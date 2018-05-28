Hyundai i30: создан для европейцев, но нужен ли украинцам?

Hyundai i30 позволит разбавить череду кроссоверов и напомнить о том, что такое «породистый европейский хэтчбек». Да-да, именно так: «породистый» по своему поведению на дороге и «европейский» по качеству сборки и месту производства. Но достаточно ли этого, чтобы иметь успех на автомобильном рынке Украины?

Позиционирование

Все просто: Hyundai i30 – это хэтчбек С-класса, созданный для европейцев и производимый в Европе (Чехия). В начале 2000 годов компания Hyundai стремилась не просто попасть, а прочно закрепиться на европейском рынке и модель i30 стала первенцем i-семейства, созданного по европейским лекалам. Так было всегда на протяжении истории этой модели, которая насчитывает уже три поколения.

Первое поколение Hyundai i30 дебютировало в 2007 году, второе появилось в 2011. Автомобиль третьего поколения увидел свет осенью 2016 года, продажи в Украине стартовали в августе 2017.

В статье представлен автомобиль в максимальной комплектации Premium с бензиновым атмосферным мотором 1,6 л и 6-ст. АКПП; кратко представлены другие версии – отдельно отмечу по тексту.

Как едет?

Во-первых – комфортно. Тестовый автомобиль запомнился мягкой ходовой частью, которая откровенно радовала на наших разбитых дорогах: подвеска ощущается мягкой на неровностях разного типа. При этом уточню, что тестовый автомобиль был «обут» в шины 225/45R17 и мне сложно представить, насколько мягко Hyundai i30 может ездить на 15-16-дюймовых колесах с более высоко-профильными шинами: это один из самых комфортных автомобилей, которые довелось встретить за последнее время. Двигатель и АКПП также всецело нацелены на комфорт: неспешный разгон, быстрая реакция на нажатие педали газа, хорошая тяга с 1,5 до 4 тыс. об/мин (дальше «крутить» смысла нет), мягкие переключения.

Во-вторых – запомнилась хорошая управляемость. Автомобиль заезжает в поворот охотно (лишь иногда заметна недостаточная поворачиваемость), с минимальными кренами, быстро реагирует на поворот руля (2,5 оборота от упора до упора). Хотя, конечно, не спорткар: руль легкий и усилие на нем «общее», не слишком информативное, оно мало изменяется в зависимости от угла поворота руля. Если выбрать режим «SPORT», то руль станет чуть тяжелее, но вряд ли информативнее. Однако в целом, даже с оговорками, Hyundai i30 в вопросах класса езды находится на высоком «европейском» уровне.

Хэтчбек Hyundai i30 перестал стесняться своей азиатской родословной – много аккуратных и мягких линий, вытягивающих из архивов истории слово «биодизайн». Вот и характер езды похож: мягкий и покладистый. В максимальной версии – светодиодные фары и фонари. В углах переднего бампера – воздуховоды для улучшения аэродинамики и вертикальные светодиоды: ДХО плюс указатель поворота. Колеса – 17-дюймовые.

Кстати, о режимах езды. Всего их три: стандартный, SPORT, ECO. Стандартный описал выше. В режиме «SPORT», помимо утяжеления руля, также меняется логика работы АКПП: переключения передач смещаются в зону более высоких оборотов, можно раскрутить двигатель до 5-6 тыс. об/мин. Но именно там становиться заметен недостаток мощности. Вроде и хочешь ехать быстро, вон даже кнопочку специальную нажал… Но 1,6 л – это все-таки 1,6 л и не более того. Режим «ECO» напротив – делает машину более «мягкой», смена передач происходят на 2-2,5 тыс. об/мин, при этом на низких оборотах автомобиль излишне «расслаблен». В итоге оба режима являются больше игрушкой, чем полезными в реальности. В стандарте автомобиль имеет цельный и завершенный характер, этакий «добротный хэтч для реальной жизни».

Вот и салон полностью такой, здесь нет вызывающих форм или ультрамодных решений. Но здесь царит атмосфера «современной классики»: все ключевые органы управления именно там, где они должны быть, и как они должны быть – традиционные стрелочные приборы, отдельный блок «климата» с физическими кнопками, система мультимедиа с крупным дисплеем, расположенным на одной высоте с приборной доской (удобно переносить взгляд). Под рукой – рычаг АКПП, пара кнопок (различные подогревы и смена режимов езды), подлокотник и лоток со шторкой.

Передняя панель выполнена в черно-серых тонах и мягких линиях – не раздражает. Подсветка кнопок повсеместно сине-фиолетовая, удобный бок климата с собственным экраном и кнопками – тому пример. А красивые приборы SUPER VISION имеют свою бело подсветку и красочный цветной дисплей бортового компьютера с отличной функциональностью (много данных БК, много тонких настроек автомобиля).

Центральная консоль собрала в себе кнопки подогрева сидений и руля, электропривод «ручника», скрытый отсек с функцией беспроводной зарядки смартфона, лоток со шторкой и подстаканниками, подлокотник с глубокой нишей. Сиденья радуют комбинированной отделкой и хорошим профилем с явно выраженной боковой поддержкой – спасибо большой глубине толстой спинки…

Последнюю фразу скажет водитель, но явно не пассажиры сзади. Потому, что запас места во втором ряду Hyundai i30, как говорится, «в рамках класса, но не более того», некоторые «французы» будут и потеснее, а вот «немцы» – просторнее. Из положительных нюансов стоит отметить откидывающийся подлокотник и дефлекторы вентиляции для задних пассажиров (особенность максимальной версии автомобиля). Из негативных – жесткие пластиковые задники сидений, в которые упираются колени рослых пассажиров. Что касается багажника, то его номинальный объем достигает 400 л, плюс есть крючки для сумок и розетка, а также бонус в виде лючка для перевозки длинномеров, который скрыт за подлокотником задних пассажиров. Словом, хороший багажник, но вряд ли лучший в классе.

Жаль, что к замечаниям по салону добавляются и досадные замечания по езде. Например, иногда прослушивается звук от качения шин, который переходит в какой-то резонанс кузова, низкочастотный гул. Он меняется в зависимости от скорости езды и типа дороги, но так или иначе, в большей или меньшей степени – порой гул возникает. Еще пример – работа АКПП: редко, но заметны «кивки» при переключении 1-2 передачи. Все эти замечания эпизодичны, но они есть. И такие нюансы в вопросах езды, салона, багажника, не позволяет назвать Hyundai i30 идеально-комфортным семейным автомобилем. Хотя, признаюсь честно, я удивлен тому, насколько высокий класс пытается задавать Hyundai i30, на уровне образцовых европейских моделей. Может он и не лучше их, но уже однозначно в той лиге.

Пассажиров сзади вряд ли порадует простор (просто «хэтч С-класса»), но точно порадуют подлокотник и дефлекторы вентиляции. Похоже и с багажником: почти 400 л, пару крючков, розетка. Явный бонус – лишь лючок для длинномеров.

Есть ли инновации?

Третье поколение Hyundai i30 построено на основе и по лекалам предшественника, однако все ключевые элементы были доработаны. Кузов получил больше высокопрочных сталей (теперь их доля достигает 53%), благодаря чему стал легче и жестче, подвески полностью независимые (МакФерсон спереди и многорычажная сзади). Автомобиль стал чуть длиннее и шире предшественника, но одновременно стал ниже. Под капотом тестового автомобиля был установлен бензиновый атмосферный 1,6-литровый двигатель Gamma и 6-ступенчатая гидромеханическая АКПП. Хотя можно получить и более интересную технику: для Hyundai i30 в Украине предлагается двигатель T-GDI (турбина и непосредственный впрыск топлива) плюс 7-ст. трансмиссия DCT (роботизированная АКПП с двумя сцеплениями, подобно DSG).

Нынешний Hyundai i30 – это классические наработки в стиле предшественника (несущий стальной кузов, многорычажная подвеска, атмосферные моторы и АКПП) плюс парочка современных решений (турбо-мотор T—GDI, трансмиссия DCT). Невзирая на корейскую марку, модель i30 производится в Европе.

Жаль, но часть современной техники недоступна в Украине. Так, к нам не доехали: активный круиз-контроль (есть только обычный), система мониторинга «слепых зон» зеркал заднего вида, функция автоматического экстренного торможения в городе. В тоже время, украинские покупатели получают фары с функцией подсветки поворотов уже в «базе», а максимальная версия (как тестовый автомобиль) может порадовать даже полностью светодиодной передней оптикой. Кроме того, для модели Hyundai i30 предлагается «продвинутая» система мультимедиа: 8-дюймовый сенсорный дисплей, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, навигация и камера заднего вида, голосовое управление. Плюс есть пара приятных мелочей, среди которых возможность создать собственное меню для доступа к часто используемым функциям, а также кнопка быстрого доступа, на которую можно подключить один из пунктов меню. Наконец, предусмотрена беспроводная зарядка для смартфона в нише на центральной консоли.

Hyundai i30 радует современной и удобной системой мультимедиа: при первом знакомстве она кажется простой, но при детальном изучении впечатляет продуманностью в мелочах и широкими возможностями настройки. Плюс такие приятные мелочи как беспроводная зарядка для смартфона, светодиодные фары в максимальной версии, а также камера заднего вида с линиями-подсказками.

Цены и конкуренты

Хэтчбек Hyundai i30 предлагает украинским покупателям выбор из восьми версий. Базовый автомобиль – это двигатель 1,4 л (100 л.с.), 6-ст. «механика», комплектация Express: шесть подушек безопасности, круиз-контроль, подогрев передних сидений и руля, легкосплавные 15-дюймовые колеса, фирменная магнитола с 5-дюймовым монохромным дисплеем, приборы SUPER VISION. Такой автомобиль оценивается в 504 тыс. грн. или около $19,5 тыс.

Двигатель 1,6 л в паре с 6-ст. АКПП при аналогичной комплектации Express означает цену 540 тыс. грн. или чуть менее $21 тыс. Более мощный мотор 1,4 T-GDI в паре с АКПП DCT означает доплату 52 тыс. грн. – т.е. автомобиль с таким мотором в начально-средних версиях обходится примерно в 600 тыс. грн. Схожая цена – 611 тыс. грн или около $23,5 тыс. – и на тестовый автомобиль: атмосферный 1,6-литровый мотор, традиционная гидромеханическая АКПП, но зато максимальная комплектация Premium. Наконец, вершина модельной гаммы Hyundai i30 в Украине – это мотор 1,4 T-GDI, АКПП DCT, комплектация Premium: комбинированная отделка салона «ткань + экокожа», мультимедиа с 8-дюймовым дисплеем, камера заднего вида, 17-дюймовые колесные диски, светодиодные фары, пр. Цена – 663 тыс. грн. или $25,5 тыс.

Немного о семействе i30 в целом, помимо хэтчбека также существуют универсал i30 CW и модель i30 Fastback. Оба появятся в Украине до конца года и будут лишь немного дороже хэтча в сравнимой версии. Пусть для универсала С-класса есть немало конкурентов, но i30 Fastback обещает стать откровением: оригинальный автомобиль в модном стиле «5-дверного купе».

Если говорить о конкурентах, то сразу вспоминаются модели традиционного С-класса. Во-первых, VW Golf, который принято считать эталоном, но за столь высокое звание приходится изрядно платить, на версии со сравнимым оснащением цены, мягко говоря, немалые. Во-вторых, есть Renault Megane и SEAT Leon – если вы хотите «что-то вроде Golf», но более интересное в дизайне и не столь дорогое в покупке. Третий вариант – Peugeot 308 и Opel Astra: на секундочку, это «Автомобили года», о которых украинцы вспоминают нечасто (а жаль).

Также есть смежные конкуренты. Простой пример: автосалон Hyundai, бюджет 500-650 тыс. грн. – что можно купить? Хэтчбек Hyundai i30 стоит в окружении ближайших родственников-конкурентов. Компактный седан Accent – внутри примерно такой же в вопросах простора, дешевле по цене, выигрывает в некоторых мелочах комплектации. Более крупный седан Elantra – просторнее в салоне, больше багажник. Кроссовер Creta – умеет мягко ехать и можно замахнуться на полный привод. Базовые версии Tucson – большой размер и просторен внутри.

Сам по себе автомобиль Hyundai i30 хорош. Но в сегменте «хэтчбек С-класса» он не выделяется ярким пятном, которое заставит покупателя купить именно его среди множества других сильных прямых конкурентов: в явные плюсы можно записать ожидание высокой надежности традиционной техники, да хороший комфорт в езде. Есть смежные конкуренты из сегментов, горячо любимых украинцами: седаны и кроссоверы. Здесь Hyundai i30 может выиграть соотношением комплектация/цена. Однако ситуация с конкурентами все равно выходит очень опасной.

Стоимость содержания

Городской расход топлива в среднем составил 10 л на 100 км пути. В пробках и/или при попытке динамичной езды – расход возрастал до 11-11,5 л на 100 км, что немало. Однако при пустых дорогах и плавном стиле езды реально получалось снизить расход топлива примерно до 8,5 л на 100 км пути, что вполне соответствует паспортным данным. При езде по трассе со скоростью 80-90 км/ч расход топлива составил 5,5 л на 100 км пути, при скорости 110-120 км/ч расход топлива возрастал до 6-6,5 л на 100 км пути.

Общая гарантия на автомобиль составляет пять лет или 100 тыс. км пробега – в зависимости от того, что наступит ранее. Периодичность ТО – раз в год или 15 000 км. Минимальная стоимость простейшего ТО составляет 4,2 тыс. грн., более обширный сервис (расширенное ТО) обойдется в 8,3 тыс. грн.

Цены на автомобиль и ТО указаны по состоянию на май, без учета дополнительных скидок и акций, которые действуют при покупке автомобиля или его обслуживании.

В итоге

Я с чистой совестью могу вам рекомендовать присмотреться к Hyundai i30: это классический (и классный) хэтчбек С-класса, скроенный по европейским лекалам. Он хорошо управляется, комфортен на ходу, его двигатель и АКПП, скорее всего, будут без проблем служить долгие годы. Но вопрос: купит ли его рядовой украинец? Если ищете условный «хэтч С-класса», то есть много конкурентов с более известным именем. Если ищите условный «автомобиль за $20-23 тыс.», то есть много конкурентов из смежных классов. В итоге, чтобы купить Hyundai i30 нужно хотеть купить именно Hyundai i30, понимаете?

Вместе с тем основа и шасси, заложенные в Hyundai i30, все-таки впечатляют очень высоким уровнем. И теперь я с нетерпением жду Hyundai i30 Fastback, который должен объединить высокий класс езды со стилем необычного кузова, при этом предлагая традиционные козыри Hyundai – хорошую надежность и адекватную цену.

Плюсы:

+ Комфортная подвеска, минимальные крены, быстрые реакции на руль – европейская порода

+ Потенциально обещает быть очень надежным: привычные мотор, АКПП, подвеска

+ Для своего класса – нет провалов, в любом вопросе «хорошист»…

Минусы:

— …но не «отличник»: недостает детали в характере, которой «i30» побеждает конкурентов

— Мотор 1,6 л «едет» на объем 1,6 л, но «не едет» на обещанные 130 л.с.

Технические характеристики Hyundai i30 1,6 АКПП

Кузов – хэтчбек; 5 мест

Габариты – 4,34 х 1,795 х 1,465 м

Колесная база – 2,65 м

Клиренс – 140 мм

Багажник – 394 л (5 мест)

Грузоподъемность – 560 кг

Минимальная снаряженная масса – 1 197 кг

Мотор – бензиновый, атмосферный, R4; 1,6 л

Мощность – 130 л.с. при 6 300 об/мин

Крутящий момент – 155 Нм при 4 850 об/мин

Удельная мощность и момент – 108 л.с. на 1 т; 129 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – 6-ст. АКПП (традиционная гидромеханическая АКПП)

Динамика 0-100 км/ч – 10,5 с

Максимальная скорость – 195 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 8,6 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 5,1 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – Michelin Primacy 3 225/45R17

Минимальная цена автомобиля – 504 тыс. грн. (около $19,5 тыс.)

Цена тестового автомобиля с учетом опций – 611 тыс. грн. (около $23,5 тыс.)

Автомобиль предоставлен – Хюндай Мотор Украина