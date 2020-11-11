Джон Ходжман вернулся к роли PC парня для рекламы новых ПК Mac на собственных процессорах Apple

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Полюбившийся многим поклонникам Apple персонаж в исполнении харизматичного Джона Ходжмана появился под самый занавес онлайн-презентации «One More Thing», где показали первые маки на процессорах M1 собственной разработки Apple (MacBook Air, Mac Mini и MacBook Pro).

В свежей рекламе Ходжман в хорошо знакомом фанатам Apple образе PC-парня реагирует на анонс новых компьютеров Mac на M1 — собственных процессорах компании (подробнее здесь), пришедших на смену процессорам Intel. В привычной манере Ходжман жалуется на более высокую производительность, пассивное (и, следовательно, бесшумное) охлаждение, улучшенную автономность (момент на видео выше с 45:24).

Знаменитая рекламная кампания Apple «Get a Mac» о противостоянии платформ Macintosh и PC, более известная под названием «Mac vs PC», длилась с 2006 по 2010 год. В серии шуточных роликов с двумя персонажами, олицетворяющими типичных представителей двух противоборствующих лагерей (PC и Mac), в оригинальной манере демонстрировались преимущества компьютеров Apple над конкурирующими моделями Windows. Именно Джон Ходжман играл того самого PC парня в серии оригинальных роликов, а его оппонентом выступал Джастин Лонг.

Компиляция рекламных роликов кампании «Mac vs PC»

Пока неясно, планирует ли Apple возрождать рекламную кампанию для новой линейки компьютеров Mac на процессорах M1, или это была единоразовая акция (скорее всего, второе). Но лучшей концовки, пожалуй, и не придумаешь.

Нынешний переход — третья смена архитектуры компьютеров Apple: в начале 90-ых купертиновский гигант перевел свои ПК с процессоров Motorola на PowerPC компании IBM, а в 2005 году произошел переход на обычные CPU Intel. По оценке Apple, переход займет два года и к 2022 году уже весь модельный ряд компьютеров Apple будет работать на процессорах ARM.