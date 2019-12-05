Черная пятница помогла Nintendo Switch установить рекорд продаж в США с результатом 830 тыс. штук за неделю





Прошедшая неделя, максимально насыщенная распродажами и праздниками, оказалась чрезвычайно успешной для игровой консоли Nintendo Switch на рынке США. По официальным данным, за прошедшую неделю американцы приобрели порядка 830 тыс. консолей, включая оригинальную Nintendo Switch и более простую и доступную Nintendo Switch Lite.

Речь идет о неделе между 24 и 30 ноября, на которую пришлись День Благодарения (28 ноября) и Черная Пятница (29 ноября). На размер продаж повлияли не только выходные дни и желание приобрести подарки родным и близким, но и выход свежих игр вроде Pokemon Sword & Shield (с момента выхода только в США и Канаде было продано более 3 млн экземпляров), а также удачный бандл в составе консоли Nintendo Switch и игры Mario Kart 8 Deluxe.

В итоге, суммарные продажи консолей Nintendo Switch в США выросли до 17,5 млн, а по всему миру — превысили отметку 41 млн (41,67 млн). Интересно, что благодаря популярности компактной версии Nintendo Switch Lite семейство Switch может превзойти результат легендарной SNES (49 млн экземпляров) уже в конце текущего года — после распродаж, приуроченных к новогодним праздникам.

Интересно, что в недавнем интервью глава подразделения Nintendo of America Даг Боузер заявил, что рост продаж Switch Lite не приводит к соответствующему падению продаж основной системы Switch. То есть компактная модель стала не заменой, а дополнением к семейству консолей Nintendo, что не может не радовать руководство компании.

Источник: The Verge