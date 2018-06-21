Disney заморозила все запланированные спин-оффы Star Wars из-за кассового провала фильма о молодом Хане Соло

Издание Collider сообщило, что по данным инсайдеров компания Disney осталась весьма недовольной финансовым провалом последнего фильма вселенной «Solo: A Star Wars Story» и заморозила все спин-оффы, над которыми уже шла предварительная работа. Напомним, что это как минимум три отдельных фильма об Оби-Ван Кеноби, Лэндо Калриссиане и Бобе Фетте.

Решение было принято для того, чтобы Disney и принадлежащая ей Lucasfilm перестали распыляться на побочные фильмы и смогли сосредоточиться на развитии основной линии повествования. Напомним, что в 2019 году выйдет завершающая часть третьей трилогии Star Wars: Episode IX от режиссера Дж. Дж. Абрамса, после чего придется снимать четвертую трилогию с порядковыми номерами 10-12. К этому проекту уже приписан Райан Джонсон, написавший сценарий и снявший восьмую часть саги Star Wars: The Last Jedi.

Интересно, что проект сценаристов и продюсеров телесериала «Игра престолов» Дэвида Бениоффа и Дэна Вайсса, которых Disney наняла для создания других новых серий фильмов по вселенной «Звёздных войн», остается в силе. По предварительной задумке, новые фильмы не будут сюжетно связаны с предыдущими трилогиями «Звёздных войн» и четвёртой трилогией Райана Джонсона.

По данным Collider фильм про Оби-Вана Кеноби был на стадии активной разработки, однако теперь команда этого фильма переброшена на другие проекты студии. Фильм о Бобе Фетте находился на стадии утверждения и переговоров с режиссером Джеймсом Мэнголдом, снявшим отличного «Логана», так что работать над ним по сути не начали. Ну, а спин-офф о Лэндо Калриссиане изначально был в подвешенном состоянии, так как зависел от финансового успеха картины о молодом Хане Соло, которого так и не случилось.

Напомним, что на данный момент Solo: A Star Wars Story собрал всего $196 млн на домашнем рынке и $147 млн за его пределами, то есть суммарно $343 млн. Для фильма из такой известной франшизы с бюджетом $250 млн — это однозначный провал по мнению компании Disney, которая ожидала от фильма большего. Для сравнения, первый спин-офф вселенной Rogue One: A Star Wars Story собрал больше $1 млрд при бюджете $200 млн.

Источник: Collider