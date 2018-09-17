Американские политики: технология Deepfake, позволяющая редактировать видеоролики, несет угрозу национальной безопасности

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Технология редактирования видеороликов Deepfake, позволяющая минимальными усилиями подменять одно лицо другим при помощи нейронных сетей, вызывает все больше беспокойства у американских политиков. Инициативная группа, состоящая из трех законодателей — двоих демократов и одного республиканца, направила письмо директору Национальной разведки США Дэну Коутсу с просьбой оценить угрозу, которую представляет новая форма фальсификации, а также разработать соответствующие контрмеры и дать рекомендации Конгрессу.

В письме говорится, что «очень реалистичные цифровые подделки», которые демонстрируют «убедительные изображения людей, делающих или говорящих то, что они никогда не делали», могут быть использованы для шантажа и дезинформации.

«Поскольку эта технология продолжает развиваться и становится все более доступной, она может представлять угрозу для публичного дискурса и национальной безопасности Соединенных Штатов», — отмечают авторы письма из Палаты представителей Адам Шифф, Стефани Мерфи и Карлос Курбело.

В заявлении для прессы Курбело уточнил, что «такого рода подделки потенциально могут нарушить целостность нашего общества и вызвать опасные международные и внутренние последствия». По мнению политика, в будущем технологией обязательно воспользуются «агенты влияния из-за рубежа» — в том числе, российские боты, — для того, чтобы повлиять на ход американских выборов.

«Как и в случае с любой угрозой, наша разведка должна быть готова бороться с ними», — заявил Курбело.