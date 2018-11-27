Китайские ученые призвали чиновников расследовать обстоятельства рождения детей с отредактированным геномом

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В минувшее воскресенье китайский ученый Хэ Цзянькуй заявил о появлении на свет первых в мире младенцев, чья ДНК отредактирована с помощью технологии CRISPR/Cas9. Геном двух девочек-близнецов изменен таким образом, чтобы предотвратить заражение вирусом ВИЧ. По словам исследователя, дети так же здоровы, как и любые другие, однако результаты эксперимента Хэ не были опубликованы в рецензируемых журналах или проверены независимой комиссией.

Во многих странах редактирование генов эмбрионов запрещено. Китайские исследователи обычно намного менее чувствительны к этическим вопросам, однако утверждения Хэ вызвали негативную реакцию и в научном сообществе КНР. Более 120 китайских ученых назвали эксперимент «безумием» и призвали власти запретить проведение подобных работ.

«Ящик Пандоры был открыт, но у нас еще есть шанс закрыть его, пока ситуация не вышла из-под контроля. Китайское научное сообщество считает эксперимент явным образом нарушающим научную этику», — говорится в заявлении исследователей.

К ним присоединилась группа из 40 юристов, которая попросила у властей расследовать возможные нарушения закона. Также с осуждением Хэ выступили 140 китайских медиков, исследующих ВИЧ.

Южный университет науки и технологий в Шэньчжэне, где Хэ Цзянькуй числится профессором, дистанцировался от скандального ученого. Представитель университета заявил, что Хэ проводил свои исследования в частном порядке и осудил их как «серьезное нарушение академической этики».

Больница в Шэньчжэне, которая, по словам Хэ, одобрила проведение эксперимента, заявила о том, что она «никак не связана с данным ученым» и объявила о сотрудничестве с правоохранительными органами.

В связи с волной критики Национальная комиссия Китая по здравоохранению решила провести проверку исследований Хэ. Свое расследование также проведет комиссия по здравоохранению и планированию семьи Шэньчжэня.

Напоследок отметим, что хотя в Китае не запрещено генное редактирование эмбрионов, ранее Министерство здравоохранения КНР издало этические рекомендации, согласно которым ни один отредактированный зародыш не должен быть имплантирован в организм матери для дальнейшего развития, не говоря уже о родах.

Источники: hightech.plus, The Guardian