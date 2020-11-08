Watch Dogs: Legion — каждая кухарка должна научиться взламывать сервера





Лондон ближайшего будущего в Watch Dogs: Legion выглядит как типичная страшилка из Черного зеркала — тотальная слежка со стороны правительства, гудение снующих по небу дронов, крики сотрудников ЧВК, прессующих неудачливого прохожего у всех на виду, технологии распознавания лиц на каждом шагу, нивелирующие право граждан на неприкосновенность частной жизни, КПП с автоматическими турелями и голографическая пропаганда. Кому, как не группе хактивистов DedSec, разбираться со всем этим бардаком?

Watch Dogs: Legion Жанр Open world action-adventure, TPS

Платформы Windows/PlayStation 4/PlayStation 5/Xbox One/Xbox Series X/S

Разработчики Ubisoft Toronto

Издатель Ubisoft

Сайт, Uplay, Epic Games Store

Бороться с тиранией хакеры и им сочувствующие будут уже привычными для серии методами — в ход идут взлом охранных систем правительственных учреждений, проникновения в хранилища, слежка, кража персональных данных, расклеивание плакатов с собственной пропагандой, похищения людей, убийства злодеев и обычных полицейских с применением огнестрельного оружия и боевых дронов. Другими словами, методы и инструментарий у DedSec ровно те же, что и у “угнетателей”. Ubisoft, к сожалению, лишь повысила градус диссонанса, возникшего еще во времена второй части, но если та была щедро сдобренной мемами и прочим интернет-фольклором сатирой, которой многое простительно, то Legion старается выглядеть очень серьезно, а значит, и спрос с него другой.

Останавливаться на сюжете особо не будем — есть несправедливо обвиненные в терроризме хакеры из DedSec с одной стороны, неизвестная группировка Zero Day, криминальный клан Келли, ЧВК Альбион и одураченная полиция — с другой; угадайте, кто выйдет победителем из этого противостояния. В той или иной мере все эти истории вам знакомы — если не из Оруэлла, то из того же Черного зеркала или предыдущих частей серии, количество действительно оригинальных сюжетных моментов в игре можно пересчитать на пальцах, что, впрочем, не мешает получать удовольствие от прохождения основной сюжетной линии. Побочные задания, в свою очередь, относительно однотипные, однако собираются они в отдельной категории квестового журнала и не замусоривают игровую карту мириадами пиктограмм, так что при желании на них можно и вовсе не отвлекаться.

Группа хактивистов, правда, не вызывает никакого сопереживания. Да и какое сопереживание может вызывать хакер, который сразу же после пафосного спича о защите прав и свобод взламывает телефон прохожего, угоняет чужое авто и походя сбивает на нем парочку пешеходов (физика вождения в игре так и осталась далекой от идеала, а пешеходы в панике будто специально сами бросаются под колеса). Другими словами, делать все вышеперечисленное злодеям нельзя, потому что они злодеи, а вот DedSec можно, потому что они же со злом борются. Возглавь лондонскую ячейку пылающий праведным гневом уголовник Пирс, происходящему можно было бы найти вполне убедительное объяснение, но главного героя в Watch Dogs: Legion нет совсем, играть можно вообще за случайного человека с улицы, и поэтому вся эта история с “police state” выглядит неубедительно, а напускная серьезность игре совершенно не к лицу. Зато песочница из Legion вышла неплохая.

Во-первых, в Legion действительно можно завербовать в ряды хактивистов любого, за некоторыми исключениями, жителя Лондона, вплоть до членов вражеских группировок. Обычно для этого требуется выполнить короткое персональное задание персонажа, спасти, например, кого-то из родных или выкрасть данные с защищенного сервера. Персонажи делятся по архетипам — подходящие для штурма, скрытного прохождения или взлома и обладают несколькими из целого вороха уникальных характеристик. Один способен впадать в ярость при получении урона и держит при себе редкую дубину, другой ездит на роскошной машине и его узнают на улицах, третий моментально скрывается от преследователей, носит в рюкзаке уникальный дрон, но может спонтанно умереть (буквально на ровном месте, по дороге к очередному заданию, как случилось у меня). Более того, имеет значение род деятельности рекрута. Завербовав члена Альбиона, вы получите возможность более-менее спокойно расхаживать по охраняемой территории, строитель может в любой момент вызвать грузоперевозочный дрон, который отлично перевозит и самого персонажа, а простой уборщик без проблем скрывается от погони, стоит ему взять в руки швабру и начать усердно тереть асфальт. Внешность, тональность голоса и наборы характеристик генерируются случайным образом, так что желающие могут в свое удовольствие колесить по городу в поисках редких героев, остальным же достаточно будет ограничиться теми рекрутами, которых игра будет предлагать по мере прохождения.

В случае провала миссии персонаж не погибает, если у вас не включен режим перманентной смерти, а отправляется на лечение либо за решетку и становится недоступным на какое-то время, так что неплохо иметь в рядах DedSec медика для ускоренного лечения и адвоката либо кого-то со связями в силовых структурах — для решения вопроса при задержании. Остальные перки могут быть интересны, но совершенно не обязательны. Более того, технологии, которые игрок открывает по мере прокачки, доступны сразу всем персонажам, так что даже окончательная смерть одного из членов DedSec не является такой уж серьезной потерей, жалко может быть разве что редких оперативников, но и им более-менее адекватную замену можно подобрать довольно быстро. Есть в таком подходе как плюсы, так и минусы. Разносить штаб-квартиру MI-6 хрупкой престарелой английской леди с гранатометом как минимум весело, но персонажей ты в итоге воспринимаешь не как личностей, а как взаимозаменяемых болванчиков с набором перков, которыми они по сути и являются.

Разумеется, такое множество разнообразных героев предполагает вариативность при прохождении миссий, и тут у Watch Dogs: Legion все более чем в порядке. Пресытившись перестрелками, которые мало чем отличаются от любого другого шутера от третьего лица за авторством Ubisoft, и прокачав навыки, связанные со взломом техники, я переключился на хакера, вооруженного нелетальным оружием, после чего большинство миссий можно было выполнять, даже не заходя в нужную локацию. С противниками разбирались их собственные дроны и турели, а все квестовые объекты активировал дрон-паук, пока мой персонаж находился в абсолютной безопасности где-то на соседней улице. Игра при этом превратилась в своеобразную головоломку, и вот эти переключения между камерами с целью предварительного изучения территории, выяснения маршрутов патрулей, активации ловушек и перенаправления электрических цепей лично мне понравились гораздо больше, чем скрытное прохождение или прямая конфронтация. Но никто не мешает ворваться в помещение с автоматической винтовкой наперевес и устроить кровавую баню, призывая дроны-камикадзе и расставляя самонаводящиеся турели по углам. Было бы желание.

Отдельно стоит похвалить сам Лондон. В игре доступны всего 8 из 32 лондонских боро, да и то в несколько сжатом виде, однако переданы они настолько достоверно, что знакомому с городом игроку можно вообще не сверяться с картой. Речь идет не только о всемирно известных достопримечательностях вроде Букингемского дворца, Тауэра, национальной галереи или вокзала Кингс-Кросс. Я, к своему удивлению, с первого раза отыскал затерянный в недрах Уайтчепела небольшой отель, в котором как-то останавливался, и следующие несколько часов потратил на исследование города в поисках знакомых мест. Обычный туризм нам, судя по всему, не светит еще какое-то время, так что хочется поблагодарить разработчиков хотя бы за такую альтернативу. При этом выглядит Лондон великолепно и даже без трассировки лучей любоваться окрестностями можно бесконечно долго, но стоит ее включить, как становится понятно, что Control явно засиделся на троне короля ray tracing. Правда, системные требования к железу тут же взлетают до небес. В разрешении 1440p GeForce RTX 2070 и так не всегда может удерживать стабильные 60 кадров в секунду, с включенной же трассировкой лучей производительность местами падает вдвое, но оно того стоит, вне всяких сомнений.

Watch Dogs: Legion — весьма своеобразное развитие идей, заложенных предыдущими частями, и игра не всем придется по вкусу. Мне, к примеру, до конца не удалось побороть легкое раздражение от двойных стандартов в отношении вопросов цифровой безопасности и доступа к персональным данным. Ubisoft так и не смогла внятно объяснить, почему тому же правительству нельзя собирать, хранить и обрабатывать данные о населении на свое усмотрение, а группе анонимусов, ворующих, между делом, деньги с банковских счетов, — можно. И я бы не придирался, если бы игра не ставила этот вопрос во главу угла и не устраивала бы манифестации по этому поводу на каждом шагу. Во второй части данная тематика была обыграна гораздо элегантней.

В остальном получилось очень даже неплохо, осталось дождаться декабря, когда будут запущены сервера для многопользовательской игры. Есть ощущение, что возможность играть за любого жителя Лондона была реализована не в последнюю очередь именно ради мультиплеера.