Тест-драйв Mazda3 2019: пан или пропал? (+ сравнение хэтч/седан и бензин/дизель)





Новое поколение Mazda3 – одна из самых важных новинок 2019 года в Украине: популярный, массовый, народный автомобиль. Однако презентация оставила несколько неприятных вопросов: «Ух, а почему такая высокая цена?! Может, Mazda3 забыла рецепт собственной популярности? Или автомобиль реально соответствует такому «прайсу»?». В этом помогут разобраться сразу две Mazda3 с разными кузовами, моторами и комплектациями.

Позиционирование

Модель Mazda3 2019 – это автомобиль С-класса, который сегодня представлен уже в четвертом поколении. В истории Mazda3 находится немало интересных ответвлений в лице мощных модификаций Mazda3 MPS, гибридов и версий с полным приводом. Но основа модельного ряда всегда оставалась неизменной: хэтчбек или седан, моторы мощностью 100-150 л.с. и передний привод. Именно такие автомобили и представлены в статье.

Автомобиль Mazda3 начиная с 2004 года насчитывает уже четыре поколения модели. Текущее поколение модели Mazda3 дебютировало в 2018-м году и добралось в Украину летом 2019-го. В статье представлен красный хэтчбек Mazda3 HB с бензиновым мотором 1,5 л в комплектации EXCLUSIVE (пред-максимальная) и белый седан Mazda3 SDN с турбодизелем 1,8 л в комплектации PREMIUM (максимальная).

Как едет?

Перед нами одна модель – а едет так, будто это два разных автомобиля.

Красный «огонь-хэтчбек» по началу заводит звучным рыком выхлопа, рядом с рычагом АКПП сияет переключатель спорт-режима. «Эх, прокачу!» Нет, не прокачу. Бензиновый 1,5-литровый двигатель раньше радовал не столько мощностью в абсолюте, сколько живым характером. Но теперь этого нет: до отметки около 3 тыс. об/мин мотор тянет слабо, будто к автомобилю привязана резинка сзади. Как не жми акселератор, но ускорение посредственное, да и громкое рычание уже начинает раздражать: ведь звук есть, а разгона-то нет.

После 3-3,5 тысяч оборотов автомобиль будто сбрасывает оковы и я снова узнаю прежний «мотор-живчик»: он крутится-вертится-живет на высоких оборотах, наконец-то проявляя свой характер и одаривая водителя нормальной динамикой. Но такой радикальный переход от «не еду» к «еду» неудобен: изначально динамики мало, прижал педаль акселератора сильнее, мотор перешел рубеж – а теперь динамики уже много, отпускай акселератор и дави тормоз, иначе догонишь соседа спереди. Ступенчатый характер мотора огорчает в городе. А жесткая подвеска – огорчает на трассе. Хэтчбек Mazda3 2019 уж слишком упруго отрабатывает каждую яму и бугорок: откровенных ударов и пробоев нет, но постоянная тряска есть. Причем порой Mazda3 2019 HB находила микро-неровности даже проверенной хорошей дороге: там, где другие автомобили едут ровно и мягко, «трешка»-хэтч начинает мелко и часто трястись, будто едешь по стиральной доске. Проблема не решается спусканием шин до пониженного давления: все равно зуд и тряска в езде. К чему такая настройка подвески с таким-то мотором?

Признаться, мы не сошлись с Mazda3 2019 HB ни в дизайне, ни в ходовых качествах. Я не понимаю этой массивной задней стойки – и не понимаю характера автомобиля. Обратите внимание на передний бампер, темную окантовку и сетчатую решетку радиатора, оригинальные фонари: все это отличительные детали для разных кузовов. Номинально Mazda3 HB едет обещанные 12 секунд до «сотни», но управлять разгоном неудобно и «спорт»-режим ситуацию не спасает. Все, за что могу похвалить хэтчбек – так это за управляемость: минимальные крены, быстрые реакции на поворот руля, нейтральное поведение в вираже – без сносов, без заносов.

Но ведь и седан поворачивает не хуже: пусть и без молодежного азарта, но всегда четко и однозначно. У него также плотная подвеска, но это благородная поступь – собранность на плохой дороге, нет той самой упомянутой мелкой тряски. А на крупных волнах Mazda3 SDN порой даже позволял себе небольшую вертикальную раскачку.

Но главное в белом автомобиле – конечно, турбодизель. Мотор запоминается тишиной в работе: да этот турбодизель тише «бензиновика»! Да, на улице вы по-прежнему будете слышать характерное тарахтение, но в салоне автомобиль поразительно тихий: отличная звукоизоляция: шума почти нет! А вот уверенная дизельная тяга – есть. Двигатель берется в работу уже на 1,5 тыс. об/мин, хорошенько подхватывает тягой на 2-2,5 тысячах и уносит автомобиль вперед, не боясь крутится вплоть до 4-4,5 тыс. об/мин. При этом дизельный седан Mazda3 предлагает отличную связь по акселератору: сколько нажал – столько и получил, без малейших задержек. Да, здесь в АКПП нет спортивного режима, но об этом я печалился лишь первые пару-тройку дней пока не «прикатался» к автомобилю – и понял: для дизельного седана характерен размеренный стиль движения «на моменте», вместо резких ускорений «на оборотах». Получается спокойнее, но при этом едва ли не быстрее, чем в случае с хэтчбеком.

Мне нравится классический облик седана с чуть смещенным назад куполом крыши. Добавьте пару ярких современных акцентов, вроде светодиодных фар или фонарей с кольцами – и получите гармоничный облик. К слову, обратите внимание на детали: хромированная окантовка решетки радиатора (которая теперь выполнена из горизонтальных рисок), иное решение нижней части переднего бампера, да и сзади оформление двойного выхлопа изменилось. Разгон 0-100 км/ч – быстрее 11 секунд: автомобиль сам себя обгоняет на секунду! При этом управлять разгоном просто и понятно. На низких оборотах дизель тихий, лишь на 2,5-3 тыс. об/мин в салон проникает характерный дизельный гул, но даже в этом случае он старательно придушен: намекнуть, что здесь много тяги, но ни в коем случае не давить на уши водителю и пассажирам.

Седан больше понравился и в салоне. В целом интерьер любой версии Mazda3 является шагом в сторону «премиума»: мягкие отделочные материалы везде и повсюду, полумесяц вокруг водителя и элегантные дефлекторы вентиляции для пассажира, металлические вставки на передней панели и в дверных картах, красивая проекция данный на лобовое стекло. Центральная консоль залита глянцевым пластиком и обязательно поцарапается со временем. Но до этого момента вы будете наслаждаться глубоким рифленым объемным рисунком. Подобное в этом классе встречается редко, ибо дорого – но Mazda сделала: премиум-намек.

Хотя главным центром притяжение в салоне Mazda3 2019 назову руль. Классический круглый тонкий обод, спицы с элегантной отделкой хромом, клавиши и переключатели с «дорогими» кликами – уверен, что этот руль продаст не одну «трешку»! А еще Mazda3 может продать ее кожаный салон, который был в седане. Черная мягчайшая кожа, с перфорацией и коричнево-бордовыми вставками: вот вам еще один премиум-намек. Равно как и металлическая отделка динамиков BOSE: подобное раньше видел, к примеру, в дорогущем Volvo XC90 – неплохая ассоциация, правда? Хотя отмечу, что тканевые сиденья в хэтчбеке также удобны, а их комбинированная темно-коричневая обивка выглядит вполне достойно. Но того ощущение восторга и дороговизны, чем окутывает седан, здесь нет.

Совершенно новая концепция салона с выделенной зоной водителя, дорогие и классные отделочные материалы, феноменально-красивый руль – вот, что такое Mazda3 в любом воплощении. Интерьер хорош и в общем восприятии, и в деталях: приборы с ЖК-дисплеем, проекция данных на лобовое стекло, новые элегантные блоки «климата» и управления мультимедийной системой. Особый «шик» – металлическая отделка динамиков и кожаные сиденья с перфорацией и контрастной вставкой. Хотя и обычные кресла вполне удобны, да и выглядят недурно.

Два автомобиля имеют идентичную колесную базу и должны были предложить примерно сравнимый простор внутри, но на деле воспринимаются по-разному. Хэтчбек Mazda3 2019 с его темным потолком буквально охватывает водителя и пассажиров, из-за чего заваленные передние и задние стойки кажутся еще ближе, чем есть на самом деле. Плюс лихо вздернутая линия заднего бокового окна зажимает обзор и поступающий свет для людей сзади. В итоге все это воспринимается как «тесновато»… В случае Mazda3 SDN ситуация оказывается несколько лучше: светлый потолок не давит на голову, линия остекления сзади горизонтально-ровная, площадь окон больше. При номинально сравнимых размерах салона (седан шире на символические 3 мм) здесь психологически легче «дышать». Беру в кавычки, поскольку для реального улучшения вентиляции не помешали бы отдельные дефлекторы сзади. А еще можно было добавить парочку USB-портов для подзарядки гаджетов пассажиров, да попутно расщедриться на кармашек сзади водительского кресла. Но нет – Mazda3 в любом варианте предлагает для задних пассажиров лишь «программу минимум»: подлокотник, подстаканники, карманы в дверях. Следы традиционной японско-автомобильной экономии?

Да, есть немного – и больше всего это проявилось в багажнике полюбившегося седана. Если для Mazda3 2019 HB по статусу положено иметь полную отделку багажника, то в случае с Mazda3 SDN задняя панель осталась открытой. Представьте себе: стальная пластина, простенький плафон освещения, тросики да проводка – а рядом динамик с гордой надписью BOSE…

Номинально сзади размеры салона идентичны, но седан воспринимается более просторным. Жаль, недостает дефлекторов вентиляции и USB-портов. В бонусах – лишь подлокотник и подстаканники. Хэтчбек предлагает полезный объем багажника 398 л и нормальную обивку, седан может порадовать объемом 450 л, но огорчить отделкой верхней панели. Полочек, ниш, крючков недостает – есть лишь вставка-органайзер в подполье.

Есть ли инновации?

Новое поколение Mazda3 построено на новой архитектуре Skyactiv-Vehicle: в будущем можно ждать гибрид (обычный и подзаряжаемый), есть возможность установки полного привода (к примеру, вторым носителем этой платформы стал кроссовер СХ-30). Правда, пока ни первого, ни второго для «трешки» в Украине нет, а потому довольствуемся общими пунктами. Во-первых, повышена доля высокопрочных сталей с пределом текучести 980 МПа: ранее подобной стали в структуре кузова было 3% – теперь в десять раз больше. Во-вторых, если верить производителю, впервые в автомобильном мире для массовой модели используется сталь с пределом текучести 1310 МПа. Данные изменения служат одной общей задача: облегчить кузов, одновременно сделав его прочнее, что важно для управляемости и безопасности (посмотрите результаты краш-тестов ниже). В-третьих, автомобиль получил новую схему подвески: спереди – независимая подвеска МакФерсон, сзади – полунезависимая, на основе торсионной поперечной балки. Да-да, вместо независимой подвески теперь балка. Но компания Mazda не была бы собой, если бы не «изобрела велосипед»: балка имеет переменное сечение и профиль по своей длине, что должно сказаться на поведении автомобиля. Плюс доработки по мелочам: дополнительные уплотнители на стыках дверей и крышки багажника – для улучшения аэродинамики, больше звукоизоляционных матов – для тишины в салоне.

Новое поколение Mazda3 построено на основе несущего кузова, где радикально увеличена доля высокопрочных сталей. Передняя подвеска – независимая МакФерсон, сзади используется полунезависимая подвеска на основе поперечной балки. Спереди установлены вентилируемые тормозные диски диаметром 295 мм, сзади – диски диаметром 265 мм, для Украины предлагаются только 16-дюймовые колеса. Усилитель руля – электрический. Интересно, что более габаритный седан на деле оказался легче хэтчбека: 1323 кг против 1324 кг для версии с одинаковым мотором.

Но главная техническая перемена – новый турбодизель объемом 1,8 л с отдачей 116 л.с. и 270 Нм. Мотор серии SKYACTIV-D получил на удивление низкую степень сжатия – всего 14,8:1 – причем у создателей есть тому оригинальное объяснение. Оцените мысль… В традиционных дизельных моторах при достижении поршнем ВМТ (верхней мертвой точки) давление и температура в цилиндре уж слишком повышается, возможно слишком сильное воспламенение топливовоздушной смеси, которое сложно контролировать (фактически – детонация в дизельном моторе). Поэтому топливо приходится впрыскивать или до ВМТ или после нее, что приводит к плохому смешиванию топлива с воздухом, недостаточному сгоранию топливовоздушной смеси, повышенному уровню выбросов выхлопных газов, пр. В случае с новым мотором SKYACTIV-D благодаря пониженной степени сжатия процесс сгорания происходит более плавно. В итоге можно впрыскивать топливо в нужный момент, здесь лучше смесеобразование и полнее сгорание топливовоздушной смеси, ниже уровень отработанных газов – настолько ниже, что удается выполнять нормы токсичности Euro 6d-TEMP без SCR-катализатора! Плюс ввиду уменьшенных нагрузок, удалось облегчить детали мотора относительно дизелей прошлого поколения: теперь используется блок из алюминия – «минус» 25 кг, новая головка блока с интегрированным выпускным коллектором – еще «минус» 3 кг, поршни стали легче на 25%, уменьшен диаметр коленчатого вала. Последние два пункта (поршни и коленвал) означают снижение инерционных потерь и возможность повышения предельных оборотов – а это означает, что в будущем можно ждать более мощной версии данного дизельного двигателя.

Новый турбодизель – пожалуй, главное техническое приобретение Mazda3: отличный мотор с парочкой идей на грани «почему об этом никто раньше не подумал». Бензиновый двигатель SKYACTIV—G 1,5 л номинально даже получил +3 Нм – было 120 л.с. и 150 Нм, а стало 120 л.с. и 153 Нм – но на деле адаптация под нормы Euro 6d—TEMP не прошла бесследно: пропала тяга на низах. Турбодизель тяжелее бензинового мотора примерно на 70 кг, вся дополнительная нагрузка приходится на переднюю ось. Оба двигателя работают в паре с традиционной 6-ст. АКПП: никаких вариаторов и преселективных «роботов».

Цены и конкуренты

Новое поколение Mazda3 в Украине предлагается с бензиновым мотором 1,5 л (120 л.с.), турбодизелем 1,8 л (116 л.с.), в кузовах хэтчбек или седан, всегда с 6-ст. АКПП, в трех комплектациях – итого пять вариантов. Цены меняются в зависимости от мотора/комплектации, но не меняются в зависимости от типа кузова: хэтчбек и седан стоят одинаково.

Модельную гамму Mazda3 2019 открывает комплектация STYLE. которая изначально не просто «хороша», а даже «очень хороша»: семь подушек безопасности, светодиодные фары, 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, тонированные задние боковые окна, система стабилизации, 2-зонный «климат», подогрев передних сидений, подогрев руля, камера заднего вида, круиз-контроль, датчики света и дождя, проекция данный на лобовое стекло, мультимедиа MZD Connect с 8,8-дюймовым дисплеем, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, 7-дюймовый ЖК-дисплей по центру панели приборов, мультифункциональный руль «в коже», пр. Цены следующие: Mazda3 (седан или хэтчбек) с бензиновым мотором 1,5 л – от 656 тыс. грн. или $26 тыс., вариант с турбодизелем 1,8 л – 733 тыс. грн. или $29 тыс.

Ступенькой выше расположена комплектация EXCLUSIVE, где добавлено следующее: система адаптивного освещения ALH, комплекс для активной безопасности I-ACTIVSENSE (автоматическое экстренное торможение при движении вперед и назад, контроль перекрестного трафика), контроль усталости водителя, мониторинг «слепых зон» зеркал заднего вида BSM, системы контроля рядности, адаптивный круиз-контроль АСС, круговой обзор, пр. В этом случае Mazda3 (седан или хэтчбек) с бензиновым мотором 1,5 л оценивается в 708 тыс. грн. или $28 тыс., вариант с турбодизелем 1,8 л – в 786 тыс. грн. или $31 тыс. Красный хэтчбек в статье – версия EXCLUSIVE с бензиновым мотором 1,5 л.

Наконец, на вершине модельно гаммы расположен вариант PREMIUM, который дополнительно предлагает: кожаную обивку салона, бесключевой доступ, аудиосистему BOSE на 12 динамиков, пр. Данная версия доступна только в кузове «седан» и только с турбодизелем 1,8 л: это и есть белый тестовый автомобиль. Цена: 815 тыс. грн. или $32 тыс.

Начиная со средней комплектации, автомобиль предлагает широчайший набор систем помощи водителю – для безопасности и комфорта. Часть из них уже была известная по прошлому поколению Mazda3, некоторые обновились, ряд систем появились впервые: круговой обзор, мониторинг состояния водителя, новое поколение MZD Connect (меню похоже на BMW, дисплей теперь не сенсорный, но увеличен до 8,8 дюйма). Система адаптивного освещения AHL означает использование 20 светодиодных модулей в каждой фаре, которые умеют подстраивать свет под ситуацию на дороге. Подогрев руля, передних сидений, 2-зонный «климат», 16-дюймовые колеса, проекция данный на лобовое стекло – все это есть даже в стартовой комплектации Mazda3. Парочка нюансов, которые зависят от типа мотора, а не от комплектации: бензиновые версии могут предложить спорт-режим АКПП, в преимуществах дизельных версий – подрулевые лепестки и электропривод сиденья водителя с памятью (начиная с комплектации EXCLUSIVE).

А теперь разбираем конкурентов. И для этого нужно разделить два автомобиля. Если говорить о Mazda3 HB, то ситуация для него непростая. Пусть у нас хэтчбеки С-класса представлены не слишком широко, но даже присутствующих хватит, чтобы изрядно усложнить жизнь Mazda3 2019. Во-первых, есть Volkswagen Golf и SEAT Leon – пусть автомобили далеко не новинки, но они хорошо едут, а в их гамме можно найти более мощные двигатели. Во-вторых, вспомню Hyundai i30 и Peugeot 308 – ценники ниже, есть варианты с дизелем и в кузове «универсал». В-третьих, если непременно хотите оригинальности и «японца» – то существует Honda Civic 5D: за цену Mazda3 HB можно «замахнутся» даже на подогретую версию с 1,5-литровым турбо-мотором. Мало того, если хотите универсальный 5-дверный автомобиль Mazda, то за 700 тыс. грн. можно «замахнутся» на любую другую модель: полноприводную CX-3, базовую версию CX-5, универсал Mazda6 SW – и каждый из этих автомобилей будет лучше «тройки», предлагая какое-то ключевое преимущество (или даже несколько): выше мощность, полный привод, просторнее салон, больше багажник…

Однако в случае седана ситуации меняется. Текущий 2019 года оказался богат на седаны С-класса: новые поколения Toyota Corolla и Ford Focus, возвращение Opel Astra Sedan, обновление Hyundai Elantra. А еще обязательно вспомню Honda Civic 4D и Renault Megane. Нюанс в том, что седан Mazda3 2019 дороже практически всех вышеперечисленных автомобилей, но и лучше их – по уровню оснащения, отделке салона, поведению на дороге, и т.д. Это автомобиль, который реально сделал полшага над своим классом и должен конкурировать с новым поколением Volkswagen Jetta, которого у нас нет. Реально соперничать с Mazda3 SDN может лишь Renault Megane и отчасти SKODA Octavia – причем речь идет о дорогих версиях, которые сравнимы по цене с Mazda. Плюс в модельной гамме Mazda для «тройки»-седана найдется место: во-первых – седанов только два (Mazda6 и Mazda3), во-вторых – дизельный седан и вовсе один. Причем Mazda3 может оказаться даже чуть лучше в комплектации относительно Mazda6: тот случай, когда не «младшая модель», а «более компактная модель».

Хэтчбек Mazda3 с 1,5-литровым бензиновым мотором оказывается под жестким прессингом конкурентов: есть модели дешевле, есть варианты мощнее, есть дизели и универсалы. Да и в гамме Mazda найдутся родственники-соперники. А вот дизельный седан Mazda3 может стать одним из королей своего класса: дорогой автомобиль, но он реально того стоит – почти все соперники уступают в ездовых повадках и уровне оснащения.

Стоимость содержания

В городе хэтчбек с бензиновым двигателем потребляет около 8-8,5 л на 100 км пути. Пустые дороги и плавный стиль езды помогут снизить расход до 7 л на 100 км, при активном стиле езды и/или многочисленных пробках расход топлива возрастает до 9,5 л на 100 км пути. Дизельный автомобиль оказывается примерно на 1-1,5 л экономичнее: в среднем 7 л на 100 км, без пробок и при плавной езде расход – 6 л, при активном драйве и/или многочисленных пробках – готовьтесь к 8 л на 100 км пути. На трассе при движении со скоростью 80-90 км/ч бензиновый автомобиль потребляет 4,5 л на 100 км, при скорости 110-120 км/ч расход возрастает до 6 л на 100 км пути. Дизельный седан обходился меньшим: на 80-90 км/ч расход колебался у отметки 3,8-4 л на 100 км, на скорости 110-120 км/ч – расход 5-5,5 л на 100 км.

Общая гарантия на автомобили не отличается: три года или 100 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее. А вот периодичность ТО отличается: для бензинового мотора – раз в 20 тыс. км или раз в год, для дизельного – раз в 10 тыс. км или раз в год. Также отличается и стоимость сервисного обслуживания. Так, минимальное ТО для бензиновой версии Mazda3 обойдется в 2,9-3,6 тыс. грн. (в зависимости от типа масла), минимальное ТО для дизельной версии потребует 3,1-4,1 тыс. грн. Если говорить в целом, то за 100 тыс. км на техническое обслуживание бензиновой версии Mazda3 нужно отдать 21-25 тыс. грн., а в случае с дизельным автомобилем эта сума равна 47-55 тыс. грн.

Цены на автомобиль указаны по состоянию на август, без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля. Цены на ТО указаны для Киева и могут отличатся в зависимости от города, области, выбранного дилера.

Безопасность

Автомобиль прошел стандартный цикл испытаний и краш-тестов Euro NCAP, где заслужил максимальную «5-звездочную оценку». Причем автомобиль выступил очень хорошо: защита взрослых – 98%, защита детей – 87%, почти все части тела в любых краш-тестах имеют «зеленую зону» (хорошая защита), лишь ноги местами имеют желтый окрас (достаточная защита). Словом: у «трешки» уверенная «пятерка» за защиту.

В итоге

Отвечая на вопрос заголовка: белый седан с дизелем – «пан», красный хэтчбек с бензиновым мотором – «пропал». Удивительно как сильно могут разниться оценки для Mazda3, но это так.

Хэтчбек расстроил буквально всем: странным дизайном, настройкой ходовой части, поведением мотора, теснотой в салоне – и при этом за него просят немало денег. Да, за седан с дизелем просят еще больше. Но это тот случай, что раз уж нашли 700 тыс. грн., то найдете еще 100 тыс. грн. Потому, что белый седан Mazda3 2019 того стоит: вышколенный и статный автомобиль с цельным характером. У него гармоничный дизайн, хороший двигатель, лучше поведение на дороге, великолепный салон (в хэтчбеке он просто хорош). В прошлом я отмечал, что Mazda3 является одним из фаворитов «Автомобиль года 2020», так вот знайте – в том целиком и полностью заслуга именно великолепного белого дизельного седана.

Плюсы:

+ Дизайн седана: классический силуэт «вне времени» плюс вкрапления современных акцентов

+ Поведение турбодизеля: отличная тяга, тишина в работе

+ Седан: ходовые качества и компоновка салона в задней части

Минусы:

— Высокая цена – хотелось бы иметь более простые, но и более дешевые версии

— Поведение бензинового мотора: мало тяги снизу, шумность, медленные реакции на газ

— Хэтчбек: ходовые качества и ощущение тесноты салона

Технические характеристики Mazda3 HB 1.5 AT

Кузов – хэтчбек, 5 мест

Габариты – 4,46 х 1,8 х 1,44 м

Колесная база – 2,725 м

Клиренс – 140 мм

Багажник – от 398 л (5 мест) до 1026 л (2 места)

Грузоподъемность – 525 кг

Минимальная снаряженная масса – 1324 кг

Мотор – бензиновый, атмосферный, R4, 1,5 л

Мощность – 120 л.с. при 6000 об/мин

Крутящий момент – 153 Нм при 4000 об/мин

Удельная мощность и момент – 91 л.с. на 1 т; 116 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – 6-ст. АКПП (классический гидромеханический «автомат»)

Динамика 0-100 км/ч – 12,1 с

Максимальная скорость – 193 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 6,8 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 5,1 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – Yokohama BluEarth-GT 205/60R16

Минимальная цена автомобиля – от 656 тыс. грн. или около $26 тыс.

Цена тестового автомобиля – 708 тыс. грн. или около $28 тыс.

Технические характеристики Mazda3 SDN 1.8 AT

Кузов – седан, 5 мест

Габариты – 4,66 х 1,8 х 1,44 м

Колесная база – 2,725 м

Клиренс – 140 мм

Багажник – от 450 л (5 мест) до 1132 л (2 места)

Грузоподъемность – 519 кг

Минимальная снаряженная масса – 1395 кг

Мотор – турбодизель, R4, 1,8 л

Мощность – 116 л.с. при 4000 об/мин

Крутящий момент – 270 Нм при 1600-2600 об/мин

Удельная мощность и момент – 83 л.с. на 1 т; 194 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – 6-ст. АКПП (классический гидромеханический «автомат»)

Динамика 0-100 км/ч – 12,1 с

Максимальная скорость – 199 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 5,1 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 4,2 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – Yokohama BluEarth-GT 205/60R16

Минимальная цена автомобиля – от 656 тыс. грн. или около $26 тыс.

Цена тестового автомобиля – 815 тыс. грн. или около $32 тыс.