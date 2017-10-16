Представлена флагманская линейка смартфонов Huawei Mate 10

На сегодняшнем мероприятии компания Huawei, конечно же, представила новый флагманский смартфон Huawei Mate 10. Говоря точнее, смартфоны, поскольку одновременно дебютировали несколько версий Huawei Mate 10: обычный Huawei Mate 10, версия Mate 10 Pro и версия Mate 10 Pro Porsche Design (похоже, Mate 10 Lite представят отдельно в ближайшее время). Практически все о новинках мы знали еще до анонса, так что остается лишь подвести итоги и заполнить небольшие пробелы.

Дизайн смартфонов ровно такой, как на многих утечках, попавших в сеть за последние дни. Главное различие между моделями Huawei Mate 10 и Mate 10 Pro заключается в размерах и формах экранов. В то время как у Mate 10 используется дисплей с классическими пропорциями (16:9), модель Mate 10 Pro щеголяет новомодным и более вытянутым экраном с соотношением сторон 18:9. Говоря конкретнее, разрешение экрана Huawei Mate 10 составляет 2560х1440 пикселей, а у Mate 10 Pro — 2160х1080 пикселей. В случае Huawei Mate 10 используется панель LCD, а у Mate 10 Pro – OLED. При этом диагонали экранов составляют 5,9 и 6 дюймов соответственно. В обоих поддерживается режим HDR10, но для панели Mate 10 Pro еще заявлен охват 112% цветового пространства NTSC.

Благодаря вытянутому в высоту экрану модель Mate 10 Pro выглядит более компактной в сравнении с обычным Mate 10, и при этом больше походит на «безрамочные» предложения конкурентов.

Продолжая говорить о дизайне, обе модели получили стеклянные корпуса, благодаря чему задняя панель устройств симпатично переливается на свету. Обе будут доступны в двух основных цветах корпуса (Mocha Brown и Pink Gold), но в случае Mate 10 некоторые части корпуса окрашены в черный и золотой цвета, а у Mate 10 Pro дополнительными цветами выбраны синий и серый.

Особняком идет версия Porsche Design в цветовом исполнении Diamond Black.

Еще одно заметное визуальное отличие между Mate 10 и Mate 10 Pro – расположение сканера отпечатков пальцев. У обычного Mate 10 дактилоскопический датчик встроен в кнопку Home на передней панели, тогда как у Mate 10 Pro этот компонент находится на задней панели.

Еще Mate 10 сохранил стандартный разъем диаметром 3,5 мм для подключения наушников, которого у Mate 10 Pro, как вы уже догадались, нет. Зато у Mate 10 Pro корпус имеет степень защиты IP67, а значит устройство выдерживает погружение в воду на глубину одного метра в течении 30 минут и защищено от попадания пыли. Обычный Mate 10 тоже предлагает защищенное исполнение, но здесь степень защиты IP53, то есть в воду смартфон лучше не окунать.

Технические же характеристики у обеих моделей практически идентичны. Сердцем в обоих случаях служит SoC Kirin 970 — та самая, которая включает не только привычные CPU и GPU, но еще и специальный блок NPU, именуемый нейронным процессором. Оперативной памяти 4 ГБ, а флэш-памяти — 64 ГБ. В случае Mate 10 Pro будет еще версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Есть возможность расширения встроенной памяти за счет установки карт microSD, но стоит учитывать, что здесь используется гибридный слот, позволяющий установить либо карту microSD, либо вторую карту SIM.

Система сдвоенной камеры Leica состоит из модулей разрешением 12 Мп (RGB) и 20 Мп (монохромный). Оба оснащены объективами с максимальной диафрагмой F/1,6. В обоих применена система оптической стабилизации изображения. Также основная камера оснащена фазовым автофокусом с лазерным помощником, поддерживает запись видео разрешением 4К, в отличие от представленного сегодня компакта Canon PowerShot G1 X Mark III, а также использует преимущества встроенного нейронного процессора для съемки фото. Кат утверждается, ИИ-возможности Mate 10 существенно улучшают качество фото при съемке движущихся объектов и при использовании цифрового зума.

В числе прочего нейронный процессор Mate 10 существенно замедлит устаревание устройства – со временем устройство досконально выучит пользователя и научится предугадывать его действия, распределяя ресурсы так, чтобы он никогда не ощущал недостаток производительности. Также Huawei убеждена, что по возможностям глубинного обучения и распознавания образов нейронный процессор SoC Mate 10 превосходит таковой у новых iPhone.

Емкость аккумулятора в обоих моделях одинакова – 4000 мА*ч, что с учетом 10-нм SoC должно обеспечит достойную автономность. Кроме того, поддерживается технология быстрой зарядки Huawei SuperCharge – всего 20 минут на подзарядке смогут обеспечить целый день автономной работы устройства. Комплектно ЗУ имеет сертификат безопасности TÜV Safety Certified.

Отдельно стоит отметить поддержку специального десктопного режима. Особого внимание заслуживает подход китайского производителя к реализации этой идеи. В отличие от HP Elite x3 и Samsung Galaxy S8 смартфоны Huawei Mate 10 не требуют никакой док-станции. Для превращения смартфона в ПК понадобится всего один кабель с разъемами USB-C и DisplayPort, а также клавиатура и мышь, которые подключаются по Bluetooth. Ну и монитор с разъемом DisplayPort, конечно же. Что еще интереснее, экран смартфона в этом режиме можно использовать в роли тачпада для управления. Кроме того, экран можно делить на две части для одновременного запуска двух разных приложений.

Из коробки смартфоны Huawei Mate 10 будут работать под управлением новейшей «восьмой» версии Android Oreo, дополненной, что примечательно, «восьмой» версией фирменной оболочки EMUI («шестую» и «седьмую» версии EMUI производитель проигнорировал). В скором времени «восьмую» версию Android с новым UI должны получить модели Huawei Mate 9, Mate 9 Pro, P10 и P10 Plus.

Модель Porsche Edition, помимо внешности, отличается от Mate 10 Pro еще и более емким флэш-накопителем – 256 ГБ. Пока известно лишь, что до конца месяца Mate 10 поступит в продажу в Мексике, Испании и ОАЭ, сроков для других рынков не назвали. Зато есть цены для Европы: Mate 10 – €699, Mate 10 Pro – €799 и Porsche Design Mate 10 Pro – внушительные $1645.

Вот живые фото смартфона Mate 10 Pro.

Как видим, ширина рамок такая же, как на официальных изображениях.