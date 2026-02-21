tradfi
Рецензия на фильм "Гренландия 2: Миграция" / Greenland 2: Migration

“Гренландія 2: Міграція”

С 19 февраля в кино стартовали показы постапокалиптической драмы «Гренландия 2: Миграция», которая стала продолжением пусть не выдающегося, но бодрого фильма-катастрофы эпохи ковида «Гренландия» (2020). «Миграцию» как нельзя лучше охарактеризует рецензионный штамп «сиквел, которого никто не просил», но, тем не менее, лента выходит на экраны и мы готовы вынести ей свой честный вердикт.

Рецензия на фильм "Гренландия 2: Миграция" / Greenland 2: Migration

Плюсы:

немногочисленные сцены родом из фильмов-катастроф выглядят неплохо; некоторые квесты героев также довольно напряженные и увлекательные; стремительный темп уберегает от скуки;

Минусы:

абсолютная условность всего происходящего на экране; примитивность и предсказуемость сюжета; немалое количество удобных для сценаристов персонажей-функций, которые быстро сменяют друг друга; абсолютно не действенная драматическая составляющая;

5/10
Оценка
ITC.ua

«Гренландия 2: Миграция» / Greenland 2: Migration

Жанр постапокалиптическая драма
режиссёр Год Роман Во
В ролях Джерард Батлер, Морена Баккарин, Роман Гриффин Дэвис, Эмбер Роуз Рева, Питер Поликарпу, Уильям Абади
Премьера кинотеатры
Год выпуска 2026
Сайт IMDb

Прошло пять лет с тех пор, как на Землю обрушилась глобальная катастрофа, вызванная столкновением с кометой. Планета по-прежнему страдает от последствий случившегося, подвергаясь падениям обломков, радиационным штормам, землетрясениям или смертоносным цунами. Семья Гэррити, вместе с другими выжившими, спряталась в бункере, расположенном в Гренландии (где-то здесь загорелись глаза у одного одиозного американского политика/бизнесмена/миротворца/шоумена нужное подчеркнуть).

Но тамошние запасы практически исчерпаны, да и внезапное землетрясение, разрушившее укрытие, заставляет всех спешно эвакуироваться с острова на заранее подготовленных спасательных лодках. Герои держат путь в Великобританию, а дальше планируют добраться до Франции, где, согласно непроверенным данным, на месте новообразованного метеоритного кратера бурлит жизнь в абсолютно пригодных условиях.


Сотрудничество режиссера Рика Романа Во, о котором был повод вспомнить буквально две недели назад благодаря выходу боевика «Одиночка», и Джерарда Батлера началась в 2019 году, с «Падения ангела». За ним как раз и вышла первая «Гренландия», которая была как никогда уместной во времена ковидной пандемии, которая нет-нет, да и наталкивала на определенный апокалиптический лад; недаром же тогда вторую жизнь получил пандемический триллер «Заражение» (2011) Стивена Содерберга. Для нас, украинцев, правда, коронавирус стал лишь репетицией настоящего апокалипсиса, но это уже тема для других разговоров.

Собственно более позитивное восприятие зрителем «Гренландии», чем, пожалуй, фильм того заслуживал, в определенной степени и обусловлено тогдашними настроениями и обстоятельствами. После этого Во и Батлер еще работали вместе в шпионском боевике «Миссия Кандагар» (2023), а «Миграция» стала четвертым совместным проектом этих двух.

Увы, успешным его не назовешь. Начинается фильм с коротенького экскурса в историю, где планете наступил повсеместный конец. Затем сценаристы, очень удобно для себя, устраивают локальный апокалипсис на Гренландии, чтобы таким образом вытащить из сытого укрытия персонажей и устроить им новую серию изнуряющих испытаний. События происходят стремительно, насколько это возможно, и с последующей упрямой склонностью авторов к максимально комфортным и надежным маневрам, поэтому об условности и предсказуемости показанного нечего и говорить.

Вообще «Гренландия 2» идеально вписалась бы в нашу прошлогоднюю статью, посвященную фильмам, которые напоминают экранизации видеоигр, хотя и не имеют никакого отношения к ним. Как всегда, невозмутимый мужичок в исполнении Джерарда Батлера, его жена и сын-подросток любой ценой должны выжить, проходя через ряд сложных квестов, перемещаясь из одной локации в другую и взаимодействуя с различными NPC.

Таким образом приключения страждущих сильно напоминают игровые миссии, приправленные короткими передышками. А помощь второстепенных болванчиков, появляющихся в кадре столь же быстро, как и исчезающих (за эти часы я вас могу подвезти; вот вам, пожалуйста, машина; окей, можете сесть в автобус; я вас вкусно накормлю, но у меня есть и встречная просьба) только усиливает ощущение условности, искусственности мироустройства цифровой забавы.

Среди достойных упоминания номеров местной развлекательно-экстремальной программы — бегство главного героя от мощной бури, надвигающейся на остров в самом начале; попытки не погибнуть во время эффектного падения огненных обломков; и, самая напряженная и, пожалуй, лучшая сцена фильма — пересечение превращенного в пустошь Ла-Манша с его чрезвычайно опасными путями, подкрепленными суровыми постапокалиптическими ветрами, которые отнюдь не помогают преодолеть препятствия.

При этом с точки зрения того, как все это показано, придираться особо не к чему — спецэффекты выполнены на уровне, камера красиво кружит вокруг мрачных пейзажей, многозначительно закашливается Джерард Батлер, бесконечно уставшее лицо которого как нельзя лучше соответствует обстоятельствам. Его экранная супруга в исполнении Морены Баккарин больше не стремится к разводу, ибо беда объединяет, да и смысла в нем теперь нет. За последние полтора года актриса снова играет в сомнительной постапокалиптике — вспоминаем крайне заурядные «Мертвые земли», вышедшие в конце 2024-го

А вот что здесь выглядит, как пятое колесо к телеге, так это высосанный из пальца дешевый драматизм, который на фоне вышеупомянутой условности не работает от слова совсем. То есть там, где предполагались сентиментализм и грусть, возникает максимум равнодушие, похожее на то, когда буднично выпиливают кого-то из местных «неигровых персонажей».

В целом у Рика Романа Во получилось посредственно и даже заметно хуже, чем в предыдущий раз. Со временем все забудут об этом кино так же благополучно, как сегодня мало кто вспомнит, что там происходило в «Геошторме» (2017) с тем же Батлером. Последний в кадре красноречиво дает понять, что все эти концы света ему изрядно надоели. Великая киноцитата детектива полиции Роджера Мерты из «Смертельного оружия» напрашивается сама по себе.


Вывод:

Если первую "Гренландию" называли непритязательным развлечением на один раз, то "Миграция" едва ли годится и для такого далеко не самого выдающегося статуса.

