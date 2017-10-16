Прямая трансляция с презентации Huawei Mate 10 в Мюнхене (завершена)

Сегодня компания Huawei проведет пресс-конференцию в Мюнхене, где представит общественности свой новый флагманский смартфон Huawei Mate 10, о котором мы последнее время много писали. Говоря точнее, нас ждет не один, а сразу несколько смартфонов Huawei Mate 10 – вместе с обычным должны представить версии Mate 10 Pro, Mate 10 Lite и Mate 10 Porsche Edition. Возможно, некоторые из них дебютируют позже.

Мы же, в свою очередь, традиционно приглашаем вас посмотреть презентацию вместе с нами, поделиться своими впечатлениями от увиденного и поучаствовать в обсуждении новинок в комментариях. Как обычно, о по итогам презентации будут подготовлены отдельные новости.

К настоящему моменту многое о семействе смартфонов Huawei Mate 10 уже известно и, возможно, производитель и не расскажет на пресс-конференции ничего нового. В этот раз инсайдеры особенно хорошо постарались и слили в сеть практически все подробности. Только вчера предыдущие утечки дополнили фотографии розничной упаковки Huawei Mate 10, а также реальные фото самого устройства со всех сторон. Приводим их в галерее ниже:

Одновременно были опубликованы фотографии, сделанные на сдвоенному камеру Huawei Mate 10 с диафрагмой F/1,6 (жаль только, что снимки представлены в сжатом виде, а не в оригинальном разрешении):

Презентация начинается в 15:00 по киевскому времени, не опаздывайте.