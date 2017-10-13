Сервис Netflix решил приурочить финальный трейлер второго сезона сериала «Очень странные дела» / Stranger Things к традиционно мистическому дню «Пятница 13». Видео получилось довольно мрачным, что соответствует обещаниям авторов сделать очередной сезон еще более страшным и взрослым.

Во втором сезоне мы увидим практически всех старых знакомых, который продолжат разбираться с монстрами «обратного мира», которые стремятся проникнуть в нашу реальность. Шоураннеры сериала братья Дафферы уже работают над третьим сезоном, а всего собираются снять не менее четырех-пяти сезонов «Очень странных дел» / Stranger Things.

Примечательно, что в начале текущего года сериал получил премию Гильдии киноактеров США за лучший актерский состав, но не смог получить ни одной награды «Эмми-2017», несмотря на солидное число номинаций.

Напомним, что премьера второго сезона Stranger Things состоится ровно через две недели, 27 октября 2017 года. Все серии появятся на Netflix одновременно, но любителям переводов придется подождать, пока с ним справятся локальные студии озвучивания. Ранее был опубликован всего один полноценный трейлер в рамках конференции San Diego Comic-Con 2017.

Источник: Netflix