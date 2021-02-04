Брюс Уиллис снялся в очередной ужасной фантастике «Cosmic Sin» / «Космический грех», фильм выйдет сразу в цифре 12 марта 2021 года [трейлер]

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Всего пару месяцев назад мы писали о том, что карьера «крепкого орешка» Брюса Уиллиса переживает не лучшие времена. Как оказалось, фантастика «Breach» стала не последним опытом актера в данном жанре и через месяц мы сможем увидеть еще одно творение под названием «Cosmic Sin» / «Космический грех».

По сюжету действие развивается в 2524 году, когда человечество уже четыре века колонизирует ближайшие звездные системы. Однако внезапно на одной из отдаленных планет колонистов атакует флот враждебных пришельцев. Отставной генерал Джеймс Форд (Брюс Уиллис) вместе с действующим генералом Эроном Райлом (Фрэнк Грилло) и командой элитных солдат должны решить эту проблему до того, как конфликт перерастет в полномасштабную войну.

Судя по трейлеру, как минимум качество графики в новом фильме превосходит предыдущий вариант. Оценить связность сюжета пока не представляется возможным, но с положительной стороны можно отметить наличие в актерском составе как минимум трех достаточно известных персонажей — героя боевиков Фрэнка Грилло, который недавно засветился в картине «Boss Level: Финальная игра», Люка Уилсона («Идиократия») и Аделаиды Кейн («Царство»).

Фильм выйдет в отдельных кинотеатрах и цифровых платформах уже 12 марта 2021 года.

Источник: IGN