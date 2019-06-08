Void Bastards: бесконечная история





Void Bastards – это стилизованный под комикс фантастический шутер с элементами roguelike RPG, который сами создатели называют духовным наследником System Shock 2. Что ж, они имеют на это полное право, студией Blue Manchu руководит Джонатан Чей, один из отцов-основателей Irrational Games, авторов System Shock 2, Freedom Force и BioShock Infinite.

Void Bastards Жанр first person shooter, action/RPG

Платформы Windows, macOS, Xbox One

Языки русский, английский

Разработчики Blue Manchu

Издатель Humble Bundle

Сайты Steam

Впрочем, первый проект самой студии Blue Manchu не имел никакого отношения к наследию Irrational Games. Выпущенная в 2013 карточная RPG Card Hunter оказалась крайне необычным и очень прилипчивым проектом, породившим массу подражаний. Оригинальная Card Hunter бесплатно доступна в Steam, а ее мобильная версия Loot & Legends, портированная студией DropForge Games, на iOS. После продолжительного периода поддержки первого проекта студия решила вернуться к корням и занялась разработкой фантастического шутера, хотя без ролевых элементов в Void Bastards тоже не обошлось.

Итак, ваш корабль «Ковчег» попал в Саргассову туманность и висит в ней среди таких же невезучих кораблей. После нападения пиратов бортовой компьютер чувствует себя не очень хорошо и, самое главное, не может управлять кораблем. Ему нужен хоть кто-то, кто обладает правами гражданина и может запустить автопилот, да вот беда… «Ковчег» – тюремный корабль, перевозящий дегидрированных преступников, и правами гражданина здесь не обладает никто. Впрочем, корабельный компьютер нашел выход из столь сложной ситуации – он оживляет одного из заключенных и отправляет его на соседние корабли, искать материалы для того, чтобы подделать карточку гражданина и отдать команду на выход из туманности. Посещение попавших в ловушку кораблей — не самое безопасное занятие, но у компьютера «Ковчега» есть почти бесконечный запас зеков, которых можно послать на разведку вместо погибших товарищей.

Void Bastards – шутер с roguelike-элементами, так что когда очередной заключенный сложит голову в поисках принтера, карточки гражданина, регистрационного компьютера или прочей ерунды, все исследованные им технологии, все гаджеты и оружие достанутся наследнику, следующему в очереди умереть. Это, конечно, несколько упрощает прохождение, но и «Ковчег» не стоит на месте, погружаясь на новые уровни Саргассовой туманности, где обитают более опасные противники, живут космические киты, способные проглотить ваш корабль, мигрируют мусорщики, пожирающие другие заброшенные суда, и рыщут пираты, явно недовольные ретивостью бортового компьютера «Ковчега» и его протеже.

Void Bastards состоит из пошаговой стратегической части в стиле FTL: Faster Than Light, где вы выбираете на карте-сетке туманности корабль-узел, который собираетесь посетить, и шутерной части, которая начинается послы высадки на борт. При планировании следующей миссии стоит учитывать остаток здоровья очередного персонажа; доступное оружие и апгрейды, ситуацию на борту целевого корабля (а там, например, может отсутствовать свет или быть слишком много порталов, порождающих пассажиров-монстров); тип корабля, от которого зависит доступный лут и дополнительные сервисы, и т.д.

Кроме квестовых предметов и ингредиентов для крафтинга новых устройств и оружия, ваш персонаж должен собирать еду и топливо. Без топлива вы не сможете перемещаться по Саргассовой туманности, без еды – восстанавливать здоровье. Перед высадкой стоит внимательно изучить план корабля. Возможно, для начала стоит посетить мостик и узнать, где могут находиться ящики с лутом и/или враги. Важными помещениями являются генераторная (если есть перебои с энергией); отсек жизнеобеспечения, где можно пополнить запасы воздуха; пост службы безопасности, где можно на время отключить охранные турели и роботов-полицейских; двигательный отсек, где можно найти топливо; столовая (еда) и т.д.

Проблемы вашего аватара начинаются с первых шагов по чужому кораблю. Во-первых, здесь есть монстры, и чем дальше, тем мощней. Во-вторых, монстры постоянно прибывают через порталы, так что тормозить не стоит. В-третьих, кислород заканчивается. В-четвертых, на корабле могут быть пираты. В-пятых, за вами может охотиться охранный бот. В-шестых, пока вы отдыхаете после боев, мусорщики жрут еще не посещенные вами корабли. И т.д. Одним словом, весело. Как нам кажется, авторы немного переборщили с количеством таймеров, подгоняющих вашего героя. Скажем, постоянный респаун противников, особенно на судах с большим числом порталов – это лишнее, хотелось бы исследовать брошенные корабли в чуть более спокойной обстановке.

Тем более что шутерная механика — явно не самая сильная сторона Void Bastards. Стрелять здесь просто не очень комфортно. Персонаж кажется слишком заторможенным, управление — инерционным, а сама стрельба — вялой. Мало того, оружие здесь, скажем так, несколько необычное и требует существенной адаптации для использования. Теоретически уровни-корабли можно проходить в stealth-режиме, прячась от турелей и части монстров, запирая за собой двери, но на практике это достаточно сложно осуществить. Вот и приходится умирать и начинать все с самого начала. Учитывая, что несмотря на смену декораций и противников, игровой процесс здесь в некоторой степени однообразный, это не очень радует.

Каждый новый оживленный заключенный имеет собственные особенности, и это разнообразит геймплей. Кто-то время от времени кашляет, привлекая внимание окрестных монстров, кто-то видит на карте все разбросанную еду, кто-то просто мал ростом и может прятаться за столами, правда, стрелять с такого «детского» ракурса на редкость некомфортно. Дополнительные черты характера можно получить, посещая специальные корабли с генетическими лабораториями.

Void Bastards от начала до конца стилизован под комиксы 60-х годов прошлого века. Сюжетные ролики идут прямо в окошках-картинках на странице комикса, весь интерфейс: брифинг, дебрифинг, крафтинг и т.д. – это бумажный комикс. Да и в шутерной части картинка, благодаря cel-shading, выглядит как ожившая страница комикса и напоминает классический шутер XIII (2003) от Ubisoft Paris. Шаги противников визуализируются надписями, взрывы содержат текст KBOOM!, враги кажутся плоскими, а уровни — нарисованными. Все это просто отлично выглядит.

Дополняет картинку специфический для комиксов немного абстрактный юмор бортового компьютера, который пытается подбодрить заключенных, намекая, скажем, что за героизм им скостят пару дней из срока, который им увеличат за нарушение закона по приказу того же самого компьютера. Или жалуясь на неряшливость предыдущего, недавно погибшего, претендента. Прописан компьютер достаточно забавно и чем-то напоминает Claptrap из серии Borderlands.

В целом Void Bastards – забавная, необычная игра. У нее интересная концепция и презентация. Roguelike элементы увеличивают продолжительность геймплея, но… Учитывая, какой процент геймеров добрался до финальных титров, похоже, не один я вместо бесконечно генерируемых уровней и повторяющегося геймплея хотел бы увидеть в Void Bastards сюжетную RPG в космосе, без лишних таймеров и постоянного давления на игрока. Нечто вроде Skyrim в Саргассовой туманности. Увы, это совсем другая игра. Неплохая, но другая.