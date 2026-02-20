"Сон в море звезд" Кристофера Паолини: самый амбициозный НФ-роман последних лет?

Если вы думали, что Кристофер Паолини, а это тот самый парень, который в 15 лет написал «Эрагона», больше ничего интересного и серьезного не создаст, то посмотрите на его роман «Сон в море звезд». 1104 страницы текста, научные приложения в конце, глоссарий с терминами на несколько десятков позиций и вселенная, на построение которой у автора ушли годы. Это уже совсем не то подростковое фэнтези о парне с драконом, а серьезная, местами брутальная, местами почти страшная научная фантастика с привкусом космооперы. Я уже осилил этот кирпич и готов делиться впечатлениями.

Ксенобиолог Кира Наварес вместе со своей командой исследует спутник перед началом колонизации. Впереди свадьба с ее парнем Аланом, совместное будущее на новой колонии и мечты о нормальной человеческой жизни. Но Кира натыкается на артефакт древней цивилизации под названием Идеалис, поэтому дальше все идет вообще не по плану.

То, что случается после контакта девушки с инопланетной фиговиной, сложно назвать трансформацией в классическом смысле слова. Идеалис — это биотехнология древней расы, и она буквально сливается с телом Киры на молекулярном уровне. Черный живой костюм покрывает ее с ног до головы, а волосы исчезают. Отдаленно это похоже на Венома из вселенной Марвел, только без той ужасной морды. Это просто чтобы вы поняли вид Идеалиса в общих чертах.





Кристофер Паолини уделяет значительное внимание тому, как Кира переживает эти изменения психологически. Потеря волос, например, становится для нее символом потери той идентичности, которая была до встречи. Она больше не ученый с планами на свадьбу, а нечто новое и опасное для других людей и для самой себя. И что самое главное, ее новый «партнер» по телу вообще не спрашивал соглашается ли она на этот симбиоз.

В общем это одна из центральных тем книги, которая тянется от первой страницы до последней. Что такое человек, если его тело изменено до неузнаваемости? Где проходит граница между «я» и «не я», если симбионт настолько вплетен в твою биологию, что уже невозможно отделить одно от другого? Автор здесь, конечно, не дает простых ответов, и это хорошо.

После такого эпического начала давайте разберемся с чем мы имеем дело. «Сон в море звезд» — первый полноценный роман цикла «Фракталверс» (Fractalverse). У него есть приквел под названием «Фрактальный шум», вышел позже, в 2023 году, и у нас уже есть на него рецензия. Если вы планируете знакомиться со вселенной в хронологическом порядке, то стоит начать именно с него. Но в целом роман самодостаточен и вполне читается отдельно, без предварительной подготовки.

Вселенная «Фракталверса» построена достаточно серьезно и научно. Автор не придумывал физику с нуля, а пытался экстраполировать реальные научные концепции. В основе сверхсветовых путешествий здесь лежит так называемая теория текучести пространства-времени и двигатель Маркова, использующий темную материю.

Кристофер Паолини настолько увлекся техническими деталями своей вселенной, что добавил в конец книги настоящие научные заметки с объяснениями. Это может звучать как скучная деталь, но на самом деле это сигнал, что перед вами автор, которому не безразлично, держится ли его вселенная вместе. Именно такие фантастические или фэнтезийные книги, по моему мнению, теоретически способны больше увлечь читателя, чем другие без всех этих дополнений.

Социальная структура этого мира тоже проработана тщательно. В будущем специальные инъекции дают людям фактическое биологическое бессмертие, и это буквально меняет восприятие времени, отношения между поколениями, ощущение срочности или ее отсутствия. Корабль «Воллфиш», где Кира проведет большую часть романа, становится для главной героини чем-то вроде второго дома, а его команда новой семьей.

Реальным и настоящим центром космического судна является корабельный разум по имени Грегорович. Это буквально мозг в саркофаге с питательной жидкостью, интегрированный в системы корабля. Когда-то это был человек, а теперь это нечто, воспринимающее реальность через сенсоры корабля и балансирующее между гениальностью и медленным сползанием в безумие от сенсорной депривации и экзистенциального кризиса.

Роман также интересен и имеющимися инопланетными расами. Вранауи, которых люди между собой называют Медузами, это цивилизация, которая на 90% базируется на биотехнологиях, заимствованных у другой древней расы. Они общаются запахами, имеют мацаки и буквально не понимают, почему для людей физическая оболочка тела является чем-то значимым, ведь сами они могут «напечатать» себе новое тело когда угодно. Это действительно чужая, инопланетная, логика и непонятная система ценностей.

Круто, что автору удалось сделать то, что удается не многим писателям фантастики в целом, ведь его инопланетяне ощущаются действительно чужими, а не просто условными человекоподобными пришельцами.





Еще есть Ужасы, или Испорченные. Эти пришельцы очень напоминают лавкрафтовский ужас в чистом виде. Возможно творчеством именно этого писателя Паолини вдохновлялся, когда их придумал. Испорченные рожденные гигантским планетарным инкубатором, они размножаются, поглощают и уничтожают все на своем пути. Очень интересная раса, с которой потом будет связана большая часть сюжета, поэтому дальше нельзя говорить о них без спойлеров.

Теперь поговорим об особенностях романа и определенных моментах, которые для кого-то могут быть недостатками. Первая часть построена как напряженный научно-фантастический триллер. Середина уже немного провисает в местах, где автор останавливается, чтобы объяснить очередной аспект своей вселенной. А потом снова ускорение и несколько действительно мощных сцен подряд. То есть если вы привыкли к ровному ритму, то готовьтесь адаптироваться. Хотя я не представляю как можно написать более 1000 страниц текста без хоть небольших провисаний и изменения темпа. Но говорю, чтобы вы были в курсе.

«Сон в море звезд» начинается как твердая научная фантастика, но к его финалу Кира приобретает такие способности, которые уже трудно объяснить в рамках той же науки и здесь уже это упомянутая мной космоопера. Конечно, когда персонаж приобретает фактически неограниченную силу, то вместе с ней исчезает и напряжение. И хорошо, что это происходит постепенно и до конца книги. Для некоторых читателей это, наверное, будет выглядеть не реалистично, в рамках жанра, конечно. А для других это будет закономерной кульминацией и я принадлежу ко вторым.

Конечно, не могу не обсудить объем книги. Она большая даже для «кирпича», поэтому читать ее физически не удобно. Особенно если вы, как я, например, любите это делать лежа. Как вариант она есть в электронном виде в приложении Yakaboo, если вам нормально читать с экрана смартфона или планшета.

И здесь вопрос даже больше не в количестве страниц, а в том, все ли они действительно так необходимы для истории. По моему мнению, большинство сцен оправдывают свое место. Но есть и такие, где чувствуется, что редактор мог бы пройтись по роману жестче и книга бы от этого только выиграла.





Да и само издание от Yakaboo Publishing просто адекватное. Здесь нет супержанровой обложки, но должен сказать, что это копия западной картинки, поэтому здесь без претензий. Книга сделана хорошо, шрифт небольшой, но я понимаю, почему его не могли сделать хоть немного больше. Однако он как раз оптимально удобен как для своего размера. Опечаток или ошибок заметил буквально несколько, что очень круто как для такого объема.