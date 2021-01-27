«Boss Level: Финальная игра» — очередной фантастический боевик о временной петле с Фрэнком Грилло и Мелом Гибсоном [трейлер]





Голливуд в очередной раз снял фильм, посвященный временной петле — «Boss Level: Финальная игра». Судя по трейлеру, этот фантастический комедийный боевик трудно назвать шедевром, однако неплохой актерский состав (Фрэнк Грилло, Мел Гибсон, Наоми Уоттс) и недостаток блокбастеров может помочь ему собрать неплохую кассу.

По сюжету отставной спецназовец Рой Палвер (Фрэнк Грилло) застревает во временной петле в день собственной смерти, скорбя по якобы погибшей любимой (Наоми Уоттс). При этом каждый новый день его убивают разнообразными способами представители команды киллеров. По ходу дела оказывается, что герой стал невольным участником зловещей правительственной программы во главе которой стоит полковник Клайв Вентор (Мел Гибсон). Собственно, зрелищным попыткам сопротивляться киллерам и найти выход из петли и посвящен фильм.





Мела и Наоми представлять нет никакой необходимости, а вот тем, кто не знает Фрэнка Грилло, стоит напомнить об участии актера в киновселенной Marvel (Кроссбоунс), трилогии «Судная ночь» и сиквеле «Телохранителя киллера». Помимо вышеназванных актеров в фильме снялись Мишель Йео («Стражи Галактики»), Аннабелль Уоллис («Острые козырьки»), Кен Джонг («Мальчишник») и другие. Автором сценария и режиссером выступил Джо Карнахан, известный по зрелищным боевикам «Козырные тузы», «Команда А» и «Схватка».

Фильм «Boss Level: Финальная игра» должен был выйти в прокат в 2019 году (а первые пробы были сняты еще в 2012 году), однако из-за пандемии коронавируса премьера задержалась. В итоге цифровой релиз на платформе Hulu состоится 5 марта 2021 года, а точная дата украинской кинопремьеры картины будет объявлена в ближайшее время.

Источник: Hulu