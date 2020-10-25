Как и первый сезон, Призраки усадьбы Блай является довольно вольной трактовкой классического литературного первоисточника, однако если в прошлый раз за основу был взят готический хоррор-роман Шерли Джексон «Призрак дома на холме», по праву считающийся одной из самых страшных книг о привидениях из когда-либо написанных, то теперь Майк Флэнаган искал вдохновение в мистико-психологической повести Генри Джеймса «Поворот винта».

The Haunting of Bly Manor / “Призраки усадьбы Блай” Жанр драма, сверхъестественное, ужасы

Создатель Майк Флэнаган

В ролях Виктория Педретти (Дэни Клейтон), Оливер Джексон-Коэн (Питер Квинт), Амелия Ив (Джейми), Карла Гуджино (пожилая Джейми / рассказчица), Т’Ниа Миллер (Ханна), Раул Коли (Оуэн), Амели Би Смит (Флора Уингрейв), Бенджамин Эван Эйнзуэрт (Майлз Уингрейв), Генри Томас (Генри Уингрейв) и др.

Канал Netflix

Год выпуска 2020

Серий 9

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Как и в книге, речь в «Призраках усадьбы Блай» пойдет о судьбе молодой девушки, которую состоятельный английский денди нанимает в качестве гувернантки для своих племянников, недавно лишившихся родителей. Дети вместе со слугами, в лучших традициях жанра, живут в огромном особняке, практически отрезанном от цивилизации, а их прошлая гувернантка покончила с собой по причинам, о которых домочадцы предпочитают не вспоминать.

Не секрет, что создавать атмосферу Флэнаган умеет — первого же взгляда на мрачный особняк достаточно для того, чтобы вызвать непреодолимое желание оказаться от него как можно дальше, а его жильцы лишь подливают масла в огонь. Улыбающаяся Флора, у которой все “совершенно великолепно”, играет с самодельными куклами, от которых идет мороз по коже, и, кажется, имеет целый список того, чего в этом доме делать нельзя: например, подходить к озеру, выходить из комнаты ночью или передвигать фигурки в уменьшенной копии поместья, расположенной в ее спальне. У необычайно серьезного для своих лет Майлза наблюдаются пугающие перемены манеры поведения, во время которых он кажется совершенно другим человеком, домработница Ханна периодически замыкается в себе и теряет связь с реальностью. Добавим сюда и тот факт, что целое крыло дома закрыто для посещений — раньше здесь жила чета Уингрейвов, но после их таинственной смерти входить в родительские комнаты было запрещено, а Ханна строго следит за тем, чтобы все вещи миссис Уингрейв оставались на своих местах.

Дэни приживается в доме и со временем становится полноправным членом этой своеобразной семьи, умудряясь игнорировать пугающую обстановку, странные, мягко говоря, выходки брата и сестры и неоднозначное поведение остальных домашних. Дело вовсе не в том, что у девушки железные нервы и она без ума от возможности жить в огромном английском особняке, просто ей совершенно не хочется оставаться наедине с призраком мужчины с горящими глазами, следующим за Дэни по пятам.

А дальше сериал делает неожиданный поворот. Флэнаган подготовил сцену для классического хоррора и… превратил его в мистическую любовную драму. “Мне кажется, вы ошиблись в самом начале, когда сказали, что эта история о призраках. Это не так. Это история любви”, — говорит один из героев рассказчице в финальной серии, и эта фраза наилучшим образом характеризует весь второй сезон The Haunting of…, ведь здесь отношениям героев уделяется гораздо больше внимания, чем собственно призракам, населяющим поместье Блай.

Насколько такой подход оказывается оправданным? Вопрос сложный. Оригинальная повесть хоррором не была, Джеймс использовал прием ненадежного рассказчика и не дал однозначного ответа на вопрос, действительно ли гувернантка стала свидетельницей потусторонних явлений или попросту была не в себе. Такой формат Флэнагану однозначно не подходил, так что пришлось импровизировать. Очевидно, шоураннер решил отказаться от самокопирования и отошел от формулы, отлично сработавшей в прошлый раз, но вот заменить ее чем-то равнозначным так и не смог.

С одной стороны, меланхоличная манера повествования пришлась как раз к месту, да и к актерской игре претензий нет, отдельно стоит отметить детей: мимика Бенджамина Эвана Эйнзуэрта заслуживает похвалы, от того, как может меняться его лицо, порой становится не по себе, но главной звездой этого шоу лично для меня стала девятилетняя Амелия Би Смит. С другой, Дом на холме задал определенную планку качества, дотянуться до которой у Поместья Блай не вышло. Практически полное отсутствие скримеров во втором сезоне можно пережить без проблем, этот прием успел набить оскомину еще в начале нулевых, а вот то, что сериал не особо старается напугать зрителя, больше концентрируясь на эмоциональных переживаниях героев, несколько огорчает. Как и то, как на этот раз были реализованы “скрытые призраки”. Одна из главных фишек антологии — постоянное присутствие паранормального в кадре, зритель еще не успел “считать” привидение, но подсознательно осознает, что с картинкой что-то не так, она вызывает тревогу. Повторно вызывать те же ощущения у Поместья Блай не выходит — духи либо припрятаны так хорошо, что превратились в обычные “пасхалки” и для их обнаружения приходится максимально выкручивать контрастность, либо довольно нелепы, как чумной доктор. Главный же монстр сезона оказался попросту морально устаревшим: дух, блуждающий буквально одним и тем же маршрутом в попытках завершить некое неоконченное при жизни дело — это слишком XIX век даже для любителей готического ужаса. Если Флэнаган планировал сделать антагониста именно таким, не стоило, наверное, сдвигать время действия на сто лет вперед.

Как вещь в себе, «Призраки усадьбы Блай» — неплохой мистический триллер и уж точно более интересная интерпретация «Поворота винта», чем вышедший в начале года The Turning (у нас известный как “Няня”), но стоит начать сравнивать его с Домом на холме — и становится немного грустно, первому сезону поместье Блай проигрывает по всем фронтам.