6 серий — это что-то выдающееся, тогда да, стоит отметить крутой перформанс звезды «Игры престолов» и «Людей Икс».

Отдельным видом издевательства над зрителем послужат кульминация и развязка. Первое выглядит как концовка какого-нибудь написанного на коленке кустарного боевика из эпохи VHS (теперь о «Крепком орешке» никто и не вспомнит). Достаточно знать, что антагонист — максимально тупой и прямолинейный болван, склонить мысль которого в ту или иную сторону сможет, пожалуй, и школьник. Второе кажется притянутым за уши бредом, твистом ради твиста, бессмысленным настолько, что возникает чувство дежавю и вспоминается недавний «Его и ее», где было нечто подобное. Наверное, это новый сериальный тренд криминальных триллеров 2026 года.

Таким образом Prime Video, по крайней мере в этом случае, работает в лучших традициях Netflix. «Ограбление» станет идеальным сериалом для пресловутого «фонового просмотра», лишь притворяющимся напряженным, полным саспенса триллером, а на самом деле предлагающим ерунду и скуку.

В арсенале авторов стандартный набор обманчивых инструментов для привлечения непритязательной аудитории. Это и знакомые имена на афише (играющие неинтересных персонажей); и идеально вылизанная, глянцевая и максимально привлекательная картинка; и увлекательное начало; и повсеместные клифхенгеры в конце каждого эпизода (идеальная структура для тех, кто смотрит сериалы со смартфоном в руках); и искусственное нагнетание напряжения, в том числе за счет соответствующей музыки и тому подобное. Наконец, финальное откровение, которое разве что курам на смех.

«Ограбление» начиналось уверенно, но скатилось в типичный стриминг. Софи Тернер отметилась появлением в сюжете с высокими ставками, и теперь страшно подумать, что она выкинет в роли крутой расхитительницы гробниц.

Вывод:

Обратить внимание на сериал есть смысл сторонникам запойного просмотра среднестатистического контента на стиминге. Всем остальным спокойно можно проходить мимо.

Популярные статьи

arrow left
arrow right
Самые интересные новые фильмы января 2026 года
Рецензия на сериал "Последний рубеж" / The Last Frontier
Трилогия "Разбудить дракона" Кевина Дж. Андерсона: идеальный фэнтезийный середняк
Рецензия на фильм "Торнадо" / Tornado
Рецензия на мультфильм "Зверополис 2" / Zootopia 2
"Эра нелюдей. Цена успеха" Ивана Хорунжего: украинский космоопера о цене человечности
Рецензия на сериал "Оно: Добро пожаловать в Дерри" / IT: Welcome to Derry
Лучшие фильмы 2025 года: выбор редакции ITC.ua
Рецензия на сериал "Его и ее" / His & Hers
Рецензия на сериал "Очень странные дела 5"/ Stranger Things, season 5
Рецензия на фильм "Смотритель" / The Home
"Звездные Войны. Легенды: Солдаты Смерти" — атмосферный зомби-хоррор во вселенной Star Wars
Рецензия на фильм "Семейный план 2" / The Family Plan 2
Рецензия на фильм "Пять ночей у Фредди 2" / Five Nights at Freddy's 2
Рецензия на фильм "Другой" / Other
Рецензия на фильм "Служанка" / The Housemaid
Самые интересные новые фильмы декабря 2025 года
Рецензия на фильм "Дикая кошка" / Wildcat
Рецензия на сериал "Человек против младенца" / Man Vs Baby
Рецензия на фильм "Никакого выбора" / No Other Choice
"Рыцарь Семи Королевств": приключения, честь и дружба за 90 лет до "Игры престолов"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить