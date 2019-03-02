Trials Rising: Dark Soul на мотоциклах

С момента выхода последних больших проектов в серии мотоаркад/платформеров Trials, Trials Fusion и Trials Frontier, прошло уже пять лет – самое время «обновить клятвы». Встречайте Trials Rising – еще больше безумных трасс, отчаянных прыжков, испорченных контроллеров и измотанных нервов.

Trials Rising Жанр аркадная гонка, платформер

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Языки русский, английский

Разработчик RedLynx, Ubisoft Kiev

Издатель Ubisoft

Сайт Ubisoft.com

Серия Trials – это Dark Souls мира мотоаркад. Это игра, в который вы будете сотни раз умирать из-за собственной невнимательности и медлительности; тратить часы, чтобы научиться проскакивать одну несчастную рампу и разбиваться на следующей; сутками оттачивать мастерство прохождения серии трамплинов, запоминая скорость на каждой из платформ; учиться танцевать на заднем колесе, чтобы протиснуть мотоцикл между взрывоопасных предметов. Хардкор высшей пробы и, вы не поверите, многим такое времяпровождение нравится, спросите, например, фанатов Dark Souls.

Серия Trials начиналась в 2000 г. как браузерная игра на Java. Потом были порты на мобильные платформы (помните еще Nokia N-Gage и Windows Mobile?) и портативные консоли, а также вполне удачная попытка перенести мотоциклетный геймплей на автомобили в Monster Trucks Nitro. Затем, в 2009 г. – выход на больших консолях. В 2011 г. авторы игры, финская студия RedLynx, стали частью Ubisoft и, начиная с Trials Fusion, в работе над серией им помогают наши соотечественники из Ubisoft Kiev. Вот и в новом Trials Rising логотип киевской студии идет сразу же за лого RedLynx.

Начиная с Trials Fusion, разработчики пытаются сделать Trials ближе к простым игрокам, не отпугивая их буквально с первых же уровней. Так что первые три десятка гонок в Trials Rising – легкая прогулка для ветеранов Trials, позволяющая насладиться новыми трассами, оценить сеттинг, окружение и похорошевшую картинку, обратить внимание на множество динамических элементов на треке и переход от 2,5D к чему-то вроде 2,75D (трассы теперь могут плавно изгибаться). Во время заездов первых четырех лиг можно легко набрать три десятка уровней гонщика, попробовать систему контактов, мультиплеер, дополнительные смешные задания (баскетбол на мотоциклах или швыряние гонщика на дальность, например) и т.д. Облегчить вход в игру поможет и обновленная система обучения с действительно наглядными уроками и простыми на первый взгляд заданиями, которые помогут вам освоить достаточно сложные приемы управления мотоциклом. Пропускать эти занятия не стоит.

Ведь, в отличие от сотен клонов, в Trials Rising мотоцикл симулируется на весьма серьезном уровне. Учитывается развесовка тандема гонщик/мотоцикл, нагрузки на оси и амортизаторы, момент системы двух тел, сцепления шин с поверхностью и т.д. Да, законы физики здесь несколько отличаются от общепринятых, но они есть и понимать принцип их работы очень важно для прохождения уровней во второй половине игры. Ведь ремарка про танец на заднем колесе, которая проскользнула чуть выше, это совсем не шутка, некоторые маршруты вам действительно придется проходить, балансируя на одном колесе и почти вертикальных рампах, увеличивая дальность прыжка за счет правильного перераспределения массы и т.д.

Впрочем, до действительно сложных трас сначала нужно добраться. Дело в том, что начиная с 40 уровня гонщика, в Trials Rising начинается гриндинг. Трассы становятся значительно сложнее, а контракты, являющиеся основным источником опыта на начальной стадии игры, и вовсе выглядят невыполнимыми. Если на первых уровнях спонсоры требовали от вас просто добраться до клетчатого флага, в крайнем случае совершив при этом с пяток сальто вперед, то в шестой лиге вы должны успеть доехать до финиша за отведенное время, проведя при этом 30 секунд в воздухе, совершив 15 сальто вперед и догнав указанного соперника. Действительно сложно и с первого раза точно не получится, как и с десятого, а порой и пятидесятого.

Проблема же в том, что количество опыта, выдаваемого за повторное прохождение трассы даже на золотую медаль без учета контракта, просто мизерное, а для открытия новых трасс, заданий и чемпионатов вам необходимо не победить в определенном числе заездов, а достигнуть заданного уровня. Вот только без выполнения контрактов для получения следующего за 50 уровнем у вас может уйти почти столько же времени, сколько ушло на то, чтобы дорасти до 50. Гриндинг, гриндинг и еще раз гриндинг. И никакой волшебный донат в данном случае не поможет, в игру просто придется вложить часы и сутки своего времени. В целом, Trials всегда отличалась скачкообразным ростом сложности и сотнями попыток на прохождение уровня, но в Trials Rising после расслабленной первой половины игры вторая часть ощущается как ледяной душ.

Нет, Trials Rising умеет вознаграждать упорство. И когда вы, после десятков безуспешных попыток, сотен дурацких падений и сбросов гонки, наконец-то попадете в поток и пройдете уровень не просто в заданное время, но и красиво, плавно, без ошибок, поймав, что называется, волну – вот тогда вы ощутите реальную эйфорию, настоящий кайф. Не факт, что в следующий раз все у вас получится настолько же гладко, но радость победы это нисколько не портит.

Что авторам Trials Rising однозначно удалось – это трассы. Они по-хорошему безумные. Вслед за поездкой (с полетами!) по Эйфелевой башне следует заезд по разрушенной Припяти, гонка по летящему и разваливающемуся на лету грузовому самолету или по несущемуся по России поезду (вспоминаем Metro Exodus), побег из Алькатраса или гонка по Великой китайской стене, экскурсия по стенам Колизея или по канализации Будапешта. Интересно, что для некоторых трас 2,5D камера превращается в чистую 2D, как будто отдавая долг памяти классическим играм серии.

В текущей версии Trials Rising в вашем распоряжении три базовых мотоцикла, открываемых по мере прохождения игры и отличающихся массой и устойчивостью, и два дополнительных транспортных средства, которые можно открыть на заработанные за победы деньги – велосипед и мощный мотороллер. Каждый из мотоциклов, а особенно велосипед и мотороллер, имеют свой характер и для каждого из них предусмотрены собственные испытания/контракты. На тех же самых трассах, где на базовом мотоцикле от вас будут требовать продемонстрировать чудеса акробатики, на велосипеде попросят просто добраться до финиша, очень уж чувствительное и поначалу непредсказуемое это транспортное средство.

Один из основных акцентов в Trials Rising, кроме собственно гонок, делается на возможность тотальной кастомизации всего и вся. При получении нового уровня вы зарабатываете лут-бокс, из которого выпадают предметы для гонщика и мотоциклов. Причем основная масса выигрываемых предметов – наклейки и трафареты, которые можно разместить буквально на любой части вашего транспортного средства и предмета гардероба. А вот действительно интересные костюмы героя выпадают не просто редко, а крайне редко, мне за 50 уровней досталась буквально пара крутых элементов одежды. Желающие украсить свой аватар приглашаются в магазин, покупки в котором возможны как за внутриигровую валюту, так и за алмазные желуди, которые необходимо приобретать за реальные деньги. Проблема в том, что внутриигровые средства капают тонким ручейком, а цены в магазине до смешного высокие. Впрочем, тем, кому в Trials Rising интересны в первую очередь гонки (например, вашему покорному слуге), нет дела до цен на предметы кастомизации.

Кроме дополнительных активностей в виде последовательных гонок до трех побед/поражений, метания гонщиков на дальность и прыжков над взрывающимися бочками, в Trials Rising есть мультиплеер на 8 человек, правда, набрать компанию для гонки не всегда легко. Плюс в игру встроен полноценный редактор трасс и браузер пользовательского контента, наподобие того, что был в Far Cry 5. Также в грядущем DLC авторы планируют добавить гонки в Южном полушарии. Хотя гонок в этой игре и так очень много, главное — добраться до них через бесконечный гриндинг.

Впрочем, несмотря на определенные проблемы с системой прогрессии и гриндингом во второй половине игры, во всем, что касается гонок, Trials Rising – великолепна игра. Зубодробительно сложная, с интересными трассами и потрясающе простой, но очень гибкой системой управления мотоциклом. Если вам нравились предыдущие части серии Trials, скорее всего, понравится и эта. Впрочем, я бы подождал первых пачтей, возможно, разработчики несколько пересмотрят систему набора уровней и открытия новых чемпионатов, уж очень много негатива она вызвала у фанатов серии.