Джеймс Мэй провел сравнительный тест Dacia Sandero и своего велосипеда Orbea — оба стоят примерно $14 тыс. [видео]





В перерывах между съемками автошоу The Grand Tour ведущие не сидят сложа руки и занимаются побочными проектами. Так, Ричард Хаммонд снимается в передачах для канала Discovery, Джереми Кларксон облагораживает новую ферму, а Джеймс Мэй решил снять сравнительный обзор бюджетного хэтчбека Dacia Sandero и собственного велосипеда Orbea.

Такое сравнение на первый взгляд кажется лишенным практического смысла и чрезмерно юмористическим, но только до того момента, как узнаешь стоимость обоих участников теста. Оказывается, что кастомный углепластиковый велосипед Мэя с уникальным обвесом стоит примерно столько же, сколько и бюджетный Dacia Sandero в не самой плохой комплектации (начальная в Великобритании стартует с отметки 8,000 фунтов, а рассматриваемая в тесте — 10,000 фунтов или примерно $14,000).

Фанаты Top Gear наверняка в курсе, что Dacia Sandero является локальным мемом ведущих автошоу, так как Джеймс Мэй регулярно упоминает о данной модели в новостном блоке. Тем интереснее наблюдать за сравнительным тестом, оба участника которого вызывают неподдельный интерес эксперта.

Источник: Motor1