Сравнение характеристик Huawei Mate 10 Pro, Pixel 2 XL, Galaxy Note8 и iPhone X
Представленные вчера Huawei Mate 10, Mate 10 Pro и Mate 10 Porsche Design замыкают череду анонсов флагманов 2017 года. Поэтому если вы ждали, пока компании представят все новинки, чтобы выбрать себе новогодний подарок — можете переходить к следующим этапам, предшествующим покупке (чтение обзоров, муки выбора и сбор нужной суммы денег:) ).
От ITC.ua презентацию в Мюнхене посетил наш главный редактор, Тарас Мищенко, он поделится впечатлениями от живого знакомства со смартфонами, а я подготовил традиционное сравнение характеристик последних анонсированных флагманов с крупными экранами, а также поделюсь своими заочными впечатлениями от новых Mate.
|Смартфон / Параметры
|Huawei Mate 10 Pro
|Google Pixel 2 XL
|Samsung Galaxy Note8
|Apple iPhone X
|Размеры, мм
|154.2 x 74.5 x 7.9
|157.9 x 76.7 x 7.9
|162.5 x 74.8 x 8.6
|143.6 x 70.9 x 7.7
|Вес, г
|178
|175
|195
|174
|Количество SIM
|2
|1
|2
|1
|Влагозащита
|IP67
|IP67
|IP68
|IP67
|Аккумулятор, мАч
|4000
|3520
|3300
|2716
|Зарядка
|быстрая проводная
|быстрая проводная
|быстрая проводная + быстрая беспроводная
|быстрая проводная + Qi
|Экраны
|Диагональ
|6.0
|6.0
|6.3
|5.8
|Разрешение
|2160 x 1080
|1440 x 2880
|1440 x 2960
|1125 x 2436
|PPI
|402
|538
|521
|458
|Технология
|OLED
|P-OLED
|Super AMOLED
|OLED (Super AMOLED?)
|Другое
|HRD10
|Always-on display, sRGB
|HDR10, Always-on display, профили
|Dolby Vision/HDR10, 3D Touch, True-tone
|Платформа
|ОС
|Android 8.0 (Oreo)
|Android 8.0 (Oreo)
|Android 7.1.1 (Nougat)
|iOS 11
|SoC
|Huawei Kirin 970
|Qualcomm Snapdragon 835
|Exynos 8895 Octa
|Apple A11 Bionic, Neural engine
|ROM
|64/128
|64/128
|64/128/256
|64/256
|RAM
|4/6
|4
|6
|3
|Слот MicroSD
|есть
|нет
|есть
|нет
|NFC
|есть
|есть
|есть
|есть (ограниченная функциональность)
|Камеры
|Основная
|12+20 Мп, f/1.6, OIS
|12 Мп, f/1.8, OIS+EIS, Dual Pixel
|12+12 Мп, f/1.7 + f/2.4, OIS
|12+12 Мп, f/1.8 + f/2.4, OIS
|Фронтальная
|8 Мп, f/2.0
|8 Мп, f/2.4
|8 Мп, f/1.7
|7 Мп, f/2.2
|Другое
|портретный режим, распознавание сцены, монохромный сенсор, 2x гибридный зум, 2160p@30fps, 1080p@30/60fps
|портретный режим, HDR+, 2160p@30fps, 720p@240fps
|2x оптический зум, портретный режим, AutoHDR, технология Dual Pixel, 2160p@30fps, 720p@240fps
|2x оптический зум, портретный режим, 2160p@/60fps, 1080p@240fps
|Динамики
|стерео
|стерео
|моно
|стерео
|Разъем 3,5 мм
|нет
|нет
|есть
|нет
|Особенности
|первый процессор со «встроенной нейронной сетью» (NPU), EMUI
|актуальная версия Android, сервисы Google (Assistant, Google Lens и т.д.)
|Сканер радужной оболочки, отпечатков пальцев, Samsung Pay, Samsung DeX
|Apple Pay и другие сервисы компании, Face ID
|Цена
|от €799
|от $850
|от $930 (РРЦ от 30 тыс. грн)
|от $999 (РРЦ от 38 тыс. грн)
Благодаря просто таки огромному количеству слухов и утечек, могло сложится впечатление, что новые Mate 10 и Mate 10 Pro получились уж слишком ожидаемыми, как будто компания не показала ничего нового. Доля истины в этом есть, ведь новому Kirin 970 была посвящена отдельная презентация в рамках IFA 2017, качественные изображения смартфонов появились до анонса, плюс сама компания подогревала интерес публики, постепенно раскрывая отдельных характеристики в своих социальных сетях.
Фактически для презентации припасли только отдельные детали. Так, про новые Mate можно сказать, что это очередные флагманы в стеклянных корпусах. В самом факте использования этого материала нет ничего плохого, да и аппараты на картинках выглядят неплохо, но сейчас наступил странный момент, когда практически все компании пришли к использованию металлических рамок и стеклянных «спинок». Становится даже немного грустно, тем более что для Huawei этот материал не является самым типичным и беспроводной зарядки у смартфонов нет.
Еще одна малопонятная особенность — отказ от разъема 3,5 мм в Mate 10 Pro и его сохранение в обычном Mate 10. Наверняка компания мотивирует это наличием полноценной влагозащиты, но ведь стандартный mini-jack давно не мешает Sony делать защищенные аппараты.
Также некоторые вопросы, в контексте позиционирования, вызывают характеристики. Mate 10 Pro — «старший» в линейке, у него OLED экран с соотношением сторон 18:9 и максимально тонкими рамками, из-за чего сканер отпечатков перенесли на заднюю сторону. Выбор Full HD+ экрана SEO компании объяснил желанием достичь максимального времени работы, дескать при разрешении 2K это сложно.
При этом P10 Plus с 2K дисплеем работал дольше обычного P10, а у «младшего» Mate 10 используется матрица с таким же разрешением. Значит ли это, что более доступная модель будет работать заметно меньше? С учетом того, что у Mate 10 используется IPS матрица с классическим соотношением сторон 18:9, есть разъем 3,5 мм, сканер отпечатков пальцев расположен под экраном, но нет влагозащиты — сложно сказать, какой Mate действительно лучше.
И если у вас сложилось впечатление, что я пытаюсь ругать новые флагманы Huawei, то спешу заверить, что это не так. После презентации очевидно разве что то, что позиционирование аппаратов осталось прежним, а их характеристики плюс-минус сравнимым с конкурентами. Все остальные нюансы требуют личного знакомства и тестирования. Насколько эффективным окажется использование модуля NPU при фотосъемке? Действительно ли аппараты способны проработать два дня на одном заряде аккумулятора? Практичен ли режим работы «десктопа» и стоит ли обзавестись Bluetooth мышью и клавиатурой для его использования? Надеюсь, что скоро мы сможем ответить на эти вопросы.