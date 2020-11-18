Кларксон, Мэй и Хаммонд сняли очередной спецвыпуск автошоу «The Grand Tour Presents: A Massive Hunt» о путешествии на Мадагаскар [трейлер]

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Бывшие ведущие автошоу Top Gear и актуальные ведущие автошоу The Grand Tour Джереми Кларксон, Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд сняли очередной спецвыпуск своей программы.

Сюжет новой серии «The Grand Tour Presents: A Massive Hunt» типичен для трех друзей — они отправляются в экзотическое место на автомобилях, которые пытаются модернизировать для лучшего соответствия окружающим условиям. По пути им встречаются разнообразные сложности, разбавленные испытаниями от продюсеров шоу. И самое интересное — наблюдать, как со всеми перипетиями справляются абсолютно разные по характеру британцы.

На этот раз Кларксон, Мэй и Хаммонд отправляются на остров Мадагаскар, где устраивают гонки по незаконченному мосту, пробираются по джунглям и переобувают свои автомобили в зимнюю резину гусеницы и даже пытаются найти пиратские сокровища.

Премьера «The Grand Tour Presents: A Massive Hunt» состоится 18 декабря 2020 года — ровно через год после выхода спецсерии «The Grand Tour: Seamen» о путешествии на лодках по реке Меконг.

Источник: The Grand Tour