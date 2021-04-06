«Godzilla vs. Kong» собрал в мировом кинопрокате рекордные для пандемии $285 млн и одновременно показал лучший старт в стриминговом сервисе HBO Max





Результаты кинопроката фантастического боевика «Godzilla vs. Kong» / «Годзилла против Конга» оказались бальзамом на душу представителей киноиндустрии. Несмотря на гибридный релиз (кинотеатры + стриминг) и далеко не все работающие кинотеатры, фильму уже удалось собрать в прокате рекордные для «коронавирусного» периода $285 млн.

Картина от Warner Bros. и Legendary Entertainment собрала $32 млн в премьерный уикэнд и $48,5 млн в первые пять дней проката в Северной Америке с 3064 кинотеатров. Это заметно больше, чем стартовые результаты недавних премьер «Wonder Woman 1984» ($16,7 млн) и «Tom and Jerry» ($14 млн). Самое интересное заключается в том, что в США фильм одновременно с кинотеатральной премьерой вышел в стриминговом сервисе HBO Max, где был доступен для просмотра без отдельных доплат. Несмотря на это, множество американцев предпочло посмотреть фильм в кинотеатрах. Впрочем, просмотров остальных хватило, чтобы обеспечить фильму рекорд просмотров среди всех фильмов и серилов в сервисе.

В мировом прокате у «Годзиллы против Конга» тоже все отлично с суммой $236,9 млн и крупнейшим результатом в $44 млн из Китая. С учетом производственного бюджета в $165 млн фильму не хватает до выхода на окупаемость всего $50 млн, так что данный фильм уже можно считать финансово успешным.

По мнению представителей индустрии, зрители соскучились по привычной среде (большой зал, хороший звук, компания и попкорн) и с ростом числа вакцинаций будут все активнее посещать кинотеатры, что позволяет надеяться на скорое возрождение кинопроката. Кстати, редакция уже написала рецензию на фильм «Godzilla vs. Kong» / «Годзилла против Конга».

Источник: Variety