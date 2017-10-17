Сравнение характеристик Huawei Mate 10 Pro, Pixel 2 XL, Galaxy Note8 и iPhone X

Представленные вчера Huawei Mate 10, Mate 10 Pro и Mate 10 Porsche Design замыкают череду анонсов флагманов 2017 года. Поэтому если вы ждали, пока компании представят все новинки, чтобы выбрать себе новогодний подарок — можете переходить к следующим этапам, предшествующим покупке (чтение обзоров, муки выбора и сбор нужной суммы денег:) ).

От ITC.ua презентацию в Мюнхене посетил наш главный редактор, Тарас Мищенко, он поделится впечатлениями от живого знакомства со смартфонами, а я подготовил традиционное сравнение характеристик последних анонсированных флагманов с крупными экранами, а также поделюсь своими заочными впечатлениями от новых Mate.

Смартфон / Параметры Huawei Mate 10 Pro Google Pixel 2 XL Samsung Galaxy Note8 Apple iPhone X Размеры, мм 154.2 x 74.5 x 7.9 157.9 x 76.7 x 7.9 162.5 x 74.8 x 8.6 143.6 x 70.9 x 7.7 Вес, г 178 175 195 174 Количество SIM 2 1 2 1 Влагозащита IP67 IP67 IP68 IP67 Аккумулятор, мАч 4000 3520 3300 2716 Зарядка быстрая проводная быстрая проводная быстрая проводная + быстрая беспроводная быстрая проводная + Qi Экраны Диагональ 6.0 6.0 6.3 5.8 Разрешение 2160 x 1080 1440 x 2880 1440 x 2960 1125 x 2436 PPI 402 538 521 458 Технология OLED P-OLED Super AMOLED OLED (Super AMOLED?) Другое HRD10 Always-on display, sRGB HDR10, Always-on display, профили Dolby Vision/HDR10, 3D Touch, True-tone Платформа ОС Android 8.0 (Oreo) Android 8.0 (Oreo) Android 7.1.1 (Nougat) iOS 11 SoC Huawei Kirin 970 Qualcomm Snapdragon 835 Exynos 8895 Octa Apple A11 Bionic, Neural engine ROM 64/128 64/128 64/128/256 64/256 RAM 4/6 4 6 3 Слот MicroSD есть нет есть нет NFC есть есть есть есть (ограниченная функциональность) Камеры Основная 12+20 Мп, f/1.6, OIS 12 Мп, f/1.8, OIS+EIS, Dual Pixel 12+12 Мп, f/1.7 + f/2.4, OIS 12+12 Мп, f/1.8 + f/2.4, OIS Фронтальная 8 Мп, f/2.0 8 Мп, f/2.4 8 Мп, f/1.7 7 Мп, f/2.2 Другое портретный режим, распознавание сцены, монохромный сенсор, 2x гибридный зум, 2160p@30fps, 1080p@30/60fps портретный режим, HDR+, 2160p@30fps, 720p@240fps 2x оптический зум, портретный режим, AutoHDR, технология Dual Pixel, 2160p@30fps, 720p@240fps 2x оптический зум, портретный режим, 2160p@/60fps, 1080p@240fps Динамики стерео стерео моно стерео Разъем 3,5 мм нет нет есть нет Особенности первый процессор со «встроенной нейронной сетью» (NPU), EMUI актуальная версия Android, сервисы Google (Assistant, Google Lens и т.д.) Сканер радужной оболочки, отпечатков пальцев, Samsung Pay, Samsung DeX Apple Pay и другие сервисы компании, Face ID Цена от €799 от $850 от $930 (РРЦ от 30 тыс. грн) от $999 (РРЦ от 38 тыс. грн)

Благодаря просто таки огромному количеству слухов и утечек, могло сложится впечатление, что новые Mate 10 и Mate 10 Pro получились уж слишком ожидаемыми, как будто компания не показала ничего нового. Доля истины в этом есть, ведь новому Kirin 970 была посвящена отдельная презентация в рамках IFA 2017, качественные изображения смартфонов появились до анонса, плюс сама компания подогревала интерес публики, постепенно раскрывая отдельных характеристики в своих социальных сетях.

Фактически для презентации припасли только отдельные детали. Так, про новые Mate можно сказать, что это очередные флагманы в стеклянных корпусах. В самом факте использования этого материала нет ничего плохого, да и аппараты на картинках выглядят неплохо, но сейчас наступил странный момент, когда практически все компании пришли к использованию металлических рамок и стеклянных «спинок». Становится даже немного грустно, тем более что для Huawei этот материал не является самым типичным и беспроводной зарядки у смартфонов нет.

Еще одна малопонятная особенность — отказ от разъема 3,5 мм в Mate 10 Pro и его сохранение в обычном Mate 10. Наверняка компания мотивирует это наличием полноценной влагозащиты, но ведь стандартный mini-jack давно не мешает Sony делать защищенные аппараты.

Также некоторые вопросы, в контексте позиционирования, вызывают характеристики. Mate 10 Pro — «старший» в линейке, у него OLED экран с соотношением сторон 18:9 и максимально тонкими рамками, из-за чего сканер отпечатков перенесли на заднюю сторону. Выбор Full HD+ экрана SEO компании объяснил желанием достичь максимального времени работы, дескать при разрешении 2K это сложно.

При этом P10 Plus с 2K дисплеем работал дольше обычного P10, а у «младшего» Mate 10 используется матрица с таким же разрешением. Значит ли это, что более доступная модель будет работать заметно меньше? С учетом того, что у Mate 10 используется IPS матрица с классическим соотношением сторон 18:9, есть разъем 3,5 мм, сканер отпечатков пальцев расположен под экраном, но нет влагозащиты — сложно сказать, какой Mate действительно лучше.

И если у вас сложилось впечатление, что я пытаюсь ругать новые флагманы Huawei, то спешу заверить, что это не так. После презентации очевидно разве что то, что позиционирование аппаратов осталось прежним, а их характеристики плюс-минус сравнимым с конкурентами. Все остальные нюансы требуют личного знакомства и тестирования. Насколько эффективным окажется использование модуля NPU при фотосъемке? Действительно ли аппараты способны проработать два дня на одном заряде аккумулятора? Практичен ли режим работы «десктопа» и стоит ли обзавестись Bluetooth мышью и клавиатурой для его использования? Надеюсь, что скоро мы сможем ответить на эти вопросы.