Black Mesa, фанатский ремейк оригинальной Half-Life, вышел из беты





Разработчики-энтузиасты из команды Crowbar Collective объявили, что их фанатский ремейк оригинальной Half-Life — Black Mesa — наконец вышел из беты.

Вместе с тем, несмотря на то, что игру, по факту, уже можно без особых проблем пройти от начала и до конца, она все еще остается в раннем доступе: игроделы не решаются заявить о ее окончательной готовности, поскольку полагают, что в ней все еще могут оставаться отдельные незначительные недоработки. Их задача на ближайшее время — собрать как можно больше данных и отчетов об ошибок от игроков.

Помимо исправления багов, перед полноценным релизом разработчики планируют также ввести достижения для мира Xen, отладить мультиплеер, доработать искусственный интеллект в сюжетном режиме, а также обеспечить полную поддержку мастерской Steam. Точную дату выхода игры из раннего доступа разработчики не называют, указывая лишь, что это произойдет «уже в начале 2020 года».

В рамках зимней распродажи Black Mesa продается в Steam со скидкой 20% и стоит 223 гривны.

Напоследок напомним, что Black Mesa разрабатывают с сентября 2004 года. В 2012 году Crowbar Collective опубликовала билд игры на своем сайте, после чего Valve одобрила создание ремейка Half-Life и помогла выпустить его в Steam в 2015 году — правда, на тот момент игра была неполной, поскольку не включала мир Xen. Технический релиз последней главы состоялся в начале декабря этого года, однако имел проблемы с производительностью и завышенной сложностью. На то, чтобы доработать последнюю часть после технического выхода, у разработчиков ушло менее месяца.

Black Mesa, в основе которой лежит переработанный силами Crowbar Collective движок Source последней версии, предлагает игрокам как улучшенную визуальную составляющую и перезаписанное озвучение, так и обновленный геймплей и несколько перепроектированные уровни.

Источник: DTF