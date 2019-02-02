Еще с первого трейлера было понятно, что сериал про Робина и компанию получится жестоким и мало будет походить на любимые многими мультфильмы, но мы не ожидали, что все будет прямо так мрачно.

Titans / «Титаны» Жанр Супергероика, драма, боевик

Создатели Акива Голдсман, Грег Берланти

В ролях Брентон Туэйтс (Дик Грейсон / Робин / Найтвинг), Анна Диоп (Корианд’р / Старфаер), Тиган Крофт (Рэйчел Рот / Рэйвен), Райан Поттер (Гарфилд Логан / Бист Бой), Алан Ритчсон (Хэнк Холл / Ястреб), Минка Келли (Дон Грейнджер / Голубь), Шеймус Девер (Тригон), Керран Уолтерс (Джейсон Тодд / второй Робин), Конор Лесли (Донна Трой / Чудо-девушка) и др.

Компании DC Universe

Год выпуска 2018

IMDb

Телевизионный сериал о команде молодых супергероев впервые пытались запустить еще четыре года назад, но канал TNT впоследствии отказался от этой идеи и шоу было решено выпускать на новом стриминговом сервисе DC.

В оригинале Юные титаны — это такая себе Лига Справедливости для самых маленьких, состоящая в основном из подростковых версий героев первого эшелона и их звездных напарников вроде Робина, Кид Флэша, Чудо-девочки, Аквалэда и Спиди. Впрочем, у нас больше известен современный состав, показанный в анимационных сериалах Teen Titans и Teen Titans Go! и включающий в себя Робина, Бистбоя, Старфаер, Рэйвен и Киборга. Последний в сериал пока что не попал, а вот остальные герои на месте, хоть и кардинально отличаются от своих анимационных версий. Титаны — это не еще одно развеселое шоу из Вселенной Стрелы, у Акивы Голдсмана и Грега Берланти получился по-нолановски мрачный сериал о глубоко травмированных молодых людях (и Бист Бое), объединенных обстоятельствами.

Первый сезон, фактически, представляет собой длинную историю происхождения героев, так что его без особых проблем сможет смотреть даже тот зритель, который о команде Юных Титанов слышит впервые.

Дик Грейсон покинул Готэм, почувствовав, что он превращается в зеркальную копию Бэтмена, но продолжил бороться с преступностью: днем — в качестве детектива полиции Детройта, ночью — в костюме Робина. Собственно, в полицейском участке Дик впервые и повстречает Рэйчел Рот, девушку, пришедшую в сериал прямиком из Изгоняющего дьявола — кресты на стенах, загробные голоса и демонические образы в зеркале прилагаются. Будущая Рейвен испугана, потеряна, разыскивается культистами и откуда-то знает подробности из прошлого Дика. Пока Робин пытается разобраться в ситуации, потерявшая память Корианд’р убивает злых русских в Вене и, как оказывается, тоже ищет девушку по имени Рэйчел Рот. Гарфилд Логан живет в деревне и, превращаясь в зеленого тигра, ворует диски для Xbox из магазина.

Со временем сюжет сводит героев вместе, но полноценной команды из Титанов пока что не получается, несмотря на совместные тренировки и вроде как общую цель — синергии, присущей другим супергеройским командам, здесь не чувствуется, что, в принципе, ожидаемо. Титаны слишком разные, слишком мало знают друг друга и слишком зациклены на собственных тараканах, чтобы вот так сходу начать действовать как единый механизм. Это логично, но слегка разочаровывает. Спасают ситуацию второстепенные персонажи, появляющиеся на экране с завидным постоянством. Ядерная семья, Роковой патруль, Ястреб и Голубь/Голубка и, особенно, новый Робин Джейсон Тодд не особо напрягаясь дадут фору новоиспеченной команде супергероев.

Из основной четверки интерес представляют разве что Дик Грейсон, медленно но неуклонно превращающийся в Найтвинга, и Рейвен, чья история колеблется между подростковой драмой и хоррором. Бист Бой выполняет роль здешнего весельчака, но на экране появляется редко, отрисовывать экшен-сцены с участием тигра было, очевидно, слишком дорого. Главная же проблема Старфаер, чей нелепый наряд и цвет кожи не обсудил только ленивый, заключается, как ни странно, не в ее внешнем виде. Вся эта канитель с потерей памяти и открытием суперсил заново была задумана ради “неожиданного” плот-твиста в конце сезона, но в итоге только повредила персонажу. Каждый из Титанов сталкивается с кризисом идентичности на пути к своей супергеройской трансформации, каждый, кроме Корианд’р. Ой, что это, я могу ломать шеи и сжигать людей заживо? Ну ок.

Кстати, раз уж мы затронули тему драк, не лишним будет отметить постановку боев и общую кровавость сериала. До уровня Сорвиголовы хореография боев в Титанах, может быть, и не дотягивает, но точно превосходит все остальные супергеройские сериалы от Netflix и The CW, а по уровню жестокости ненамного уступает Карателю. У Титанов, скажем так, своя трактовка фразы “нейтрализовать противника”.

И если к дракам вопросов нет, то к сценарию их больше, чем хотелось бы признать: чрезмерное увлечение сценаристов кроссоверами, пасхалками и флешбеками привело к тому, что у зрителя порой возникает впечатление, что он смотрит три-четыре сериала одновременно, хронология рваная, новые герои появляются совершенно неожиданно и пропадают без предупреждения, не все действующие лица удостаиваются внятного представления, а сам сериал, кажется, не может определиться со своей жанровой принадлежностью, метаясь между детективным процедуралом, боевиком, драмой и мистическим хоррором. Подозрения в том, что в Титанах DC закладывает основу сразу для нескольких шоу, оправдались — самостоятельный сериал о Роковом патруле стартует в стриминговом сервисе DC Universe уже в этом феврале.

И все же, несмотря на имеющиеся минусы, Титаны пока что остаются одним из лучших сериалов во вселенной DC, так что не пропустите, если любите супергероику.