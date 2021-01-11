Тест-драйв Volkswagen T-Cross: золотой малыш





Первый тест-драйв в новом году – и первый тест-драйв новинки Volkswagen T-Cross в Украине! Причем это не просто новинка, а компактный кроссовер, на «автомате», да еще и от известного немецкого бренда – кажется, у Volkswagen T-Cross изначально есть все, чтобы войти в число лидеров класса. Проблемой может стать лишь цена. Потому что кроссовер-«малыш» вышел по-настоящему «золотым».

Позиционирование Volkswagen T-Cross

Самый компактный кроссовер бренда – вот, что такое Volkswagen T-Cross. Стартовав с модели Touareg в начале 2000-х, компания Volkswagen постепенно и разнонаправлено наращивала собственную линейку кроссоверов. Пока в 2018 году не появился Volkswagen T-Cross: он как бы «закрывает снизу» SUV-линейку от Volkswagen. О чем уже детально рассказывал еще во время первого знакомства с моделью в начале 2019. Тогда планировалось, что автомобиль приедет к нам на протяжении года, но тяжелый 2020 и временные остановки в работе внесли свои коррективы: украинские цены на Volkswagen T-Cross огласили лишь в конце 2020, массовые поставки и продажи автомобилей стартуют прямо сейчас – в начале 2021 года.

Номинально Volkswagen T—Cross является первым поколением и не имеет прямых предшественников. Но в косвенных – можно вспомнить модель Volkswagen CrossPolo. Невзирая на отдельное имя T—Cross, на самом деле автомобиль по-прежнему является ближайшим родственником Polo: платформа, мотор и КПП, убранство салона.

Как едет кроссовер Volkswagen T-Cross?

Практически любой автомобиль Volkswagen едет настолько выверено, четко, правильно, что его можно брать за эталон в своем классе: если другая модель вам покажется мягче – значит так и есть, если ощущается жестче – значит тоже правильно. Хотя, конечно, и у компании Volkswagen бывают промахи… но это явно не про модель T-Cross! Так, подвеска автомобиля имеет просто усреднено-удачную настройку: на неровностях – нет ударов и стука, зато есть нормальный комфорт и энергоемкость даже при проезде средних или крупных неровностей. Замечание касается лишь быстрой езды по волнистой дороге, где автомобиль порой начинает мелко дрожать: тогда заметны небольшие вертикальные колебания. Ну а что вы хотели от маленького кроссовера с высоким кузовом на короткой базе? К слову, крены оказались невелики – уж явно меньше, чем ожидаешь получить от этой «коробочки». Да и рулевое управление вполне укладывается в понятие «нормально»: небольшое усилие на руле, реакции без промедлений. Автомобиль просто едет туда, куда нужно. Но за счет компактных габаритов и легкости, с автомобилем Volkswagen T-Cross сразу налаживается взаимопонимание.

Словом, ходовые качества подвески/рулевого просто «нормальные», хотя и без запоминающихся деталей. А вот что запоминается, так это поведение 1-литрового двигателя. Невзирая на скромный объем, каждый разгон для этого мотора – это как личная битва за честь и достоинство: не сдаваться! Каждый старт со светофора, каждое ускорение происходит под звучный 3-цилиндровый саунт-трек, который спустя мгновение превращается в гимн победителя над очередным 1,6-литровым атмосферным «гонщиком». Быстрые реакции на нажатие педали акселератора, быстрый набор оборотов, быстрое «пуляние» при стартах с места – откуда в тебе столько прыти?! Ответ кроется в 7-ступенчатой коробке-DSG, которая позволяет мотору постоянно работать в зоне средних оборотов, где достигается максимальный крутящий момент. К примеру, во время старта и разгона даже в среднем темпе, двигатель на 1-2 передаче «выкручивается» до 3,5-4 тыс об/мин, а на следующих передачах он все время работает в диапазоне 2,5-3 тыс об/мин. При этом молниеносные и незаметные переключения DSG-«автомата» делают разгоны и ускорения буквально бесшовными. Опознать моменты переключения передач можно лишь по звуковому сопровождению мотора да мечущейся стрелке тахометра. Но с ростом скорости запал мотора/коробки пропадает: до 100-130 км/ч добираешься уже в привычном темпе, а поддерживать значительно более высокую скорость выходит проблематично. И еще пара нюансов: первое – при невысоких показателях мощности/момента мотор чувствителен к загрузке; второе – ввиду небольшого объема, здесь слабое торможение двигателем.

Яркий цвет Makena Turkis скрашивает прямоугольно-практичный дизайн автомобиля. Да и создатели постарались сделать Volkswagen T—Cross более интересным в деталях: передняя часть с широкой решеткой радиатора и светодиодами внутри фар лично мне напоминает Touareg, сзади запоминаются фонари под черной глянцевой «маской». А еще поймал себя на мысли, что «кость» с противотуманными фарами внизу переднего бампера – это отсылка к Ford Escort RS 1600: не самое плохое сравнение, правда? Под капотом установлен 1-литровый 115-сильный мотор, который идеально «спелся» с коробкой DSG. Мой замер разгона 0-100 км/ч показывает 11,2 секунды. Но (во-первых) автомобиль попал ко мне едва обкатанным с пробегом порядка 1 000 км. А еще (во-вторых) обратите внимание на разгон со старта и до низких скоростей: до 30 км/ч – результат практически сравним с 182-сильной моделью Honda HR-V Sport, до 60 км/ч – быстрее 150-сильного кроссовера JAC S4. Переключение режимов езды может слегка повлиять на характер автомобиля: в «спорте» коробка затягивает с переключениями вверх да руль становится тяжелее, в «эко» – наоборот, все реакции мотора и трансмиссии максимально сглажены. Но в любом случае: Volkswagen T—Cross – это «бойкий малый» для города.

Высокий угловатый кузов является известным решением для достижения простора салона. А тут еще и прямолинейные формы передней панели (кстати, целиком из жесткого пластика). В итоге внутри кроссовера Volkswagen T-Cross вас встречает вполне достаточный простор – но также, как с ходовыми качествами, это не удивляет: все плюс-минус в рамках данного класса. Также не удивляют простенькие приборы с монохромным дисплеем (хотя можно заказать ЖК-экран Digital Cockpit), не удивляет серая отделка салона (хотя можно заказать яркие оранжевые или зеленые цветовые пакеты), не удивляет привычный блок «климата» или 6,5-дюймовый дисплей системы мультимедиа. Просто автомобиль чтобы просто ездить.

Но вот что удивляет – так это эргономика салона: большие диапазоны регулировки сидений, хорошая обзорность, крупные ниши-лотки под смартфоны, обилие USB-портов формата Type-C. Вот оно, воплощение огромного опыта компании Volkswagen в вопросах эргономики. А еще салон T-Cross – это воплощение опыта Volkswagen в вопросах практичности. К примеру, второй ряд сидений может сдвигаться вперед/назад на 14 см: больше места для двух пассажиров (трое нормально сзади не сядут, не обманывайтесь!) или больше места для вещей в багажном отсеке. К слову, в багажнике предусмотрен многоуровневый пол да пара крючков для пакетов. Наконец, даже сиденье переднего пассажира также можно сложить для перевозки длинномеров (до 2,4 метра). Здесь столько продуманных и практичных решений, что хватило бы на два автомобиля такого класса. На моей памяти лишь один конкурент в данном сегменте – Citroen C3 Aircross – мог предложить подобные варианты трансформации салона.

Форма передней панели проста, пластик жесткий, недостает ярких цветов отделки и запоминающихся деталей. Хотя парочка все-таки есть: к примеру, красивый руль нового типа или декоративная фоновая подсветка. Но в данном случае все глобально компенсируется практичностью: задний ряд – сдвигается, сиденье переднего пассажира – складывается, ниши и USB-порты – везде, пол багажника – регулируется по высоте. При сдвигании дивана второго ряда максимально вперед, багажник увеличивается с 385 до 455 литров. За отменную практичность в столь компактном формате отдельный «зачет»!

Есть ли инновации в модели Volkswagen T-Cross?

В целом конструкцию Volkswagen T-Cross описывал ранее, да плюс можно вспомнить ближайших родственников в виде SEAT Arona, Volkswagen Polo, SEAT Ibiza. Итак: основа автомобиля – платформа MQB-A0 с независимой подвеской спереди и полунезависимой сзади. Под капотом установлен 1-литровый 3-цилиндровый турбо-мотор TSI, который в Украине предложен в паре с 7-ступенчатым «автоматом» DSG (преселективная роботизированная трансмиссия), безальтернативный привод на передние колеса. Единственная альтернатива имеется лишь в выборе мотора. Максимальной версии T-Cross доступен бензиновый 1,5-литровый 150-сильный двигатель TSI, который знаком по модели Volkswagen T-Roc. Как видите, относительно прошлого – потерялась «механика» (именно для Украины, у нас перспектив для МКПП в данном классе мало) и турбодизель (он закрыт для всех рынков).

А еще потерялось много систем, отвечающих за безопасность и комфорт. Жаль, ведь в прошлом отмечал хорошее «взрослое» оснащение этого «малыша»: адаптивный круиз-контроль, система контроля рядности Line Assist, мониторинг «слепых зон» зеркал заднего вида, функция контроля дистанции до впередиидущего автомобиля и экстренного торможения Front Assist, пр. Всего этого теперь нет. И ведь по какой причине? Совсем не потому, что завод-производитель не хочет что-то давать для Украины, а по причине того, что ряд оборудования еще требует сертификации в Украине местными исполнительными органами. Однако конечному покупателю это не важно: данного оборудования для Volkswagen T-Cross нет и все тут. Но что есть? Все-таки немало важных пунктов удалось сохранить. К примеру, полностью светодиодные фары и фонари с характерной черной глянцевой вставкой. Причем выбрав комплектацию с LED-фарами, бонусом получите «противотуманки», которые умеют подсвечивать повороты (т.н. «статический боковой свет»). В тестовом автомобиле была установлена система мультимедиа Composition c 6,5-дюймовым цветным сенсорным дисплеем, опционально предложена мультимедиа Ready 2 Discovery с 8-дюймовым тач-скрином. Кстати, вдобавок получите еще и поддержку беспроводной технологии Apple CapPlay. А в числе наиболее интересных опций можно отметить ЖК-панель приборов Digital Cockpit да премиальную аудиосистему Beats. Словом, кроссовер Volkswagen T-Cross сохранил пару интересных деталей, чтобы удивить искушенного клиента.

Основа автомобиля известна – платформа MQB—A0, несущий кузов, передний привод. По описанию комплектаций становится ясно, что основная ставка делается на мотор 1.0 TSI. Для людей с технофобиями особенно отмечу: двигатель имеет гильзованный блок, а его максимальный крутящий момент (200 Нм) далек от предельных возможностей DSG (250 Нм) – все должно служить долго. Оснащение тестового автомобиля не совсем корректное: к примеру, недостает камеры заднего вида и 8-дюймового дисплея – в данном случае был установлен 6,5-дюмовый дисплей. Хотя в комплектации STYLE все это должно быть изначально. Кстати, о комплектациях…

Цена автомобиля Volkswagen T-Cross и его конкуренты

Кроссовер Volkswagen T-Cross в Украине доступен с двумя моторами на выбор (1-литровый 115 л.с. или 1,5-литровый 150 л.с.) и в трех комплектация – суммарно получаем четыре основных варианта модели. Плюс всевозможные опции поштучно и пакеты декоративной отделки. Плюс важное уточнение: сейчас для покупателей действует специальный бонус-выгода в размере около 36,5 тыс. грн. ($1,3 тыс.), который активируется автоматически при заказе любой опции из конфигуратора: цвет «металлик», колесные диски, пр. Выходит, что от стандартной цены можно отнять 36,5 тыс. грн., но прибавить цену опции – в итоге автомобиль с заказным оснащением выйдет дешевле, чем «база». Сложно, но вот как-то так…

Гамму модели открывает версия, которая так и называется T—Cross: шесть подушек безопасности, кондиционер, круиз-контроль, передние и задние датчики парковки, подогрев сидений и форсунок стеклоомывателя, электропривод стеклоподъемников, сдвижной задний ряд сидений, LED-фонари, мультимедиа Composition с 6,5-дюймовым дисплеем. Стандартная цена Volkswagen T—Cross 1.0 TSI DSG – от 698 тыс. грн. или $24,5 тыс.

Следующая комплектация Life добавляет: 16-дюймовые легкосплавные диски, климат-контроль, руль «в коже», рейлинги на крыше, переднее сиденье с возможностью складывания спинки и потайной нишей-ящиком снизу. Стандартная цена Volkswagen T—Cross 1.0 TSI DSG Life – от 746 тыс. грн. или около $26 тыс.

Наконец, на вершине модельного ряда расположена комплектация Style, которая дополнительно предлагает: полностью светодиодные фары (LED), 17-дюймовые колесные диски, систему Keyless Access (бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой), камеру заднего вида, мультимедиа Ready 2 Discovery с 8-дюймовым дисплеем, поддержку беспроводной технологии Apple CarPlay, фоновую подсветку салона, пр. Стандартная цена Volkswagen T—Cross 1.0 TSI DSG Style – от 820 тыс. грн. или почти $29 тыс., стандартная цена T—Cross 1.5 TSI DSG Style – от 875 тыс. грн. или почти $30,7 тыс.

Кто в конкурентах? Данный класс насчитывает более десятка автомобилей, которые являются взаимными соперниками: можно взять недорогие модели из Румынии или Китая, можно выбрать стильного «итальянца», можно просторного «француза». Словом, соперников так много, что детальное сравнение выльется в отдельный материал в стиле «гид покупателя». Поэтому отмечу лишь пять важных автомобилей-конкурентов, которые дадут понимание рыночного позиционирования Volkswagen T-Cross. Во-первых, кроссовер Ford EcoSport: явно пожилой, зато недорогой и с хорошей отделкой салона. Скучно? Тогда дождитесь Nissan Juke: также небольшой 1-литровый мотор, АКПП-«преселектив», но яркий дизайн и салон, плюс современное оснащение и надежда на привлекательный прайс. Интересной альтернативой и сильным конкурентом выступает Peugeot 2008: оригинальный внешний дизайн, качественный салон с уникальным решением i-Cockpit 3D, ниже стартовый ценник, плюс выбор типа двигателя – бензин или дизель. Кроссовер Suzuki Vitara не дает возможности выбрать дизельный двигатель, зато дает вариант выбора полного привода: редкость в классе! Плюс бойкий и мощный 1,4-литровый турбо-мотор, энергоемкая подвеска, наличие версий с адаптивным «круизом», светодиодными фарами, контролем рядности, даже «панорамой» – и все это за схожие деньги. Наконец, последним конкурентом выступает родственный кроссовер Volkswagen T-Roc: при сравнимом двигателе и оснащении – ценники на две модели также будут примерно сравнимы. При этом Volkswagen T-Roc выглядит более стильно и заметно просторнее внутри, да это просто более логичный выбор. Однако признаться, реальные покупатели порой удивляют. Вот пример: первый в Украине клиентский заказ на Volkswagen T-Cross пришелся как раз на дорогущую 1,5-литровую версию Style – просто потому, что «модная новинка сезона», не иначе.

Даже вышеприведенной пятерки конкурентов достаточно, чтобы уже понять – в этом классе новичку от Volkswagen будет непросто: есть соперники дешевле или просторнее, с дизелем или полным приводом. В пользу Volkswagen T—Cross работает его практичность, узнаваемость бренда – и, как бы это странно не звучало, эффект новизны: в ярких цветах кузова автомобиль выглядит «модником».

Стоимость содержания и реальный расход топлива Volkswagen T-Cross

При езде в городе автомобиль потребляет порядка 8-8,5 л на 100 км пути. Если дороги пустые да поехать максимально плавно – можно получить расход 6-6,5 л на 100 км, при большом количестве пробок и/или динамичном стиле езды – готовьтесь к расходу 9-10 л на 100 км пути. На трассе при скорости 80-90 км/ч автомобиль потребляет 4,5 л на 100 км, с ростом скорости до 110-120 км/ч расход возрастает до 6-6,5 л на «сотню».

Общая гарантия на автомобиль – два года без ограничения пробега, за доплату предлагается расширенная гарантия: максимум четыре года или 120 тыс. км пробега. Сервисное обслуживание нужно проводить с периодичностью 15 тыс. км или раз в год. Минимальная стоимость простого ТО – порядка 2 тыс. грн., точная стоимость ТО зависит от пробега и возраста автомобиля, конкретного дилера, перечня работ, пр.

Цены на автомобиль и сервисное обслуживание указаны по состоянию на январь, без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля или его обслуживании.

Безопасность автомобиля Volkswagen T-Cross

В ходе цикла краш-тестов Euro NCAP автомобиль получил максимальную «5-звездочную» оценку. Замечание к безопасности лишь одно, да и то небольшое – слабая защита для левой ноги водителя (оранжевая зона). В остальном – разные типы ударов, разные части тела, водитель или пассажир – все сплошь отмечено «зеленым» (хорошая защита) или «желтым» (достаточная защита) цветом.

В итоге

Два года назад я выдал Volkswagen T-Cross большие авансы – автомобиль имел все шансы стать по-настоящему массовым в Украине. Это как «правильный Polo для нас», это как «замена 5-го и 6-го Golf-а»: просто автомобиль на каждый день – качественно собран, нормально едет, экономичен в расходе, практичный и удобный, недорогой в покупке. И вот с последним пунктом случился промах. Изначально картина выглядела так, что Volkswagen T-Cross должен был стартовать по цене с $21-22 тыс. и заканчиваться на $25-26 тыс. А получилось, что он только стартует с $25 тыс. – и это очень высокая цена за кроссовер подобного формата. Но все-таки я верю, что Volkswagen T-Cross может стать «народным» в Украине. Причем под словом «народный» подразумеваются продажи не 200-300, а 500-1000 автомобилей в год: примерно так пару лет назад продавались Polo и Golf в Украине. Думаю, подобный результат для Volkswagen T-Cross реален, ведь все необходимое уже есть: имя бренда, качественная сборка, класс езды, практичность. Осталось добавить лишь один пункт, но важный – адекватную цену.

Плюсы:

+ Много практичности и простора в компактном формате

+ Отличная пара «1.0 TSI + DSG», поведение ходовой части

+ Известное имя, «свежий» дизайн, яркие цвета кузова, пакеты внешней отделки

Минусы:

— Цена – если Volkswagen T-Cross хочет стать «народным», ему нужно сильно подешеветь

— Оснащение – от Volkswagen ждем больше систем безопасности и комфорта

Технические характеристики Volkswagen T—Cross 1.0 TSI DSG

Кузов – кроссовер, 5 дверей, 5 мест

Габариты – 4,11 х 1,78 х 1,58 м

Колесная база – 2,56 м

Клиренс – 180 мм

Багажник – от 385 л (5 мест) до 1 281 л (2 места)

Грузоподъемность – 480 кг

Снаряженная масса – 1 270 кг

Мотор – бензиновый, турбо, R3, 1,0 л

Мощность – 115 л.с. при 5 500 об/мин.

Крутящий момент – 200 Нм при 2 500-3 500 об/мин.

Удельная мощность и момент – 91 л.с. на 1 т; 157 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – «автомат»-DSG (преселективная роботизированная КПП)

Разгон 0-100 км/ч – 10,2 секунд

Максимальная скорость – 193 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 5,8 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 4,4 л на 100 км

Страна производства – Испания

Шины тестового автомобиля – Michelin Alpin 6 205/55R17

Минимальная цена – от 698 тыс. грн. или $24,5 тыс. (доп-выгода 36,5 тыс. грн или $1,3 тыс.)